• Auto123 met à l’essai le Ford F-150 PowerBoost 2023.

L’arrivée du Ford F-150 Lightning change bien des choses dans l’univers de la camionnette, et surtout dans celui du modèle le plus vendu au monde. Mais cette version toute électrique n’est pas la seule option en ce qui concerne les versions F-150 dotées d’un autre type de motorisation. En effet, il ne faut pas ignorer le F-150 PowerBoost hybride. Il y a beaucoup de choses à aimer ici, et le modèle n’est pas porteur de certains des irritants du Lightning tout électrique, comme son prix exorbitant, l’anxiété liée à l’autonomie et ses capacités réduites.

Ford F-150 Powerboost 2023 rouge Photo : D.Heyman

Extérieur du Ford F-150 PowerBoost 2023 - 7,5/10

Il y a peu de choses qui différencient une version Lariat PowerBoost d’une variante standard du F-150. Il y a l’écusson sur les portes, mais c’est à peu près tout ; c’est surtout la déclinaison Lightning que Ford a voulu différencier. Pour le reste, la peinture rouge métallisée de notre modèle d’essai, avec ses jantes de 20 pouces, sa calandre et ses rétroviseurs noirs contrastés, servent tout de même à rendre un peu plus visible cette variante.

Et effectivement, le modèle respire un certain style de vie — on pourrait facilement voir l’un d’entre eux remorquer deux motomarines ou être équipé d’une tente montée sur le hayon. L’ensemble FX4 de notre véhicule d’essai ajoute des plaques de protection sous la carrosserie et des autocollants latéraux. Cela ne le rend pas si différent des autres modèles F-150, mais ça ajoute à son style.

L'intérieur de Ford F-150 Powerboost 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur et technologie du Ford F-150 PowerBoost 2023 - 8/10

Le style extérieur n’est peut-être pas singulier, mais l’intérieur se démarque davantage, à commencer par ce levier de vitesses qui est rabattable électriquement. D’une simple pression d’un bouton, vous pouvez le rabattre dans un petit bac de rangement, ce qui permet à l’accoudoir de se transformer en surface de travail plate, qui ne demande qu’à accueillir un ordinateur portable, une tablette ou votre repas du midi.



Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante, mais il aurait peut-être été plus logique que l’accoudoir se replie mécaniquement en relâchant un levier, par exemple. Ce moteur électrique n’est qu’une source de problème supplémentaire.

Parmi les autres éléments clés de l’habitacle, notons le système multimédia SYNC4, qui s’affiche sur un énorme écran tactile de 12 pouces, avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. De même, le bloc d’instruments à affichage numérique comporte des éléments uniques, et les sièges avant rabattables à plat (en option) sont intéressants pour permettre un peu de repos sur le chantier.

Sièges de Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Bacs de rangements sous sièges du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Capacités du Ford F-150 PowerBoost 2023 - 8,5/10

Notre cabine d’équipe proposait un plancher plat à l’arrière, ce qui offre beaucoup d’espace pour les jambes et de rangement pour le matériel (y compris un espace verrouillable sous le siège). En fait de dimensions, la deuxième rangée est presque identique à celle du VUS Expedition avec lequel le F-150 partage sa plateforme. En fait, il y a plus d’espace pour les jambes dans la camionnette. En d’autres termes, l’intérieur du F-150 donne l’impression d’être massif et fait honneur à l’appellation « SuperCrew » qui sert à définir le type de cabine.

Caisse du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Ford a également porté une attention particulière à la caisse. Elle est équipée de tous les ancrages et rails d’accessoires requis, mais elle bénéficie en plus de marches latérales qui s’étendent au-delà de l’arrière de la cabine, de sorte que vous pouvez les utiliser pour accéder à l’avant de la boîte. Le hayon est à commande électrique avec la version Lariat et, lorsqu’il est ouvert, il se transforme en un établi doté d’une réglette, de fixations pour pinces en C, de supports pour votre téléphone, votre tablette et votre café, ainsi que d’un système intelligent d’accès à la caisse. Il faut procéder en deux étapes pour d’abord ouvrir le marchepied, puis la poignée, mais une fois que c’est fait, cela permet d’accéder facilement à la boîte.

Ensuite, il y a ce qu’on appelle le système Pro Power Onboard (PPO), un nom fantaisiste qui sert à définir un générateur d’énergie embarqué. La batterie du modèle Powerboost permet une charge de 2,4 kW qui peut, en option, atteindre 7,2 kW. Ainsi, vous pouvez non seulement alimenter une scie sur le chantier ou un téléviseur lors d’une soirée au camping, mais aussi une maison.

Avec le PPO, vous n’avez pas besoin de sacrifier un espace à la caisse pour installer un générateur amovible. Il s’agit d’un excellent complément qui ajoute une tonne de fonctionnalités.

