• Auto123 réalise un premier essai du Chevrolet Silverado HD 2024.

Oshawa, Ontario – En décembre 2019, GM mettait fin à la production de véhicules à son usine d’Oshawa, en Ontario. Cette dernière arrivait à la croisée des chemins. Heureusement pour elle, une année plus tard, une nouvelle entente survenue entre le constructeur et le syndicat des travailleurs canadiens de l’automobile (Unifor) venait lui redonner vie.

En gros, on annonçait des investissements de 1,2 milliard, qui ont été poussés depuis à 1,5 milliard, le tout dans l’objectif de moderniser le plan pour produire cette fois des versions LT (légère) et HD (ultra robuste) de la camionnette Chevrolet Silverado. Incroyablement, une année plus tard, le premier nouveau modèle sortait des installations, une version HD. Les premiers Silverado réguliers ont suivi en 2022.

Quant au Silverado HD 2024, qui profite de retouches intéressantes pour la prochaine année, les premiers exemplaires ont été produits en mars dernier.

Et c’est dans ce contexte que nous avons été invités à visiter l’usine, tout en faisant l’essai d’une version fraîchement fabriquée. Pour l’occasion, un aller-retour Montréal-Oshawa, en bifurquant par Ottawa à l’aller en ce qui me concerne, a permis de tester la nouvelle mouture sur un peu plus de 1000 km, assez pour s’en faire une excellente idée.

Le tout nouveau Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Les versions du Chevrolet Silverado HD 2024 : du vieux et du neuf

On retrouve pour 2024 les mêmes versions au catalogue, soit WT, Custom, LT, LTZ, et High Country. À cela s’ajoutent les variantes ZR2 (et ZR2 Bison) qui vont joindre la gamme un peu plus tard. Puis, avec la déclinaison High Country, la plus vendue de la gamme (35 %), on pourra profiter d’une édition Minuit qui va ajouter des accents noirs à peu près partout (calandre, plaque de protection, jantes, bouclier, roues de 20 ou 22 pouces, etc.).

Le Silverado HD est toujours proposé en configuration 2500 ou 3500, avec trois types de cabines (régulière, double et d’équipe) et différentes longueurs de boîtes. On ne change pas une combinaison gagnante et les mariages possibles semblent infinis. Pour l’acheteur, c’est toujours très séduisant.

Chevrolet Silverado HD 2024 blanc Photo : D.Rufiange

Un style revu

La génération actuelle a été présentée à l’été 2019. Quatre ans plus tard, le temps était venu pour un petit rafraîchissement esthétique. Ce dernier est le bienvenu, car franchement, le faciès était plutôt horrible. On a adouci les lignes, revu la grille, redessiné les phares, si bien que l’ensemble est plus harmonieux. Ça demeure toujours une question de goût, mais ce qu’on vient d’affirmer fait consensus.

Et comme c’est toujours le cas avec les différentes variantes au catalogue, chacune est facilement reconnaissable, que ce soit un modèle WT (Work Truck) et son apparence simpliste, une version High Country avec son abondance de chrome, ou encore une déclinaison Z71 et son allure plus sportive (livrable avec les modèles LT et LTZ).

L'intérieur de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Plus de luxe à l’intérieur

À bord, de gros changements, mais seulement à partir de la livrée LT. La nouvelle planche de bord comprend deux écrans massifs de 13,4 et 12,3 pouces, respectivement pour le système multimédia et le bloc d’instruments à affichage numérique. Une fois qu’on a fait le deuil des cadrans analogiques, on apprécie la quantité d’informations à notre disposition, ainsi que la clarté de ce qui nous est présenté. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont toujours accessibles sans fil, mais la nouvelle interface propose aussi le système intégré de Google avec les multiples fonctions qu’il offre.

Il faudra faire l’essai de ce dernier avec plusieurs modèles de GM avant de s’en faire une idée précise.

Ce qui frappe, c’est le niveau de luxe désormais offert à bord des camionnettes HD. Bien sûr, nous étions au volant d’une variante High Country, mais quand même, lorsque du cuir de qualité et des boiseries s’invitent à bord, on comprend que les choses ont changé. Jadis, une camionnette HD, c’était plus rudimentaire et uniquement axé sur le travail. C’est maintenant beaucoup plus polyvalent et luxueux.

Sièges de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Ça s’accompagne d’une facture salée, on le comprendra. Le prix de base du modèle à l’essai est de 96 730 $, avec les frais inhérents. Une version de base WT va vous soulager d’un peu plus de 60 000 $.

