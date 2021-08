Auto123 y va d’un premier essai du Ford Bronco 2021.

Sans trop se tromper, on peut affirmer que l’arrivée du Ford Bronco est une des grandes nouvelles de l’année, sinon LA nouvelle de l’année dans le monde automobile. Sa présentation en pleine pandémie l’an dernier avait monopolisé l’attention des masses.

Tellement que ses débuts sur la route se font presque en silence.

Presque.

En fait, plusieurs éléments ont retenu l’attention. Les retards, causés par de multiples facteurs, puis des problèmes avec les toits, les puces électroniques, les arrêts forcés dans les usines, etc. En somme, rien de simple.

Et ce n’est pas qu’un problème Ford ; l’industrie traverse une dure période.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces détails. Aujourd’hui, on va se concentrer sur le positif, soit nos premiers moments derrière le volant du modèle. Depuis le temps qu’on l’attend…

Et nous allons faire ça simplement. Si on tente de tout vous dire à propos du Bronco, vous allez en avoir pour deux heures à tout lire. Ford accouche ici d’un produit qui se présente de façon variée, voire complexe, mais hyper complète. Il est là pour répondre aux besoins des amateurs et sa dotation est parmi les plus généreuses qu’il nous ait été donné de découvrir depuis une mèche.

On va donc se concentrer sur l’essentiel avec quelques mots sur le style, l’offre, une particularité des modèles roulés lors de l’essai, l’habitacle, ainsi que l’impression générale laissée par l’expérience de conduite.

Par la suite, nous aurons l’occasion de vous revenir avec quantité d’articles sur d’autres éléments qui définissent le nouveau Bronco.

Photo : Ford Canada Ford Bronco Badlands 2021, en file

Un jouet qui prend forme

En regardant le Bronco, une chose nous vient en tête ; on est en présence d’un jouet grandeur nature. Oui, Ford a respecté et honoré le design d’origine, celui de 1966, mais au-delà de ça, on a l’impression d’avoir fait grossir le genre de véhicule avec lequel un enfant s’amuserait pendant des heures dans un carré de sable.

L’autre élément évident, c’est qu’il génère de l’émotion. Rarement est-on en présence d’un produit dont les lignes font tant jaser. Certaines adorent — c’est le cas de votre dévoué —, certains s’en horripilent.

Polarisant, c’est le mot. Personnellement, j’aime ça. Dans un univers où le gris et la rectitude dominent, c’est rafraîchissant. Ils ont été jusqu’ici plus de 150 000 à penser la même chose, le nombre de réservations effectuées avant que le Bronco débarque en concession.

Pas mal.

L’offre

Ici, l’enfant en nous pénètre dans un magasin de bonbons. Du choix à la tonne, des couleurs, et des emballages accrocheurs. Au total, six variantes, soit de Base, Big Bend, Black Diamond, Outerbanks, Badlands et Wildtrak.

Juste ça ? Non. Chaque Bronco peut être livré en configuration à deux ou à quatre portes. Mieux, toutes peuvent recevoir l’ensemble Sasquatch, le groupe d’équipement ultime qui permet à tout amateur de conduite hors route — et n’importe quel novice aussi — de s’avancer là où ce n’est pas autorisé à tous.

C’est entre autres rendu possible grâce aux différents modes de conduite offerts. On en retrouve une panoplie. Certains sont livrables à travers la gamme, d’autres réservés à certaines déclinaisons. C’est que chaque Bronco s’adresse à divers types d’aventuriers.

Et ajoutez à cela une palette de couleur capable de faire triper un peintre, deux types de toits (rigide et souple), deux mécaniques (4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres, V6 Ecoboost de 2,7 litres), deux boîtes de vitesse et des accessoires à la tonne (plus de 200 et d’autres à venir), notamment. Si vous avez envie de vous configurer un modèle, prévoyez du temps; beaucoup de temps.

Photo : Ford Canada Ford Bronco Badlands 2021, avant

Sasquatch

Tous les Bronco promettent d’être particuliers, mais ce qui permet de rehausser la barre, c’est l’ensemble Sasquatch. Évidemment, les modèles mis à l’essai en profitaient, comme en témoigne la présence de ces chaussettes immenses (315/70R17, pneus de 35 pouces) qui ceinturent les jantes. Il ajoute également un rapport de pont final de 4,7 avec essieu avant et arrière à verrouillage électronique, des élargisseurs d’ailes à haut dégagement, ainsi qu’une suspension relevée. Son prix varie selon la version appelée à le recevoir.

Du reste, pour voir ce qui peut être jumelé à tel ou telle variante, un seul conseil ; l’outil de configuration sur le site de Ford. Les combinaisons possibles sont pratiquement infinies.

L’habitacle

C’est désormais inévitable, lorsqu’il est question du Bronco, la comparaison avec le Jeep Wrangler s’invite dans la discussion. En fait, on pourrait tout comparer entre les deux véhicules ; on se réserve ça pour un autre moment, si vous le voulez bien.

