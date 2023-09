• Auto123 met à l’essai la BMW M3 CS 2023.

Depuis ses débuts à la fin des années 1980, la BMW M3 a été la référence dans l’industrie pour ce qui est de savoir jusqu’où un fabricant peut repousser les limites avec une berline. BMW a démontré qu’il n’est pas nécessaire d’offrir un style cunéiforme, un moteur central ou de sacrifier tout le confort pour avoir un agrément de conduite.

Au fil des ans, la M3 a gagné en poids et en chevaux, avec l’ajout d’un moteur V8, d’un 6 cylindres biturbo, ainsi que de la transmission intégrale. Mais elle est toujours restée fidèle à sa nature et a continué à offrir une conduite fantastique à un prix (relativement) raisonnable.

Avec cette nouvelle version, BMW a voulu une fois de plus repousser les limites. Avec un PDSF de 148 000 $ au Canada, c’est la M3 la plus chère à ce jour, mais c’est aussi la plus rapide et la plus dynamique.

BMW M3 CS 2023, de profil Photo : D.Heyman

Design de la BMW M3 CS 2023 - 9,5/10

Une voiture légère, si elle souhaite un statut spécial, se doit d’offrir un style singulier. C’est ce qu’a fait BMW avec la CS. Qu’il s’agisse de ses jantes dorées à la peinture contrastée Signal Green, de son diffuseur avant en fibre de carbone ou d’autres éléments distinctifs, elle dégage une attitude agressive et déterminée. Notez que la CS ne dispose pas du coffre en fibre de carbone (à ouverture manuelle) de sa jumelle, la M4 CSL.

Même la vue qui vous accueille lorsque vous soulevez le capot laisse peu de place à l’imagination. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit autant d’aluminium dans le compartiment moteur d’une berline de performance.

L’élément le plus marquant du design extérieur est la teinte jaune des feux de position à DEL. La loi canadienne interdit que l’ensemble de la lentille soit jaune, ce qui ne permet pas d’obtenir l’effet livré par les voitures de course GT, mais cette teinte ne ressemble à rien d’autre dans le segment et ajoute une touche d’agressivité qui est la bienvenue. De plus, elle permet de détourner l’attention de la calandre très dominante que BMW colle sur ses voitures depuis quelque temps.

BMW M3 CS 2023, intérieur Photo : D.Heyman

L’intérieur de la BMW M3 CS 2023 - 8,5/10

Le thème se poursuit à l’intérieur, notamment avec les sièges sport M en fibre de carbone à dossier fixe. Ils permettent de gagner de précieux kilos sur le poids à vide, et vous maintiennent bien en selle lorsque vous passez les virages sur votre route sinueuse préférée — ou sur le circuit. Notez qu’ils sont un peu contraignants pour les plus corpulents, et qu’ils rendent l’entrée et la sortie plus difficiles. Lorsque je m’y suis installé pour la première fois, j’ai dû incliner le volant vers le haut et le dégager pour pouvoir me glisser à l’intérieur. C’est un peu étrange quand on sait que même la Porsche Cayman GT4 offre plusieurs options de sièges.

On trouve également des applications en fibre de carbone sur la cloison du tableau de bord, autour du levier de vitesse et à l’intérieur des portières. En revanche, vous ne trouverez pas de daim ou de cuir Alcantara. Dans l’ensemble, tout est bien assemblé.

Si le style extérieur est marqué par les phares, la bande centrale rouge et les boutons métalliques « M » assortis sur le volant, ainsi que les garnitures de siège attirent l’attention à l’intérieur. Il y a un écusson CS sur le petit accoudoir central. Ce dernier est le seul indice manifeste qu’il s’agit d’une M3 spéciale.

Il n’y a pas d’option de suppression des sièges arrière ou de demi-cage à l’arrière. Les places sont les mêmes que celles d’une M3 régulière, mais comme les sièges avant en fibre de carbone ont des dossiers plus minces, on profite d’un peu plus d’espace pour les jambes à l’arrière. Il ne s’agit toutefois pas d’une voiture avec laquelle vous souhaiteriez transporter des adultes sur de longues distances ou périodes prolongées.

