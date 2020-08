Auto123 fait l’essai du BMW X6 M50i 2020.

Avouons-le, on aime ou on n’aime pas le VUS coupé sport X6 de BMW. Mais même ceux qui se trouvent dans le deuxième de ces camps doivent rendre à César ce qui lui revient : ce multisegment allemand a été un précurseur lorsqu’il a est apparu en 2008, de un, et BMW en a quand même vendu 443 000 exemplaires à travers la planète, de deux.

Quoi de neuf en 2020

Nous avons l’occasion de faire l’essai du BMW X6 M50i, version 2020. Avec cette quatrième génération pour le X6 et la troisième pour sa version M, nous notons quelques améliorations par rapport à la précédente version.

Photo : Auto123.com BMW X6 M50i 2020, profil

À l’extérieur

Les dimensions du X6 2020 ont été très légèrement modifiées, le VUS ayant pris 26 mm de plus en longueur, 42 mm d’empattement et 15 mm en largeur. La hauteur a par contre été réduite de 6mm afin d’améliorer l’aérodynamique, d’abaisser le centre de gravité et d’optimiser l’agilité du véhicule.

La grande calandre réniforme monopièce BMW avec barreaux d’air actifs est flanquée de minces phares trapézoïdaux adaptatifs à DEL. Les grandes ouvertures dans le pare-chocs et les nervures vives confèrent une allure encore plus agressive et sportive au nouveau X6. Les jantes de 22 pouces sur notre modèle d’essai donnaient encore plus d’agressivité à notre véhicule surtout avec les étriers de freins M Sport peints en bleu.

La ligne de toit est toujours aussi fuyante vers l’arrière et à l’inverse des précédents modèles, nous avons trouvé qu’il y avait une meilleure visibilité à travers la vitre du hayon arrière.

Les feux arrière très minces à DEL décorent le haut du hayon arrière, au-dessus des embouts d’échappement intégrés dans le panneau arrière inférieur sculpté. Une fois ces feux arrière allumés, le tracé lumineux qu’ils génèrent est du plus bel effet.

Photo : Auto123.com BMW X6 M50i 2020, intérieur

À l’intérieur

Ici on sent qu’on n’est pas là pour rigoler! Sportivité et luxe sont clairement au RDV.

La console centrale est orientée vers le conducteur, le volant se prend bien en main comme toutes les nouvelles BMW. Le cuir Merino et les différentes pièces de Carbone renforcent encore plus le sentiment luxueux de cette voiture.

Également nouveau pour cette année, le toit ouvrant panoramique dont la surface de verre est plus grande de 83%. Ce toit en verre Sky Lounge, inclut de série sur notre modèle M50 crée le soir tombé une ambiance tout à exclusive dans l’habitacle du nouveau BMW X6. Plus de 15 000 motifs illuminés dans le toit en verre produisent une représentation rappelant un ciel étoilé. Six couleurs sont disponibles pour l’illumination du toit panoramique.

Autre gadget pratique, et déjà vu sur d’autres modèles comme le X5, les porte-gobelets thermoélectriques (à l’avant uniquement) qui peuvent garder les boissons froides ou chaudes, selon votre choix.

Photo : Auto123.com BMW X6 M50i 2020, première rangée

Notre modèle d’essai était également muni de certaines commandes avec applications de verre. En effet, le levier de vitesse, le contrôleur iDrive, le bouton de démarrage et le bouton qui contrôle le son. D’ailleurs ce système ambiophonique Diamond de Bowers & Wilkins qui comprend un amplificateur à sept canaux développant 1 500 watts avec 20 haut-parleurs nous a un peu laissé sur notre faim. Le son est très bon à condition de ne pas dépasser 75% du volume maximal, au-delà on sent de la saturation.

Pour finir, le système d’affichage devant le conducteur comprend un affichage de tableau de bord numérique haute résolution de 31 cm (12,3 po) derrière le volant et un affichage central tactile de même taille. Cette septième génération d’iDrive, compatible uniquement avec Apple CarPlay, peut être configurée de plusieurs façons.

L’information provenant de catégories comme la conduite, le divertissement, la navigation, la connectivité et l’information sur le véhicule même peuvent être sélectionnées dans presque n’importe quelle combinaison et disposées dans l’un des quatre styles de l’affichage central. Il est possible de créer plusieurs pages et d’y accéder facilement avec un simple balayage du doigt à travers l’écran.

