Comparaison : Volkswagen Taos 2022 vs Subaru Forester 2022

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 vs Subaru Forester 2022 - Profil

• Auto123 compare le Volkswagen Taos 2022 et le Subaru Forester 2022.

• Les deux modèles de multisegments sous-compacts/compacts se ressemblent en ce sens qu'ils transportent un certain bagage, pour ainsi dire. Lisez la suite.

Les deux modèles que nous examinons aujourd'hui, le Volkswagen Taos 2022 et le Subaru Forester 2022, comportent tous deux des astérisques.

Vous ne penseriez pas que le VUS Subaru Forester puisse avoir l'ombre de la berline compacte Impreza de la marque japonaise, mais d'une certaine manière, il en souffre. Les deux modèles offrent à peu près les mêmes caractéristiques, et tous deux proposent le système 4RM (pour quatre roues motrices) breveté de Subaru. Mais voici la différence. Tous les concurrents du Forester proposent une transmission intégrale, mais seulement une des rivales de l'Impreza – la Mazda3 – dispose d'un système équivalent.

Le Volkswagen Taos a ses propres démons à combattre, dans la mesure où il remplace la Golf SportWagen, qui n'est plus commercialisée, et qui était un as lorsqu'il s'agissait d'offrir une dynamique digne d'une voiture avec des capacités de transport de personnes.

Deux multisegments qui vivent dans l'ombre de leurs petits frères et sœurs. Comment se comparent-ils ?

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 - Logo

Volkswagen Taos 2022

Le Taos, ainsi nommé après une ville du Nouveau-Mexique où un célèbre mécanicien beatnik Volkswagen s'est installé à l'époque, est une proposition intéressante. Ce n'est pas tous les jours qu'un nom aussi célèbre que celui de la Golf est remplacé, et dans ce cas, le remplaçant se trouve dans un segment entièrement différent.

Il doit aussi concurrencer en quelque sorte le Tiguan qui se trouve juste au-dessus de lui dans la même gamme. Cela dit, sachez que le Taos est plus proche en taille du Tiguan à deux rangées basé sur la Golf de la génération précédente que de la version à trois rangées disponible en Amérique du Nord aujourd'hui. Donc, si vous préfériez l'ancien format plus petit du Tiguan, le Taos est maintenant la voie à suivre.

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 - Intérieur

L'intérieur

En ce qui concerne l'espace intérieur, le Taos est une valeur sûre au sein de son segment. Le toit haut est une aubaine à l'avant et à l'arrière. L'espace pour les jambes est étonnamment bon à l'arrière également, en fait, on pourrait raisonnablement y asseoir des adultes ou des adolescents plus grands. Il est dommage que Volkswagen ne propose pas de sièges chauffants à ces personnes.

L'option de sièges en cuir deux tons sur la version Highline est une belle touche de luxe. Les coussins du bas des sièges sont un peu plats, mais cela rend les dossiers des sièges d'autant plus faciles à rabattre à plat à la deuxième rangée. En faisant cela, vous obtenez plus de 1 800 litres d'espace de chargement (contre 790 litres autrement).

Il convient également de noter qu'il n'y a pas d'option de hayon électrique, ce qui est dommage.

Le tableau de bord est une affaire rectiligne avec peu de surfaces courbes ou évasées et un ensemble de commandes de climatisation qui ne semblent pas avoir beaucoup changé depuis la Golf. Il est assez facile de s'y retrouver et j'apprécie le fait qu'il s'agisse de boutons physiques, mais il s'agit d'un modèle spécial de la boîte à outils de la marque.

La position du conducteur, quant à elle, est haute et droite – probablement bonne pour la plupart des conducteurs qui ne mesurent pas 6'3" comme moi, mais j'ai trouvé qu'elle ressemblait un peu trop à un trône à mon goût. Le groupe de jauges numériques, cependant, est net et facile à lire et on peut dire que Volkswagen a passé du temps sur ses graphiques pour lui donner un aspect aussi traditionnel que possible.

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 - Design extérieur

Il parle comme une Golf, mais marche-t-il comme une Golf ?

En général, oui. Vous aurez un peu de roulis de la carrosserie en raison de la hauteur du toit, mais la suspension a été réglée pour garder les choses sous contrôle, et bien que le roulement soit un peu ferme, vous ne trouverez pas de secousses inconfortables en conduite normale. Volkswagen a l'habitude de régler ses châssis pour qu'ils donnent l'impression d'être un cran ou deux au-dessus du PDSF de leur véhicule et, en ce qui concerne le roulement, le Taos n'est pas différent.

La direction est un autre point fort. Je n'aurais rien contre un peu plus de sensation – un refrain courant à l'heure de la direction assistée électrique –, mais la réponse et le poids sont parfaits; si ce n'était de la position assise, une personne non avertie pourrait penser qu'elle conduit quelque chose de plus petit... comme une Golf.

