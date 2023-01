Audi Q8 e-tron 2024 premier essai

Lanzarote, Îles Canaries, Espagne - C’est dans le cadre enchanteur et parfois extra-terrestre de cette petite île volcanique qu’Audi a présenté le plus récent membre de sa famille électrique, le Q8 e-tron. On ne peut pas dire que la compagnie allemande a réfléchi très longtemps pour le nom en semant un peu de confusion sachant qu’il existe aussi un modèle Q8 à essence. Pour en ajouter une couche, le modèle le plus performant sera le SQ8 e-tron.

Une seconde génération du VUS e-tron

En fait, Audi poursuit avec la même approche, car son premier VUS électrique présenté en 2017 se nommait tout simplement e-tron. Le Q8 e-tron est la seconde génération du VUS e-tron. Pour clarifier un peu les choses, c’est la deuxième génération du VUS e-tron qui ajoute le vocable Q8 à son nom. Audi, comme tous les autres constructeurs, ajoute à son portefeuille un sixième modèle électrique, la marque qui en comptera 20 d’ici 2026.

Plus de batteries et plus d’autonomie

Avant de parler de son style, un mot sur ses capacités. Comme les choses évoluent à vitesse grand V dans le monde électrique, Audi a tenu compte de cette réalité avec son Q8 e-tron. Les mots d’ordre ici sont autonomie et puissance. Le Canada va offrir deux modèles. Le premier qui arrivera sur le marché vers la fin avril 2023 (comme modèle 2024) sera le Q8 55 e-tron. Il va offrir 300 kW de puissance ou 402 chevaux et un couple de 490 lb-pi avec une autonomie annoncée en cycle WLTP (européen) de 582 km pour le modèle VUS régulier et 600 km pour le modèle Sportback (ou 535 et 520 km selon les normes EPA).

Le SQ8 e-tron va offrir une puissance accrue de 370 kW (496 ch) et 717 lb-pi de couple. Pour cette version, l’autonomie (toujours en cycle WLTP) est à 494 km pour le modèle VUS et 513 pour la variante Sportback (457 et 440 km chez nous). Notons que l’actuel e-tron VUS est à 365 km d’autonomie selon L’EPA.

Photo : Benoit Charette Audi Q8 e-tron Sportback 2024

D’où vient cette puissance accrue ?

Au lieu de 12 bobines générant le champ électromagnétique de premier e-tron, il y en a maintenant 14. Le moteur génère donc un champ magnétique plus puissant, ce qui permet d'augmenter le couple. Pour la version SQ8, vous avez droit à un concept à trois moteurs.



Un moteur électrique de 166 chevaux à l’avant et deux moteurs électriques à l’arrière, un pour chaque roue, chacun développant 131 chevaux. Le couple peut être réparti entre les roues par les deux moteurs électriques arrière en une fraction de seconde. Il y a aussi la batterie qui est plus imposante.

La batterie de 95 kW (brut) est remplacée par une batterie de 114 kW qui en offre 106 utilisable, ce qui autorise une meilleure autonomie. Vous êtes aussi en mesure de charger avec un maximum de 170 kW (au lieu de 150). Ce qui veut dire qu’en recharge rapide vous pouvez mettre aussi peu que 32 minutes pour une recharge de 10 à 80 %. Sur une borne de recharge de niveau 2, vous avez 11 kW de vitesse de recharge.

Et le style dans tout cela

La réelle nouveauté vient du modèle Sportback qui est tout nouveau pour Audi. Avec 4,91 mètres, ce Q8 e-tron est plus long que l’actuel e-tron. Le SQ8 e-tron et le SQ8 Sportback e-tron sont chacun deux millimètres plus bas et 39 mm plus larges que le modèle 55. L’espace cargo est de 569 litres pour le VUS et de 528 litres pour la Sportback. Vous avez en plus 62 litres à l’avant.