Pour l’écran situé derrière le volant et l’affichage tête haute, votre mode de conduite déterminera le style d’affichage visuel.

Photo : BMW BMW X6 M50i 2020, écran conducteur

Photo : BMW BMW X6 M50i 2020, écran central

La mécanique

Parlons maintenant du moteur qui anime cette bête. Le X6 M50i est équipé de la nouvelle version du moteur à 8 cylindres de 4,4 litres TwinPower turbocompressé qui développe la modeste puissance de 523 chevaux entre 5500 et 6000 tr/min ainsi que 553 lb-pi de couple entre 1800 et 4600 tr/min. Ce qui signifie que ce nouveau moteur génère 78 ch et 74 lb-pi de couple de plus que le modèle précédent.

Le X6 M50i est également équipé d’un système d’échappement M Sport qui permet en appuyant sur un seul bouton d’augmenter le son de l’échappement. On peut également le mettre en mode Sport Plus ce qui raffermit le volant, les suspensions et le siège conducteur.

Le 0 à 100 km/h se fait en seulement 4,3 secondes, soit 0,5 seconde de moins que l’ancien X6.

Photo : Auto123.com BMW X6 M50i 2020, avant

Sur la route

Le X6 M50i se conduit admirablement bien. Malgré cette puissance extrême, il peut se conduire dans la douceur d’une véritable berline de luxe. Sa suspension adaptative, l’insonorisation à bord, la souplesse du moteur aidé de la boite de vitesse à 8 huit rapports et le moelleux des sièges font en sorte de faire oublier qu’on est au volant d’un pur-sang.

Pour vous en rappeler, appuyez sur le bouton mode Sport et vous sentirez la bête rugir et les 523 chevaux vous transporter dans une autre dimension. À chaque accélération, on sent la voiture scotchée à l’asphalte, le tout accompagné d’un son digne d’un muscle car; bref, il sera difficile de vous faire retirer le sourire béat qui sera figé au milieu de votre visage.

Peut-être le seul aspect qui peut décourager, c’est le passage à la pompe. BMW annonce une consommation de 14,3 litres aux 100 km en ville et 10,6 sur autoroute. Vous vous direz que ce n’est pas si mal vu le V8 et le poids de la bête. Sauf que la réalité est toute autre ; certes le V8 doit déplacer 2304 kg de X6, mais cela n’explique guère pourquoi j’ai enregistré une consommation astronomique de 24 litres aux 100 km en ville, en roulant normalement. Même en roulant avec la plus grande douceur, en mode Eco, je n’ai pas réussi à descendre en dessous des 16 litres. Sur la route, lors d’un voyage de 200 km, j’ai enregistré une moyenne de 9,8 l aux 100 km, en roulant en moyenne et très sagement à 110 km/h.

Photo : BMW BMW X6 M50i 2020, trois quarts avant

Bon, il est clair que les acheteurs de ce type de véhicule ne regardent pas vraiment la consommation, mais vous devrez savoir que si vous roulez de manière agressive, les 85 litres d’essence dans le réservoir plein fondront comme neige au soleil.

Conclusion

Avec un prix de départ à 92 000 $ auquel BMW a ajouté un forfait « Luxe Excellence » à 17 000 $, question de nous impressionner encore plus, ainsi qu’une option tout cuir Merino à 2000 $, une calandre illuminée à 500 $ et les garnitures en fibre de carbone à 1000 $. Le prix total de notre bolide à l’essai revenait à 112 500 $.

On ne va pas se mentir, vous en aurez pour votre argent et même bien plus. Le X6 est un véhicule qui fait tourner les têtes, qui ne passe pas inaperçu et encore plus avec son moteur V8, il sait se faire remarquer. Comparé à ses concurrents directs, il a le double mérite d’assumer son rôle et de pouvoir vous faire voyager en première classe.

Photo : Auto123.com BMW X6 M50i 2020, calandre

On aime

Moteur exceptionnel

Puissance V8

Douceur de roulement

Confort à bord

On aime moins

Espace réduit aux places arrière

Options couteuses

Consommation exagérée

Pneus sur jante de 22 pouces fragiles

La concurrence principale

2020 Jaguar F-Pace

2020 Alpha Romeo Stelvio

2020 Jeep Grand Cherokee SRT

Photo : Auto123.com BMW X6 M50i 2020, arrière