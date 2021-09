Il y a le tout-terrain et il y a le tout-terrain. Le Ford Expedition 2022 révisé, dévoilé aujourd'hui par le constructeur de Dearborn, est présenté comme un véhicule plus performant dans la première catégorie, du moins dans sa nouvelle version Timberline. Conçue, il faut comprendre, plus pour les week-ends de camping en famille que les excursions dans l'arrière-pays sur des pistes comme le Rubicon.

Le VUS phare de Ford reste un véhicule de transport de personnes avant tout et, à cette fin, il bénéficie pour 2022 d'une longue liste de technologies, notamment avec l’adoption d’un système de conduite semi-autonome. Mais chaque chose en son temps.

Timberline

Il s'agit de la nouvelle variante de l'Expedition de 2022. Il sera le choix par excellence des aventuriers du week-end grâce aux modifications qu’il subit : un débattement de suspension accru, une garde au sol plus importante (plus que le nouveau Jeep Wagoneer, promet Ford), une géométrie de suspension modifiée, des pneus Goodyear Wrangler AT de 33 pouces, une boîte de transfert à deux vitesses, un différentiel arrière à glissement limité et des amortisseurs, des ressorts et des barres stabilisatrices modifiés.

Parmi les autres caractéristiques fonctionnelles, citons une grande plaque de protection, des angles d'approche et de départ améliorés et le Trail Turn Assist, un aide à la conduite grâce auquel le conducteur peut bloquer la roue arrière intérieure pour resserrer le rayon de braquage.

Photo : Ford Ford Expedition Stealth 2022

Stealth

Il s'agit de l'autre ensemble dont les acheteurs peuvent parer leur Expedition. Celui-là est davantage axé sur le côté performance. Il peut être obtenu avec les versions Limited et Limited Max de ce gros VUS. Il comprend des garnitures extérieures noires brillantes, des étriers de frein rouges et des jantes noir brillant de 22 pouces chaussées de pneus à profil bas. Sa suspension reçoit également des amortisseurs adaptatifs permettant une conduite plus ferme.

Les versions Timberline et Stealth utilisent le même groupe motopropulseur, un V6 EcoBoost de 3,5 litres développant 440 chevaux et 510 lb-pi de couple (des gains de 40 chevaux et 30 lb-pi par rapport au V6 du modèle précédent). Ce moteur est jumelé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. La transmission intégrale est de série quelle que soit la version de l’Expedition que vous choisissez.

Photo : Ford Ford Expedition Platinum 2022, intérieur

Technologie

Pour 2022, Ford a aussi inclus l’ensemble BlueCruise. Cela signifie que l'Expedition dispose d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un système d'arrêt et de redémarrage, d'un système de centrage sur la voie et d'un système de reconnaissance des panneaux de vitesse, permettant une véritable conduite mains libres — lorsqu'ils sont activés sur ce que Ford appelle les « Hands-Free Blue Zones », un réseau de tronçons d’autoroutes à chaussées séparées totalisant plus de 160 000 km en Amérique du Nord.

Grâce au BlueCruise, le conducteur n'a pas besoin de toucher le volant à intervalles réguliers. Le système surveille plutôt ses yeux pour s'assurer qu'il regarde la route.

Parmi les autres systèmes d’aide à la conduite offerts pour ce VUS, notons l'atténuation de collision avant, l’alerte de la circulation transversale arrière, l'assistance à la direction évasive et une version 2.0 du système Pro Trailer Backup Assist, qui supprime la nécessité de placer un autocollant sur la remorque pour que le système puisse l'identifier. La direction se fait toujours à l'aide d'un bouton et de l'écran. La capacité de remorquage de l'Expedition 2022 est fixée à un maximum de 9 300 lb, soit un peu moins de 4 220 kg.

Sur l'écran tactile principal de 12 pouces, les conducteurs trouveront l'interface multimédia SYNC 4 de série. Un écran vertical de 15,5 pouces offert en option est doté du système SYNC 4a. Les versions Timberline, Stealth et Platinum sont équipées d'un système audio Bang & Olufsen haut de gamme à 22 haut-parleurs.

Aucun prix n'a encore été annoncé pour le Ford Expedition 2022, mais cela devrait arriver avant son arrivée chez les concessionnaires, l’hiver prochain.