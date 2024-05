BMW dévoile le concept Skytop

• BMW a dévoilé le concept Skytop au Concours d’Élégance de la Villa d’Este, en Italie.

Les concours d’élégance sont souvent des endroits rêvés pour les constructeurs qui souhaitent dévoiler des modèles prestigieux, des concepts uniques, des esquisses de véhicules futurs, etc.

On le voit souvent au mois d’août en Amérique du Nord avec la semaine automobile de Monterey, qui se termine par le concours d’élégance de Pebble Beach.

En Europe, d’autres concours du genre représentent des occasions uniques pour les fabricants, dont celui de la Villa D’Este, en Italie. Cette année, BMW, qui commandite l’événement depuis 25 ans, a fait parler d’elle avec la présentation du concept Skytop, un coupé à deux places qui rend hommage à des créations du passé, dont la Z8 et la 503.

« Le Concept Skytop propose un design unique et exotique, dans la tradition du Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Il offre une combinaison de dynamique de conduite et d’élégance au plus haut niveau, comparable à ses ancêtres. » - Adrian van Hooydonk, le responsable du design au sein du groupe BMW.

Le concept BMW Skytop, trois quarts arrière | Photo : BMW

Le concept BMW Skytop, avant | Photo : BMW

Les liens avec le roadster Z8 sont évidents. Les phares et les feux minces, ainsi que le museau pointu à l’avant, rappellent le roadster du début des années 2000. Quant au capot, il nous rappelle la 503 de la fin des années 1950. Au-delà du design, car sept décennies séparent les modèles, c’est l’esprit de ce dernier qui est ici reproduit.

Le modèle s’inspire aussi de l’actuelle Série 8, une réalité qui est visible à l’arrière. Le concept utilise le moteur V8 turbo de 4,4 litres de la version M8 Competition de cette dernière, un bloc qui propose une cavalerie de 617 chevaux.

BMW ne fournit pas d’autres spécifications techniques ou d’informations reliées à la performance, mais on devine la présence de la boîte de vitesses automatique à huit rapports de la M8 Competition et son rouage intégral. Si le modèle est plus léger en raison d’une cure minceur, il fera peut-être mieux que 3,2 secondes au 0-100 km/h.

Le concept BMW Skytop, intérieur | Photo : BMW

Le concept BMW Skytop, sièges | Photo : BMW

À bord, la planche de bord est aussi inspirée de celle de la Série 8, avec un bloc d’instruments à affichage numérique, un écran multimédia et une console centrale où l’on retrouve le sélecteur de rapports. En fait, la présentation est davantage celle d’un modèle de production que d’un concept. Les sièges et le volant gainés de cuir sont également issus de la version de production.

L’arceau de sécurité situé derrière les sièges est personnalisé, par contre, et comprend une fenêtre rétractable électriquement. Le toit est un élément qui se compose de deux parties qui peuvent être retirées manuellement et rangées dans le coffre.

Verra-t-on une version de production ? Les nouvelles concernant cette étude vont dans toutes les directions à ce chapitre. Certains affirment que non, d’autres que oui. La vérité semble quelque part entre les deux. Rien n’a été confirmé, mais si la haute direction devait approuver une éventuelle production, nous pourrions être en présence d’une édition spéciale à tirage limité, un modèle qui pourrait être vendu très cher.

Le concept BMW Skytop, de haut | Photo : BMW