Pour étirer au maximum l’autonomie, Audi a finement travaillé l’aérodynamisme. Une fois en route, vous êtes en mesure d’obturer la calandre et des volets électriques qui ferment automatiquement le radiateur qui optimise le flux d’air et réduit la résistance à l’air. Vous avez un cx de 0,24 pour le Sportback et 0,27 pour le VUS.

Photo : Benoit Charette Audi SQ8 e-tron 2024, profil

Lourd, mais confortable

Le secret de bien des modèles de luxe tient dans la suspension pneumatique. Dans le Q8 e-tron, on ne sent pas les imperfections de la route et vous êtes en mesure d’ajuster la hauteur de la caisse de 76 mm selon le terrain que vous allez affronter. Le rapport de démultiplication du système de direction a été modifié afin que la direction réponde plus rapidement, même lors de mouvements de direction « délicats ».

Malgré le poids de 2 595 kg, cela se ressent peu dans la conduite. Si le SQ8 est en mesure de franchir les 100 km/h en 4,5 secondes, cet exercice ne nous a pas paru particulièrement important face au 5,6 secondes du modèle 55. Les deux procurent une expérience de conduite empreinte de calme avec une grande maîtrise au volant. Le SQ8 avec le couple variable à l’arrière permet d’attaquer une courbe plus rapidement et de pousser à fond comme une sportive sans arrière-pensée.

Un intérieur digne d’Audi

L'équipement de série comprend un toit panoramique électrique avec des sièges chauffants/ventilés. Les sièges massants sont en option. Des inserts en bois véritable et en aluminium ajoutent une touche d'élégance, tandis que le modèle S Line reçoit de la fibre de carbone. Ceux qui connaissent l’univers Audi se sentiront en pays de connaissance avec le système d'exploitation MMI à réponse tactile.

Ses deux grands écrans haute résolution – celui du haut de 10,1 pouces et celui du bas de 8,6 pouces – remplacent presque tous les interrupteurs et boutons conventionnels. Outre l'utilisation des deux écrans tactiles, de nombreuses fonctions peuvent être activées par commande vocale (que nous n’avons pas essayé). Le tout est complété par le « cockpit virtuel » Audi de série avec une résolution HD intégrale.

À ce prix, il y a tout de même des options comme un système de climatisation à quatre zones, au lieu de deux. En plus des sièges de série (très confortables), des sièges à contour individuel hautement réglables seront offerts en option, avec des réglages pneumatiques de l'assise et du dossier et une fonction de massage. La disposition des commandes et des fonctions est le même que le reste de la famille des produits Audi.

Photo : Benoit Charette Audi Q8 e-tron 2024, intérieur

Pas avant avril

Le lancement sur le marché du nouveau Q8 e-tron est prévu pour la fin du mois d'avril. Le SQ8 arrivera un peu plus tard. Les prix nord-américains n'ont pas encore été annoncés. Le prix de base du Q8 e-tron 50 en Allemagne sera de 74 400 euros (100 000 $). Ce qui veut dire que le billet d’entrée va sans doute dépasser les 100 000 $ et vous aurez compris un peu plus pour le SQ8.

On aime

Meilleure autonomie

Conduite confortable et dynamique

Un intérieur exemplaire

On aime moins

Le poids

Ce sera cher

Les options qui augmentent rapidement le prix

La concurrence principale

BMW iX

Cadillac Lyriq

Genesis GV60

Jaguar I-Pace

Lexus RZ (à venir)

Mercedes-Benz EQE VUS

Tesla Model Y / Model X

Volvo XC40 / C40 Recharge

Photo : Benoit Charette Audi Q8 Sportback 2024

Photo : Benoit Charette Audi Q8 Sportback 2024, profil

Photo : Benoit Charette Audi Q8 Sportback 2024, coffre

Photo : Audi Audi SQ8 e-tron 2024, trois quarts avant

Photo : Audi Audi SQ8 e-tron 2024, trois quarts arrière

Photo : Audi Audi SQ8 Sportback e-tron 2024, calandre