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 - Moteur

Puissance turbo et double embrayage

Cela dépend toutefois du modèle que vous choisissez. Si vous optez pour la traction intégrale, vous obtenez une transmission automatique à sept vitesses à double embrayage; les modèles à traction ont une transmission automatique conventionnelle à huit vitesses; et il n'y a pas d'option manuelle. Le Taos Trendline à traction (avant) débute à 29 072 $, tandis que 36 072 $ vous permettront d'accéder au modèle Comfortline équipé de la transmission intégrale.

La DCT est une boîte de vitesses incroyablement réactive qui donne presque l'impression d'avoir présélectionné le rapport suivant, de sorte que les changements de vitesse se font pratiquement sans interruption de la puissance. Cela vous donne d'autant plus envie de passer les vitesses vous-même, même si cela se fait par le biais du levier de vitesses et non via une paire de palettes montées sur le volant, ce qui est regrettable.

Le moteur turbocompressé de 1,5-litre délivre une puissance de 158 chevaux et un couple de 184 lb-pi. La consommation de carburant est officiellement de 8,5 L/100 km, ce qui se réduit à 7,6 L/100 km dans un modèle à traction, même si les chiffres de puissance restent les mêmes. Il y a trois modes de conduite – Eco, Normal et Sport – plus un réglage personnalisé.

Du style pour des kilomètres

En plus de son profil unique, le Taos bénéficie de quelques détails stylistiques extérieurs qui attirent vraiment le regard. J’aime bien les jantes de 19 pouces bicolores en option que l'on voit ici, tandis que les lentilles des phares et leurs DEL ajoutent une touche haut de gamme. La grande inscription Taos sur le hayon est bien dans l'air du temps. La teinte Bleuet, quant à elle, est l'une des nombreuses couleurs disponibles, mais c'est la plus brillante (et elle est aussi belle ici que sur une GTI).

Photo : D.Heyman Subaru Forester 2022 - Design extérieur

Subaru Forester 2022

Pour la première fois, le Forester reçoit une version Wilderness cette année, ce qui lui permet de se démarquer non seulement des autres Subaru, mais aussi de la concurrence.

La version Wilderness reçoit toutes sortes de revêtements de carrosserie supplémentaires autour des roues et des bas de caisse, des écussons spéciaux, des plaques de protection de soubassement à l'avant et à l'arrière, des garnitures dorées et des pneus tout-terrain Yokohama Geolander. Ces changements lui donnent tellement de prestance que si vous le regardez une fraction de seconde, vous risquez de le confondre avec l'Outback Wilderness, plus grand et plus costaud, qui est à l'origine de cette version.

Les autres Forester, quant à eux, reçoivent cette année une nouvelle forme de phare antibrouillard, une nouvelle calandre et de nouveaux pare-chocs. Il convient de noter que l'ajout de tout cet attirail tout-terrain signifie que le Wilderness a une consommation de carburant supérieure à celle des autres modèles Forester.

(Le Taos à traction est le champion de la consommation de carburant, tandis que le Taos à traction intégrale partage la différence entre le Wilderness et les autres modèles Forester).

La version Wilderness est un modèle entièrement amélioré, cependant. Et ce n'est même pas le plus cher : ce titre est réservé à la version Premier, qui coûte 40 595 $, contre 38 995 $ pour la Wilderness. La version de base du Forester débute à 29 495 $.

Photo : D.Heyman Subaru Forester 2022 - Intérieur

L'intérieur

Les garnitures dorées se retrouvent à l'intérieur de l'habitacle, sur la branche inférieure du volant, sur le pommeau du levier de vitesses et même sur le cadran de sélection du mode X-Mode.

Mis à part ces éclats métalliques, l'habitacle du Forester est plutôt sombre, à moins que vous ne choisissiez les versions Sport ou Limited, qui permettent d'opter pour une couleur intérieure plus claire. Sinon, il y a une bande de noir sur le tableau de bord, en dessous, sur les sièges, les portes – les matériaux utilisés sont bons, mais c'est sombre.

En ce qui concerne l'espace, le Forester n'a pas la même ligne de toit que le Taos, mais la garde au toit à l'avant et à l'arrière est bonne, bien qu'elle n'en ait pas nécessairement l'air dans les modèles avec la finition intérieure plus sombre.

Contrairement au Taos, il n'y a pas de nouveau groupe de jauges numériques, mais l'écran d'infodivertissement sans cadre est un pas en avant par rapport à celui du Taos, qui a l'air d'un produit de remplacement. Il faut noter que les deux véhicules offrent deux choix d'écran (6,5 po et 8 po). Sur certains Forester, en revanche, on trouve un deuxième écran au sommet du tableau de bord qui sert à plusieurs choses, de l'affichage de l'angle d'attaque à la caméra orientée vers l'avant.

Le Forester est également le premier à recevoir le nouveau système EyeSight 4 de Subaru, qui offre désormais une vue plus large vers l'extérieur, une direction automatique en cas d'urgence, une assistance au freinage électrique et une assistance améliorée au centrage dans la voie, une assistance au changement de voie, un freinage précollision et un régulateur de vitesse adaptatif. C'est un grand pas en avant par rapport aux aides à la conduite offertes par le Taos.

