Comparaison : Kia Soul 2020 vs Subaru Crosstrek 2020

Voici deux véhicules populaires auprès des automobilistes canadiens. Ces deux familiales déguisées représentent une manière différente d’aborder le segment des VUS compacts. Leur style est unique et sort un peu des sentiers battus.

Kia Soul 2020

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2020

Celui qu’on avait baptisé « le grille-pain » à son arrivée sur le marché fait peau neuve pour 2020. Sa mine est toujours aussi reconnaissable, mais Kia a travaillé sur les détails et rajeuni le style de ce produit introduit en 2010.

Derrière son nouveau visage, le Soul est équipé d’un moteur 4-cylindres de 2 litres qui développe 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. Il est exclusivement associé à une nouvelle transmission à variation continue. Le Canada a décidé d’abandonner le moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre (toujours offert aux États-Unis) et ainsi réduire de moitié le plaisir de conduire.

Kyrielles de modèles

Même avec un seul moteur, le choix ne manque pas ici. Vous pouvez opter pour une des sept versions suivantes : LX, EX, EX+, EX Premium, GT-Line Premium, EX Limited et GT-Line Limited.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2020, avant

Le style du Soul est différent, mais le modèle de base manque de charisme même si vous retrouvez des rétroviseurs extérieurs chauffants, des sièges avant chauffants, la climatisation, un écran tactile de sept pouces pour le système multimédia, une chaîne stéréo à six haut-parleurs, le CarPlay d’Apple et l’Android Auto.

C’est avec la version EX que vous commencez à avoir un peu plus d’équipements avec des feux de jour à DEL, un volant chauffant, un volant et un levier de vitesse garnis de cuir, un système de recharge de téléphone sans fil, un régulateur de vitesse, un détecteur d’angles morts, un système d’assistance au maintien de la trajectoire, un système d’évitement des collisions avant, un système d’assistance à la circulation transversale arrière, un pare-brise chauffant et des gicleurs chauffants pour le liquide lave-glace.

Les modèles les mieux équipés offrent un écran multimédia de 10,25 pouces avec navigation, des haut-parleurs à réaction sonore, la radio satellite, un système de télédéverrouillage passif, des services automobiles connectés au système UVO, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, ainsi que des sièges en cuir.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2020, intérieur

Moins drôle au volant

Vous vous doutez bien que le modèle turbo était de loin le plus intéressant à conduire. Le moteur 2-litres fait le travail et pour les déplacements urbains, il se débrouille bien en raison du poids contenu du Soul à un peu moins de 1 400 kg. Cependant, on s’ennuie du surplus de puissance du petit moteur turbo.

Subaru Crosstrek 2020

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek 2020

Subaru a présenté son premier modèle en 2013 sous le nom de XV Crosstrek avant de le renommer Crosstrek en 2016. Il faisait partie de la première vague de petits utilitaires arrivés sur le marché au début des années 2010. Le changement le plus important en 2020 est la disponibilité accrue de la suite de sécurité active EyeSight de Subaru qui est désormais incluse avec tous les modèles équipés de la boîte de vitesses automatique. On note aussi l’arrivée du premier modèle hybride enfichable.

Les niveaux de finition sont les suivants : Convenience, Touring, Sport et Limited. Tous utilisent un moteur 4-cylindres de 2 litres qui fait 152 chevaux et 145 livres-pieds de couple. La transmission intégrale est de série. Les trois premières versions sont livrées avec une boîte de vitesses manuelle à six vitesses, mais ils peuvent aussi être associés à une boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT). Cette dernière est de série avec la version Limited.

La version Convenience du Crosstrek est livrée de série avec un écran de 6,5 pouces, les applications Apple CarPlay et Android Auto, une chaîne stéréo à 4 haut-parleurs, la climatisation automatique, un régulateur de vitesse, des vitres électriques, un système de télédéverrouillage, un siège du conducteur à ajustements manuels et des rétroviseurs chauffants à réglage électrique.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek 2020, avant

La version Touring ajoute des phares antibrouillard à DEL, des phares automatiques, un dégivreur d’essuie-glace avant, la radio par satellite, une chaîne stéréo à six haut-parleurs, les services connectés Starlink, un cache-bagages, le démarrage à bouton-poussoir, ainsi qu’un levier de changement de vitesse et un volant gainés de cuir.

Les modèles Sport en remettent avec un écran de huit pouces, des coutures intérieures orange, des pédales en aluminium, un siège conducteur à six réglages assistés et les alertes de surveillance des angles morts et de trafic transversal arrière.

La déclinaison Limited comprend la détection et l’alerte de collision avant, le freinage automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertisseur de sortie de file et l’aide au maintien de la voie, de même que la suite EyeSight.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek 2020, intérieur

Au volant

Le Crosstrek roule sur la plateforme SGP (Subaru Global Platform) inaugurée avec l’Impreza. Elle nous vaut des balades empreintes de solidité et de confort grâce à l’empattement allongé. Son agilité est rehaussée par une direction alerte parce qu’elle a été empruntée à la BRZ. C’est un des véhicules les mieux adaptés à nos conditions. Un avertissement toutefois : n’allez pas dépenser votre argent sur une version hybride enfichable qui n’offre que trop peu d’autonomie et une consommation moyenne décevante. Tenez-vous-en à la version régulière, c’est de loin un meilleur choix.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2020 / Subaru Crosstrek 2020, avant

Avantage Kia Soul

Le Soul offre une excellente économie de carburant et un rapport prix/équipement difficile à battre. La garantie est aussi plus étendue.

Avantage Subaru Crosstrek

Le rouage intégral de série est un énorme avantage sous nos cieux hivernaux. La conduite est aussi plus amusante avec le Crosstrek.

Similitudes

Les deux véhicules ont de l’attitude et une approche qui sort des sentiers battus dans ce segment souvent peuplé de gris.

Verdict

Pour son indéniable avantage sur la route, notre choix va au Crosstrek de Subaru qui offre une meilleure tenue de route, une prise en main plus sûre et il va même oser aller se promener dans les routes moins entretenues au besoin. Le Soul n’est pas un mauvais choix ; le Crosstrek est simplement un meilleur choix.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2020 / Subaru Crosstrek 2020, de profil

Kia Soul 2020

On aime

Style unique

Bon aménagement intérieur

Système multimédia UVO

On aime moins

Moteur turbo disparu

Pas de modèle à quatre roues motrices

Modèle de base peu attirant

Subaru Crosstrek 2020

On aime

Traction intégrale

Plaisir de conduire

Style attrayant



On aime moins

Boîte manuelle peu agréable

Insonorisation déficiente

Manque de punch en pente

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2020 / Subaru Crosstrek 2020, trois quarts arrière

Fiches techniques

... Kia Soul 2020 Subaru Crosstrek 2020 Transmission CVT 6-vit manuelle / CVT Rouage Traction 4RM 2,0 l 2,0 l (CVT) Consommation (ville) 8,6 l / 100 km 10,5 l / 100 km Consommation (route) 7,1 l / 100 km 8,1 l / 100 km Moteur Type 2,0 l 2,0 l Puissance 147 ch 152 ch Couple 132 lb-pi 145 lb-pi Cylindrée 4 cylindres 4 cylindres Capacités Espace chargement 530 l, 1758 l 589 l, 1566 l Réservoir de carburant 54 l 63 l Dimensions Longueur 4196 mm 4465 mm Largeur 1801 mm 1801 mm Hauteur 1600 mm 1615 mm Empattement 2601 mm 2664 mm Garantie 5 ans / 100 000 km 3 ans / 60 000 km Prix 21 195 à 29 295 $ 23 795 à 31 295 $