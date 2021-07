BMW a dévoilé aujourd’hui les éditions Black Vermilion des VUS BMW X5 et X6 prévus pour l’année-modèle 2022. Ces éditions limitées, dont seulement 50 exemplaires de chaque seront offerts au Canada, présentent un design extérieur plus agressif ainsi que des équipements et des détails exclusifs.

Parmi les caractéristiques uniques, on compte une combinaison exclusive de couleurs noir et rouge à l'intérieur et à l'extérieur. La calandre réniforme noire brillante avec des barres verticales rouges contraste avec le fini de peinture noir glacé métallisé individuel de BMW. La partie avant est également dotée de phares Individual Shadowline plus sombres, avec le design en 'X' bleu caractéristique des phares laser BMW.

Des éléments M Sport viennent renforcer la cause de ces éditions spéciales pour les distinguer des X5 et X6 ordinaires. Il s'agit notamment de pare-chocs avant et arrière au style agressif et d'un contour de fenêtre noir brillant. Derrière les jantes en alliage léger 742M de 22 pouces à doubles rayons, dotées d'une finition mate Orbit Grey exclusive à l'édition, se trouvent des étriers de frein M Sport rouges à haute brillance. Un système d'échappement M Sport est là afin d’assurer que les éditions X5 et X6 Black Vermilion fournissent une sonorité convenable.

À l'intérieur, les éditions Vermilion bénéficient d'éléments exclusifs supplémentaires tels que le cuir Merino Black avec passepoil rouge et surpiqûres contrastées pour les sièges avant et arrière. La reliure des tapis de sol avant et arrière est finie en rouge, et un logo Black Vermilion Edition sur le couvercle du porte-gobelet en finition BMW Individual Piano Black est un autre rappel de l'exclusivité du modèle limité.

Les quantités des BMW X5 et X6 Black Vermilion Edition 2022 sont, comme mentionné, limitées, et les modèles sont donc assez dispendieux : Le PDSF pour le Canada est de 99 990 $ pour le X5 et de 103 990 $ pour le X6. Selon BMW Canada, la production des modèles destinés à notre marché débutera au cours du dernier trimestre de 2021. S'attendant à ce que les 100 unités totales soient épuisées assez rapidement, BMW indique également qu'elles ne seront disponibles que par le biais de réservations de précommande.