Voici les prix du Chevrolet Silverado HD 2024 :

Silverado HD WT : 60 230 $

WT : 60 230 $ Silverado HD Custom : 64 430 $

Custom : 64 430 $ Silverado HD LT : 64 630 $

LT : 64 630 $ Silverado HD LTZ : 77 130 $

LTZ : 77 130 $ Silverado HD ZR2 : 95 298 $

ZR2 : 95 298 $ Silverado HD High Country : 96 730 $

Aperçu du nouveau Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Mécaniques du Chevrolet Silverado HD 2024 : de constantes améliorations

Sous le capot, Chevrolet propose toujours les deux mêmes moulins ; un bloc V8 à essence de 6,6 litres, ainsi qu’un autre V8 de 6,6 litres, fonctionnant cette fois au Diesel. Chacun profite d’améliorations pour 2024.

Dans le cas du moteur Diesel, la puissance a été majorée pour se chiffrer désormais à 470 chevaux et à 975 livres-pieds de couple (445 et 910 auparavant). Cette mécanique est toujours associée à une transmission Allison à 10 rapports, un modèle d’efficacité.

Cette boîte, c’est l’autre grand changement pour 2024, va désormais servir le moteur à essence. Ce dernier, qui offre 401 chevaux et 464 livres-pieds de couple, était jusqu’ici marié à une boîte automatique à six rapports. Or, le tandem n’était pas vraiment intéressant et la puissance était mal exploitée. Votre humble serviteur avait eu l’occasion de le constater lors du lancement du modèle, en Oregon, en 2019. Malheureusement, il a été impossible d’essayer cette nouvelle combinaison, mais ça va éventuellement se faire.



L’arrivée de la nouvelle transmission, nous promet-on chez Chevrolet, permet une bien meilleure exploitation de la puissance offerte, ce qui se traduit par de meilleures prestations. À confirmer lors d’essais subséquents.

Coffre de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Les capacités maximales de remorquage avec les deux mécaniques sont de 19 080 livres avec le moteur à essence, 36 000 livres avec le Diesel. Évidemment, ça varie énormément selon les configurations de cabine et de boîtes, mais ça vous donne une idée.

Quant à ma virée de quelque 1000 km avec le moteur Diesel, elle m’a permis de me rappeler à quel point ce bloc est un véritable bourreau de travail. J’ai eu l’occasion de transporter environ 1500 livres de matériel et c’est à peine si c’était remarquable.

Pour la consommation, il faut mettre les choses en perspective. On se procure ce modèle pour le travail et le remorquage ; on vit avec les cotes qui s’en suivent. En roulant à vide sur 800 des 1000 km parcourus, j’ai enregistré une moyenne de 11,9 litres aux 100 km.

Logo de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

L’année 2024 s’inscrit à la fois sous le signe du changement et de la continuité pour le Chevrolet Silverado HD. Véhicule à vocation, il sert ceux à la recherche de capacités d’abord. Au passage, ces derniers mettent la main sur un modèle polyvalent, spacieux et fort bien construits, comme nous a permis de le constater la visite de l’usine.

Et avec une production désormais à saveur canadienne (le modèle est aussi assemblé au Michigan et en Indiana), on promet une meilleure accessibilité que jamais aux consommateurs d’ici.

Roue de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Questions qu’on se pose à propos du Chevrolet Silverado HD 2024

Est-ce que ce modèle sera aussi électrifié, comme la version régulière 1500 ?

Pas pour le moment. À mot couvert, on nous raconte qu’on étudie bien sûr la chose, mais que les modèles HD risquent d’être les derniers à être entièrement électrifiés.

À quoi s’attendre de la version ZR2 ?

Au même type d’ajustements et d’améliorations que le traitement réserve aux modèles Colorado et Silverado 1500, soit une garde au sol plus élevée, ainsi que la présence d’amortisseurs Multimatic. Ces derniers, ce sera à surveiller, risquent d’adoucir la douceur de roulement de la version HD.

Quels sont les modèles les plus vendus entre les séries 2500 et 3500 ?

Ce sont ceux de la série 2500, dans une proportion de 65 %.

Points forts Capacité de remorquage

Capacité de remorquage Configurations possibles

Configurations possibles Consommation raisonnable, à vide avec le moteur Diesel Points faibles Comportements sautillant à vide

Comportements sautillant à vide Des facturs salées

Des facturs salées Rayons de braquage limité

L'arrière de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Les concurrents du Chevrolet Silverado HD 2024

Ford F-250 et F-350 Super Duty

Ram 2500 HD et 3500 HD

Fiche technique de Chevrolet Silverado HD 2024

Fabrication de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange

Production de Chevrolet Silverado HD 2024 Photo : D.Rufiange