• Auto123 met à l’essai le BMW X7 M60i 2024.

Le BMW X7 2024, avec son faciès avant à deux phares qui laisse perplexe, se distingue néanmoins comme un des meilleurs VUS de luxe pleine grandeur au Canada. Avec un prix de base de 111 500 $ pour le modèle xDrive40i et de 132 000 $ pour la version M60i, il s’adresse à une clientèle aisée cherchant un véhicule spacieux et sophistiqué.

Pour ceux désirant une variante encore plus luxueuse, l’Alpina XB7 est livrable à partir de 175 000 $.

Malgré une capacité de chargement et une troisième rangée moins spacieuse que celle de certains concurrents, il brille par sa qualité de fabrication allemande, ses motorisations performantes et somme toute économiques, vu le poids global du bestiau.

BMW X7 M60i 2024 mis à l'essai Photo : K.Soltani

BMW X7 2024 – Quoi de neuf ?

Après une mise à jour majeure l’année dernière, le X7 2024 bénéficie de petites modifications, telles que des phares « Crystal » offerts en option, ainsi que d’une calandre illuminée. Sinon, c’est le statu quo.

Motorisations du BMW X7 2024

Le BMW X7 2024 est doté de la transmission intégrale xDrive et d’une boîte automatique à huit vitesses. Le modèle xDrive40i bénéficie d’un moteur 6-cylindres (en ligne) turbo qui livre 375 chevaux et 518 lb-pi de couple, permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes.

Le tout nouveau BMW X7 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Le modèle M60i dispose d’un moteur M véritable avec technologie hybride légère de 48 volts. Connu sous le nom de code S68, ce V8 biturbo de 4,4 de litres produit 523 chevaux et 750 lb-pi de couple, ce qui permet d’effacer le 0 à 100 km/h en juste 4,5 secondes. La sonorité de cette mécanique est remarquable, notamment lorsqu’on monte dans le compte-tours.

Avec ce M60i, on parle d’un système d’hybridation légère qui assiste le moteur V8 biturbo de 4,4 litres, sans permettre une conduite entièrement électrique. Ledit système utilise un générateur de démarrage à courroie pour récupérer l’énergie lors du freinage, qui est ensuite stockée et réutilisée pour soutenir l’accélération et alimenter les systèmes électriques du véhicule, améliorant ainsi l’efficacité énergétique.

Ce dispositif permet aussi un redémarrage plus rapide et plus souple du moteur comparé aux systèmes de démarrage traditionnels, contribuant à une conduite plus fluide et une meilleure réponse à l’accélération.

Économie de carburant

Le modèle xDrive40i du X7 affiche une cote de consommation combinée estimée entre 9,6 et 10,7 litres aux 100 km. Ce moteur est mon préféré pour l’avoir testé avec plusieurs véhicules BMW. Il est relativement économe et arrive à fournir la puissance désirée dans la plupart des cas.

Le modèle M60i xDrive est beaucoup plus gourmand avec une consommation combinée entre 12,1 et 12,9 litres/100 km, selon le manufacturier. Ma consommation enregistrée durant l’essai était plutôt de 15,6 litres/100 km. Le système hybride n’apporte donc pas beaucoup en matière d’efficacité énergétique.

L'intérieur de BMW X7 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Intérieur, confort et espace de chargement

L’intérieur du BMW X7 2024 est irréprochable. Il est luxueux et très bien équipé. La sellerie Sensafin (de série) offre une solution de rechange intéressante au cuir traditionnel, et pour ceux qui souhaitent plus de luxe, la sellerie en cuir Merino complet est livrable pour un montant supplémentaire qui débute à 2900 $.

Vous pouvez également ajouter presque toutes les fonctionnalités imaginables, telles que des sièges ventilés à l’avant et à l’arrière, un système audio Harman Kardon et des écrans pare-soleil électriques aux vitres arrière.

En fait d’espace de chargement, le BMW X7 2024 offre 300 litres lorsque les trois rangées de sièges demeurent en place, ce qui n’est pas énorme. On récupère cependant jusqu’à 750 litres en rabattant les sièges de troisième rangée, et 2120 litres avec les sièges rabattus à la deuxième et à la troisième rangée.