Bien que le modèle PowerBoost soit plus puissant que toutes les autres variantes du F-150, à l’exception du modèle Lightning et des deux versions Raptor, il abandonne certaines capacités en matière de remorquage et de charge utile au profit du modèle EcoBoost. Cette variante peut remorquer 14 000 lb et transporter 3250 lb, contre 12 700 et 2120 pour notre modèle d’essai.

Profil de Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Conduite du Ford F-150 PowerBoost 2023 - 8/10

Le V6 hybride de 3,5 litres offre une puissance de 430 chevaux et un couple de 570 lb-pi, soit un peu moins que le Raptor. La transition entre l’alimentation électrique et essence est subtile, sans réelle vibration lorsque le moteur à combustion se met en marche ; juste un transfert en douceur et une progression énergique sur la route.

Huit modes de conduite sont proposés, dont Eco, à l’extrémité du spectre des performances, et Sport à l’autre. Entre les deux, on trouve les modes Remorquage/Transport, Boue/ornières, Glissant, etc. Ces réglages jouent avec les différentes aides électroniques à la conduite, la transmission et le moteur pour assurer une progression optimale sur n’importe quel type de terrain et sous n’importe quelle forme de contrainte.

Le calandre du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Certains modes s’appuient davantage sur le moteur à essence, tandis que d’autres — Eco, par exemple — font davantage appel aux moteurs électriques. La puissance est transmise aux quatre roues par la même transmission automatique à 10 rapports que celle des modèles à essence.

Il s’agit d’un groupe motopropulseur fantastique et, bien qu’il soit moins puissant que le groupe motopropulseur Hybrid Max du Toyota Tundra, il offre en revanche une meilleure consommation de carburant. Ce qui est, pour bien des gens, la raison pour laquelle on achète un tel véhicule.

Logo du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Ensemble FX4 du Ford F-150 PowerBoost 2023

L’ensemble FX4 ajoute des amortisseurs réglés pour la conduite hors route, ainsi que des amortisseurs arrière monotubes et un mode Rock Crawl (pour affronter les surfaces rocailleuses). Muni de ce groupe, le F-150 flotte un peu plus sur la route, mais vous apprécierez le tout lorsque les conditions se corsent.

Comme il n’est pas possible d’équiper la variante Tremor ou le modèle Raptor du moteur PowerBoost, l’ensemble FX4 est la seule façon d’obtenir de meilleures performances hors des sentiers battus avec un F-150 PowerBoost. Il en va de même pour la déclinaison Lightning, car il n’est pas possible de choisir l’ensemble FX4. Cela fait de la combinaison FX4 PowerBoost la seule possible pour ceux qui veulent une camionnette électrifiée compétente en conduite tout-terrain.

Design extérieur du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Vos questions au sujet du Ford F-150 PowerBoost 2023

Combien de modèles F-150 peuvent être équipés du groupe motopropulseur PowerBoost ?

Les versions Lariat, King Ranch et Platinum peuvent toutes profiter de l’option PowerBoost, tandis qu’elle est de série sur le modèle Limited.

Quelles longueurs de caisse et quelles tailles de cabine peut-on obtenir avec le groupe motopropulseur PowerBoost ?

Tous les F-150 équipés du moteur PowerBoost peuvent être livrés avec une caisse de 5,5 ou de 6,5 pieds, et seule la cabine d’équipe est possible.

Logo PowerBoost du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La façon la moins coûteuse de se procurer une version Powerboost est de commencer avec un modèle Lariat à 65 750 $ et d’ajouter le supplément de 4575 $ pour le moteur Powerboost. J’adore la puissance qu’il délivre et le fait qu’il bénéficie des options PPO les plus puissantes. Cependant, la moyenne de 11,3 litres/100 km que j’ai enregistrée représente un excédent de 3 litres par rapport à ce que Ford annonce officiellement.

Comme c’est souvent le cas avec les modèles hybrides, quel que soit leur type, vous devrez rouler beaucoup pour récupérer votre investissement. En conduisant de manière plus conservatrice — et plus longtemps que je ne l’ai fait —, je présume que les avantages apparaîtraient plus clairement. De toute façon, je me demande si beaucoup d’acheteurs ne se contenteront pas tout bonnement de la puissance supplémentaire qu’elle offre.

Dans l’ensemble, ce modèle hybride Powerboost est une solution de rechange très convaincante et je pense que les gens qui utilisent leur camionnette pour transporter leur famille et leur équipement l’apprécieront.

Points forts La peinture et les détails noirs forment une belle combinaison

La peinture et les détails noirs forment une belle combinaison Très spacieux

Très spacieux Espace de travail plat en option

Bonne économie de carburant Accès à la caisse

Bonne économie de carburant Bonne puissance Points faibles Pas de style distinctif

Pas de style distinctif Le poids du système hybride affecte le remorquage et la traction

Le poids du système hybride affecte le remorquage et la traction L'ensemble FX4 signifie un peu plus de mouvements de la carrosserie sur les bosses.

Aperçu du Ford F-150 PowerBoost 2023 Photo : D.Heyman

