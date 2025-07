• Auto123 effectue un premier essai du Ford Expedition 2025.

Minett, Ontario — Le Ford Expedition 2025 prend de l’ampleur et de l’assurance afin de mieux affronter le Chevrolet Tahoe, son grand rival depuis le premier Expedition en 1997. Cette cinquième génération va plus loin que toutes les précédentes, tant sur le plan du style que de la technologie et de l’agrément de conduite.

L’Expedition est un colosse sur roues, un symbole du prestige américain, parfait pour les familles, ceux qui traînent leur bateau jusqu’au chalet, ou simplement ceux qui veulent assurer leur place sur l’asphalte. Une version Tremor est même spécialement construite pour l’aventure.

Ford Expedition 2025 | Photo : B.Charette

Ford Expedition 2025 — quoi de neuf ?

Tout a été repensé sur l’Expedition 2025. Son allure plus robuste, renforcée par des phares plus fins, ainsi qu’une calandre sculptée et un bouclier plus affirmé soulignent son changement de statut. La poupe adopte elle aussi un style plus moderne, avec des feux horizontaux et un hayon divisé en deux parties, parfait lorsque l’on veut s’asseoir ou y déposer de l’équipement (capacité jusqu’à 500 livres).

Cette transformation se veut un équilibre parfait entre allure statutaire et pragmatisme. La version Tremor offre même deux barres à DEL à l’avant pour éclairer vos sentiers la nuit venue.

Ford Expedition 2025 | Photo : B.Charette

Design du Ford Expedition 2025 – 8,0/10

De profil, l’Expedition 2025 conserve ses dimensions de colosse, avec des lignes tendues qui vont de l’arche de roue avant jusqu’aux feux. Cette silhouette, renforcée par des jantes pouvant mesurer jusqu’à 24 pouces (sur les variantes Platinum et King Ranch), lui garantit une présence difficile à ignorer sur la route. La ligne de toit plus plane, ainsi que le hayon redessiné, renforcent son allure robuste tout en laissant plus d’espace à l’arrière.

Bref, le Ford Expedition 2025 mêle muscle américain, élégance moderne et allure statutaire.

Vous retrouvez aussi une palette de couleur unique pour le modèle Tremor en Noir ou Vert des marais, ainsi que des pneus 33 pouces General Grabber pour attaquer les sentiers. À noter que la version Max (allongée) est toujours au programme, peu importe la variante. Vous devez ajouter 3500 $ à la facture pour l’obtenir.

Ford Expedition 2025 | Photo : B.Charette

Intérieur du Ford Expedition 2025 – 9,0/10

Monter à bord de l’Expedition, c’est pénétrer dans un monde de démesure et de raffinement. L’espace est roi, chaque passager a de l’aisance, que ce soit à l’avant, sur la banquette de la seconde rangée ou jusqu’à la troisième.

La planche de bord est dominée par deux écrans géants : l’instrumentation 100 % numérique repose face au conducteur, tandis que le multimédia prend vie sur un large panneau central de 13,2 pouces, équipé de la connexion sans fil et de toutes les applications que l’on attend d’une expérience moderne.

Cette architecture, renforcée par des matériaux de belle qualité, dégage un raffinement que l’on n’associait pas jusqu’alors à un gros VUS américain.

Les détails pratiques vont jusqu’aux moindres recoins de l’habitacle. La banquette de la seconde rangée, pouvant se replier en proportion 40/20/40 facilite le chargement d’objets longs ou de skis.

Quant à la troisième rangée, elle offre un réel confort, pouvant accueillir deux adultes sur de longues distances. Avec 36 pi³ de coffre lorsque toutes les places sont utilisées, ou jusqu’à plus de 79 pi³ une fois la seconde rangée repliée, l’Expedition se classe parmi les plus pratiques de son segment.

Technologie du Ford Expedition 2025 – 6,0/10

Ford a mis le paquet sur l’aide à la conduite et le divertissement. La conduite autonome de niveau 2, le système BlueCruise 1.4, permet de relâcher le volant jusqu’à 20 minutes d’affilée sur l’autoroute, lorsque toutes les conditions sont réunies. C’est encore très loin du système Super Cruise de GM qui est encore le champion dans ce domaine. En plus, le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi de ligne n’ont pas très bien fonctionné sur les routes secondaires de la campagne ontarienne.