Photo : D.Heyman Subaru Forester 2022 - Avant

Sortir des sentiers battus

Il faut que les choses soient assez difficiles pour arrêter le Forester, surtout en version Wilderness équipée de la traction intégrale X-Mode à double fonction. En fait, le X-Mode est une sorte de régulateur de vitesse tout-terrain. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la puissance soit répartie à parts égales entre l'avant et l'arrière et que le freinage et l'accélération se fassent à votre place lorsque vous traversez des terrains lents et escarpés, afin que vous puissiez vous concentrer sur la direction.

Pendant ce temps, vous disposez de cette caméra orientée vers l'avant qui vous donne une vue haute définition du sol devant vous. Ainsi, si vous faites une montée abrupte et que vous ne pouvez voir que le ciel, elle est là pour regarder la route devant vous. Il faut un peu de temps pour s'habituer à regarder cet écran en forme de boîte aux lettres au lieu de regarder le pare-brise devant soi, mais on s'y habitue et cela s'avère très pratique.

Ce qui souligne tout cela, c'est la compétence du châssis du Forester dans la plupart des conditions. La suspension est réglée pour trouver le juste milieu entre l'aptitude à la conduite hors route et le confort sur la route, et le système X-Mode est si efficace pour envoyer la puissance là où elle doit aller qu'on a vraiment l'impression que le Forester est un utilitaire conçu pour affronter les rudes hivers canadiens.

Photo : D.Heyman Subaru Forester 2022 - Moteur

Enfilez vos gants de boxe(r)

Comme le Taos, le Forester n'a qu'un seul choix de moteur, mais ici, il ne s'agit pas d'un moteur turbocompressé. Le gros moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat de 2,5 litres développe 182 chevaux et 176 lb-pi. Donc, bien que vous n'obteniez pas l'amour du turbo, vous obtenez en fait plus de chevaux ici que dans la Taos, mais cela est échangé contre moins de couple, ce qui est souvent le cas lorsqu'il n'y a pas d'induction forcée.

Bien qu'on ne puisse pas dire que les moteurs « boxer » de Subaru sont doux, le grondement décalé qu'ils produisent est agréable. Il tire allègrement sur toute la plage de régime, même s'il s'agit d'une unité à variation continue, ce qui n'est pas le plus excitant des types de boîtes de vitesses. Les ingénieurs ont intégré des « points de changement de rapports » virtuels pour donner au moins l'impression de conduire avec une voiture traditionnelle – et bien que je me moque un peu de la CVT, le Forester a les palettes de changement de vitesse qui manquent à bord du Taos.

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 vs Subaru Forester 2022 - Devant

Avantage Taos

Même si les palettes de changement de vitesse du Forester lui font gagner quelques points sur l'échelle de la conduite, le Taos offre toujours une conduite plus agile et plus raffinée. Il donne l'impression d'être plus haut de gamme que son prix de moins de 30 000 $ ne le suggère, et c'est une grande victoire.

Avantage Forester

Le Taos n'arrive pas à la cheville du Forester en termes de capacités tout-terrain. Alors que le Taos semble plus haut de gamme grâce au réglage de son châssis, le Forester donne l'impression d'être bien au-dessus de sa catégorie dans le domaine du tout-terrain. Il se sent comme un spécialiste dans ces situations, mais d'une manière ou d'une autre, ses qualités ne sont pas compromises – notamment par une conduite bruyante et rugueuse – sur la route.

Similitudes

Bien que ces VUS soient assez différents en ce qui concerne leurs configurations de groupe motopropulseur, ils parviennent tous deux à faire beaucoup avec relativement peu. Le moteur du Taos n'est pas le plus gros et celui du Forester n'est pas turbocompressé, mais aucun des deux véhicules ne vous laissera sur votre faim en matière de puissance.

Verdict

Il faut dire que, de ces deux véhicules, le Forester devrait être le choix de la plupart des Canadiens, simplement parce qu'il est si fiable dans de nombreux paysages différents et dans des conditions si variées. Le Taos, cependant, montre à quel point un multisegment peut ressembler à une voiture. C'est donc un bon choix si vous devez faire le saut vers un multisegment, mais que vous ne voulez vraiment pas laisser derrière vous la vie d'un propriétaire de voiture bicorps. Ou si l'ancien Tiguan vous manque vraiment.

Photo : D.Heyman Volkswagen Taos 2022 vs Subaru Forester 2022 - Trois quarts arrière

Volkswagen Taos 2022

On aime

Le style

Conduit comme une voiture

On aime moins

Intérieur peu spacieux

Pas de hayon électrique

Subaru Forester 2022

On aime

La transmission intégrale de série

Le Wilderness ajoute du punch au style

On aime moins

La CVT n'est pas la plus engageante

L'attitude du groupe motopropulseur est rude