Cependant, je me dois de traiter d’un aspect ici, soit l’habitacle. À bord du Wrangler, l’expérience a toujours été très rustique. On l’aime comme ça, le Jeep, mais les longues randonnées sont plus dures sur le corps et l’insonorisation demeure perfectible, entre autres choses.

Avec la conception du Bronco, Ford a pu se concentrer afin d’offrir une recette à la Wrangler pour ce qui est de la présentation (planche de bord disposée à la verticale, touches originales et uniques au modèle, ergonomie singulière, etc.), mais en y ajoutant le nécessaire en matière de confort.

En fait, c’est le jour et la nuit entre les deux véhicules. On doit déjà penser à la suite des choses chez Jeep, mais puisque le Wrangler actuel a été renouvelé pour 2018, il faudra se montrer patients. À voir.

Quant à l’équipement, une fois de plus, je vous conseille un tour sur le site de Ford. Le choix est impressionnant.

Photo : Ford Canada Ford Bronco Badlands 2021

Au volant

En terminant, quelques mots sur l’expérience de conduite, car nous n’avons piloté qu’une seule version. Surtout, le Bronco est un véhicule qui peut être exploité sous différentes conditions. Il faudra plusieurs essais du modèle, réalisés partout et à tout moment de l’année pour avoir un portrait clair.

Pour ce qui est de notre premier contact, il s’est principalement déroulé hors des sentiers battus. Sur la route, le Bronco s’est montré très stable et plutôt confortable, mais avec des guimauves comme pneumatique, le contraire aurait été étonnant. On verra avec les déclinaisons plus… régulières.

En sentier, ça s’est déroulé en deux temps. D’abord au cœur d’un tracé surtout rocailleux et rempli de bosses, un parcours où la vitesse de croisière variait entre 40 et 90 km/h. Là, c’est simple, on a eu l’impression d’être au volant d’un Big Foot. Toutes les imperfections de la chaussée sur laquelle on se trouve se sont vues annihilées. Le Bronco bondit sur les cahots avec l’aisance d’un cowboy sur son cheval, au grand galop.

En empruntant par la suite un sentier plus étroit et pentu où tout se déroule à basse vitesse (en gamme basse), on découvre toutes les capacités du modèle qui, sans surprise, a tout ce qu’il faut pour suivre un Jeep Wrangler. On évitera ici les comparaisons boiteuses ; les deux vont où d’autres ne vont pas.

Et les béquilles électroniques présentes pour faire de nous de véritables professionnels de la conduite hors route sont nombreuses. Il est impossible de faire le tour de façon concise ici, mais retenons quelques éléments essentiels à toute randonnée extrême réussie.

D’abord, on a la classique fonction de verrouillage des différentiels avant et arrière, une opération qui se fait à la simple pression d’un bouton. Surtout, comme avec la version Rubicon du Jeep Wrangler, il est possible de désengager la barre stabilisatrice avant, ce qui permet alors une plus grande articulation des roues, de quoi faire trembler les obstacles qui se dressent devant nous.

Puis, une nouveauté aussi intéressante qu’amusante, soit un système qui permet d’effectuer un virage serré comme on peut en faire avec un modèle réduit dans… un carré de sable. En gros, si vous tournez à gauche, il suffit de braquer complètement puis d’appuyer sur un bouton qui verrouille la roue arrière gauche. On peut alors s’exécuter, toujours en gardant le volant complètement braqué, et pratiquement tourner sur place. Impressionnant et hyper efficace, notamment pour passer à des endroits très serrés sans avoir à effectuer des manœuvres en marche arrière.

Autrement, le Bronco se comporte comme un vétéran hors des sentiers battus et derrière le volant, on prend rapidement confiance.

Photo : D.Rufiange Ford Bronco Badlands 2021, profil

Conclusion

Nous aurions pu nous étendre longuement sur ce nouveau Bronco. Et nous aurons l’occasion d’y revenir.

Pour l’instant, nul doute, la première étape est réussie pour Ford, soit celle d’amener un produit compétent sur le marché, un produit capable de subtiliser des ventes directes au Jeep Wrangler. Ça, on n’a pas vu ça depuis longtemps.

Du reste, à vous de voir, car le Bronco demeure lui aussi un jouet pour gens fortunés. Si le prix d’appel est alléchant à quelque 40 000 $, ça grimpe à la vitesse de l’éclair lorsqu’on monte dans la gamme et qu’on ajoute des groupes et des options. Comme avec le Wrangler, finalement.

On aime

Style fort réussi

Compétences hors routes indéniables

Richesse de l’offre

Grande capacité de personnalisation

On aime moins

Les problèmes initiaux que vit le modèle

Une fiabilité et une réputation à bâtir

Le prix qui grimpe rapidement en flèche

La disponibilité; les nouveaux acheteurs devront être patients