Il faut aussi parler de l’éléphant dans la pièce, soit le nouveau système Sync qui a perdu son côté convivial. Le tableau de bord à affichage numérique est mal reçu des conducteurs qui ont exprimé leur mécontentement face à l’absence de commandes physiques : vous avez droit, plutôt, à des claviers tactiles glissants comme si vous aviez à contrôler une tablette avec une souris. Les commandes tactiles de climatisation sont peu intuitives, et la zone d’affichage est distrayante. On doit glisser dans le menu à l’aide de deux touches tactiles sur le volant. Nous avons eu droit à quelques gels d’écran.

Un dernier détail bizarre concerne les deux écrans, situés l’un derrière l’autre, qui sont redondants avec la diffusion d’information. On cherche la pertinence d’une telle approche.

Ford Expedition 2025 | Photo : B.Charette

Motorisation du Ford Expedition 2025 - 8,5/10

Sous le capot, le V6 biturbo de 3,5 litres prend ses aises et se montre particulièrement coupleux et réactif. La version de base Active offre 400 chevaux et 480 lb-pi de couple, tandis que la déclinaison Tremor, la livrée Platinum et le modèle King Ranch sont à 440 chevaux et 510 lb-pi. Cette cavalerie, transmise par une excellente boîte automatique à 10 rapports, garantit des reprises énergiques et des dépassements faciles sur l’autoroute.

Selon la configuration il est possible de remorquer jusqu’à 9600 livres, ce qui représente 300 livres de plus que le modèle 2024. Et chapeau à Ford qui a travaillé avec brio le son du moteur. En reprise et en dépassement, on jurerait que c’est un V8 qui est sous le capot.

Conduite du Ford Expedition 2025 – 8,0/10

Au volant, l’Expedition se montre stable, raffiné et assez agile, contre toute attente de la part d’une machine aussi massive. Nous avons pris la route avec une version Platinum équipée de pneus de 24 pouces lors de notre première journée de conduite. Notre impression a été bonne, mais nous avons préféré les pneus plus confortables de la version Tremor. Morale : les grands pneus font de l’effet, mais en plus de coûter une fortune à remplacer, ils pénalisent le niveau confort au quotidien.

Le châssis de l’Expedition absorbe avec brio toutes les aspérités de la route et garde l’habitacle remarquablement silencieux, tandis que la direction, douce et précise, garantit de se faufiler sans stress sur toutes les routes, des boulevards citadins jusqu’aux chemins plus accidentés.

La version Tremor, avec ses pneus tout-terrain de 33 pouces et sa garde au sol rehaussée, prend même plaisir à se salir lorsque l’aventure l’invite hors des sentiers battus.

Consommation

La consommation se situe dans la norme de la catégorie, avec 14,7 litres/100 km en ville, 10,4 litres/100 km sur l’autoroute et 12,8 litres/100 km en conduite mixte. Il est important de rappeler que plus on a le pied lourd sur l’accélérateur, plus le V6 sera gourmand, tandis que le mode Eco peut faire gagner quelques litres lorsque l’on prend la route de manière plus posée.

Ford Expedition 2025 | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Le Ford Expedition 2025 prend toutes les armes pour se faire une place face à l’incontournable Chevrolet Tahoe. Avec son allure renforcée, son habitacle ultra-spacieux, ses technologies de pointe embarquées et ses motorisations performantes, il s’affirme plus que jamais comme le gros VUS des familles.

Il faudra toutefois repenser le multimédia qui avance technologiquement, mais qui recule au chapitre de la convivialité.

Ford Expedition 2025 — prix canadiens

En terminant, un mot sur les prix, question de se donner mal à la tête. Le modèle Active d’entrée de gamme commence à 82 115 $. Notre modèle Platinum était à plus de 96 000 $ avec l’ensemble Ultimate à 14 945 $ et quelques autres détails pour amener la facture à 113 585 $. Notre version Tremor, avec les options, s’affichait à 107 000 $. Une version King Ranch sans option démarre à 107 535 $ et plus de 111 000 $ en configuration Max.

Il faut maintenant être riche pour rouler en Ford.