La capacité de remorquage est de 7500 livres (environ 3400 kg) avec l’attelage de remorque d’usine.

Multimédia et connectivité

Le système iDrive de BMW offre une interface utilisateur intuitive, basée sur le plus récent système d’exploitation de BMW, connu sous le nom de BMW Operating System 8. Ce dernier se caractérise par des affichages et des commandes vocales de nouvelle génération intuitives.

Le X7 2024 est équipé d’un grand écran numérique courbé de 12,3 pouces pour le conducteur et d’un écran tactile de 14,9 pouces pour le système multimédia. Les deux offrent une interface moderne pour contrôler les différentes fonctionnalités du véhicule. L’écran multimédia est tactile, mais ses menus peuvent être accédés via une molette située sur la console centrale.

BMW X7 M60i 2024 gris Photo : K.Soltani

Sécurité et aides à la conduite

Le X7 est équipé de nombreuses technologies d’assistance à la conduite, dont :

– L’avertissement de collision frontale

– Le freinage d’urgence automatique

– Le « Driving Assistant Professional » qui permet de garder le véhicule entre les voies.

Ce dernier, sur chaque véhicule BMW testé, me pose problème, car je le trouve beaucoup trop intrusif. Surtout, il n’est pas possible de régler son niveau d’intervention.

Notons également l’ensemble « Parking assistant » qui facilite les manœuvres de stationnement dans les espaces restreints. Le système peut signaler si l’on se trouve trop près du trottoir afin de ne pas abîmer les jantes de 21 ou de 22 pouces (optionnelles).

L'avant de BMW X7 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Conduite du BMW X7 M60i 2024

Au volant du X7 M60i, on comprend rapidement à quel point ce modèle propose avec succès l’équilibre entre la robustesse d’un VUS de luxe et la performance d’un moteur conçu pour une sportive compacte.

Bien que son poids soit parfois perceptible, surtout dans les virages serrés, le véhicule reste stable et rassurant. Néanmoins, il est essentiel de se rappeler que le X7 M60i reste un gros VUS. Bien qu’il offre une expérience de conduite plus dynamique que de nombreux autres véhicules de sa catégorie, il ne peut se comparer à une pure sportive en fait de sensations de conduite.

D’autres moteurs sont également disponibles pour répondre à la demande des familles qui souhaitent s’évader en grand.

L'arrière de BMW X7 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le BMW X7 2024, pour tous ceux qui recherchent un véhicule luxueux, est une bonne solution. Il se distingue dans son segment, alliant luxe, performances dynamiques et technologies avancées.

Ce que j’aime de ce véhicule, c’est la qualité de finition dans les moindres détails. Même dans le coffre, la moquette, épaisse, recouvre l’ensemble des éléments accessibles à l’humain. Il répond ainsi aux attentes élevées des amateurs de véhicules haut de gamme qui recherchent la quasi-perfection.

Il est cependant important de souligner que BMW ne propose actuellement ni variante hybride rechargeable (PHEV) ni entièrement électrique. Cela contraste nettement avec plusieurs de ses concurrents clés, tels que Range Rover, Mercedes-Benz, Audi, Cadillac et Porsche, qui offrent déjà ces technologies sur notre marché.

Les concurrents du BMW X7 2024

Le X7 fait face à une concurrence féroce de la part de rivaux prestigieux dans le segment VUS de luxe. Du groupe, le Range Rover se démarque par son héritage tout-terrain et son intérieur somptueux, tandis que le Cadillac Escalade impressionne par son espace de cabine généreux et ses technologies de pointe. Le Mercedes-Benz GLS apporte une touche de raffinement allemand avec son confort supérieur et sa dynamique de conduite.

Quant au Mercedes-Benz EQS VUS, il se présente comme une solution de rechange électrifiée offrant une efficacité énergétique exceptionnelle et une expérience de conduite silencieuse et réactive, posant ainsi un défi direct en matière d’innovation et de durabilité environnementale.

Design extérieur de BMW X7 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Les prix du BMW X7 2024