BMW M3 CS 2023, bas de console Photo : D.Heyman

La technologie dans la BMW M3 CS 2023 - 8/10

La M3 CS reçoit la dernière version du système multimédia iDrive de BMW. Ce dernier propose un large écran incurvé de 15 pouces sur lequel on peut naviguer avec le toucher, ou via la molette de défilement. Il comprend également un certain nombre d’ajouts spécifiques M, tels que des données pour la pression des pneus et la fonction xDrive. Les applications CarPlay et Android Auto sont accessibles via une connexion sans fil, uniquement.

BMW M3 CS 2023, trois quarts arrière Photo : D.Heyman

Comment est la conduite de la BMW M3 CS 2023 ? — 9,5/10

C’est là que la voiture prend tout son sens. La puissance du 6-cylindres en ligne de 3,0 litres avec la technologie TwinPower Turbo est évaluée à 550 chevaux — oui, vous lisez bien — et 480 lb-pi de couple (contre 473 et 406, respectivement, avec la M3). Le tout est transmis aux quatre roues via le travail de la boîte automatique Steptronic à huit rapports, spécialement mise au point pour ce modèle. On ne doit pas s’étonner de l’absence d’une boîte manuelle, mais la façon dont les palettes de changement de vitesse en fibre de carbone attirent notre attention fait rapidement oublier cette absence.

En fait, vous n’aurez guère le temps de vous lamenter ou de faire quoi que ce soit d’autre lorsque vous mettrez le pied au plancher. Cette M3 s’élance avec la férocité promise par le style et la fiche technique. Le 0-100 km/h est atteint en seulement 3,4 secondes et les 200 km/h arrivent à peine 8,0 secondes plus tard, pour une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

Il y a plus. En effet, l’allègement et la rigidification de la voiture, en plus des modifications apportées aux barres antiroulis, aux réglages de carrossage et aux amortisseurs, font que la M3 CS s’approche plus d’un Cayman GT4, ou même d’une 911 GT3, que de tout autre modèle.

BMW M3 CS 2023, avant Photo : D.Heyman

La direction est tellement directe et parfaitement dosée — elle aussi a été spécialement réglée pour la CS — que l’on oublie rapidement que l’on a deux autres portes derrière soi. Les transitions se font avec précision et contrôle, et l’adhérence fournie par les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 est à peine croyable. Elle nous donne l’impression que la voiture est encore plus légère en l’aidant à transmettre toute sa puissance au bitume. Nous avons conduit la M3 CS sur le circuit Area 27 en Colombie-Britannique — un tracé offrant 16 virages et plusieurs dénivelés qui mettent à l’épreuve les voitures les plus dynamiques. Je n’ai pas souvenir d’une berline qui se soit sentie plus à l’aise dans ces circonstances.

Certes, même avec les modes de conduite plus sereines, cette rigidité se traduit par une conduite moins câline au quotidien, mais pour la plupart des gens, cela n’a pas d’importance, car la contrepartie est une M3 qui ne ressemble à aucune autre avant elle. Les améliorations apportées rapprochent le modèle des voitures de la série DTM et de tourisme dont il tire une grande partie de son ADN.

Quelques-unes de vos questions sur la BMW M3 CS 2023

La M3 CS peut-elle rouler en configuration de propulsion ?

Oui. Vous devrez vous passer de l’antipatinage, mais il est possible de demander au système de traction intégrale xDrive de « déconnecter » les roues avant.

La CS est-elle la M3 la plus légère ?

La M3 Competition pèse moins lourd à la base, mais elle sera de toute façon surclassée par la CS.

BMW M3 CS 2023, roue Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Si la M3 était auparavant le porte-étendard du segment, le passage à la version CS lui permet de s’emparer du trône non seulement dans le segment des berlines performantes, mais aussi dans celui des sportives à proprement parler. L’argument selon lequel une berline, aussi performante soit-elle, ne sera jamais une sportive est généralement vrai, mais je défie quiconque de prendre le volant de la M3 CS et de s’accrocher à cette croyance. Une sportive pure peut avoir quatre portes.

Dans son genre, la M3 CS est le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre ; qu’on se le dise.

