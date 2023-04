Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Profil Photo : V.Aubé

• Auto123 met à l’essai le F-150 Lightning 2023.

• Le camion électrique livre une puissance de 580 chevaux et un couple de 775 lb-pi.

• La distance possible de 515 km semble tout à fait réalisable… avec des conditions hivernales clémentes.

Il s’agit assurément de l’un des plus importants véhicules de la relance électrique. Et pourtant, l’arrivée sur le marché du F-150 Lightning est teintée de scepticisme. Pourquoi? On se pose des questions au sujet de son poids et surtout, sa consommation d’électricité. De plus en plus de rapports émanent sur la pertinence de ces gros véhicules électriques, et cette camionnette n’y échappe pas.

Mais en Amérique du Nord, la camionnette pleine grandeur domine depuis la nuit des temps; il sera donc difficile de changer les mœurs à court ou moyen terme.

Nous avons pu conduire le F-150 Lightning pendant quelques jours du mois de février, quelques jours à peine après cette fin de semaine glaciale au début du mois. Nous n’avons donc pas pu constater comment performait le pickup électrique dans de telles conditions. Au moins, les conditions hivernales étaient au rendez-vous pour ce premier test, à une période de l’année où le bitume a plus de points en commun avec la surface de la Lune que celle d’une table de billard. Voici l’essentiel de ce que nous avons retenu à propos du véhicule le plus important de la marque à l’aube de l’ère électrique.



Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Calandre, phares Photo : V.Aubé

L’extérieur : une silhouette familière, mais…

Jetez un coup d’œil à l’extérieur de votre résidence et il y a fort à parier qu’une camionnette F-150 soit stationnée dans les parages. On parle du véhicule le plus vendu des 50 dernières années et plus ici. On comprend donc pourquoi Ford a conservé ce design plus conventionnel de pickup à vocation familiale (courte boîte de chargement, cabine d’équipe). Pour le moment, c’est la seule combinaison possible pour le Lightning, disponible en trois niveaux de finitions : XLT, Lariat et Platinum.

Nous avons conduit la version Lariat pour quelques jours d’essai. Habillé de cette couleur de carrosserie Rouge Rapide, notre camion a été pointé du doigt par plusieurs piétons et automobilistes au cours de cet essai. Mais sinon, sa carrure plus « traditionnelle » le fait presque passer inaperçu dans la circulation lourde.

Heureusement, les designers de Ford ont intégré quelques détails propres au modèle électrique. Il y a ce capot habillé d’une devanture « pleine », et cette immense bande de position aux diodes électroluminescentes, qui traverse le bouclier avant de gauche à droite. Avec cette signature, il est tout simplement impossible de confondre le Lightning avec les autres versions du F-150.

Mais, ce n’est pas tout, car sur les ailes avant, de nouvelles trappes décoratives ont été intégrées. Celle du côté conducteur s’ouvre pour accueillir le câble de recharge. Sur les flancs, les bas de caisse du Lightning sont exclusifs, tout comme ces jantes de 20 pouces au design aérodynamique. Finalement, ce très bref tour du propriétaire se termine par ce hayon qui a droit à une nouvelle signature des feux de position, ceux-ci qui se prolongent jusqu’au centre du hayon.

Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Intérieur Photo : V.Aubé

Et à l’intérieur?

Un bref coup d’œil à la première rangée de sièges confirme la présence de ce large écran de 15,5 pouces (en diagonale), une interface déjà observée à bord du Ford Mustang Mach-E. La propulsion électrique est à la mode; il faut donc que Ford ajoute un soupçon de « techno » à l’habitacle de son VÉ le plus emblématique, n’est-ce pas?

Très réactif et doté de graphiques clairs, l’écran qui abrite le système SYNC 4A est en revanche riche en menus de toutes sortes. Ici, plus d’une semaine au volant est nécessaire pour naviguer aisément à travers ce labyrinthe électronique, mais règle générale, on finit par s’y retrouver. En revanche, les commandes de la climatisation, et des sièges chauffants se retrouvent à l’écran, ce qui n’est pas aussi ergonomique qu’avec de bonnes vieilles molettes.

Au cœur de la console centrale, les ingénieurs ont préféré laisser en place un bon vieux levier de vitesses traditionnel qui, sans surprise, peut se replier lorsque le véhicule est stationné pour accueillir cette surface de travail escamotable à partir de l’accoudoir. Pas de molette compliquée ou de série de boutons donc… pour ne pas trop dépayser la fidèle clientèle de la Série F.

Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Sièges Photo : V.Aubé

Aussi luxueux qu’une berline Lincoln – c’est encore plus cossu dans la livrée Platinum –, le F-150 Lightning Lariat propose des sièges (recouverts de cuir) très confortables pour les expéditions prolongées. Il ne manque pas grand-chose à bord de ce camion alimenté aux électrons, disons-le.

Le F-150 électrique possède aussi un avantage sur son équivalent à essence. En effet, là où le moteur thermique prend place se trouve plutôt cet espace cargo – ou « frunk » en anglais – à l’abri des regards et des intempéries, mais ce qui impressionne encore plus les curieux, c’est lorsqu’on appuie sur le bouton pour ouvrir le capot. Pour le reste, le F-150 Lightning est aussi logeable que n’importe quelle autre Série F équipée d’une cabine d’équipe et de la boîte de chargement courte.

Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Logo Photo : V.Aubé

C’est comme un F-150, mais électrique…

Toutes les versions du pickup électrique sortent de l’usine avec une paire de moteurs électriques, mais ce ne sont pas toutes les livrées du camion qui ont droit à la batterie à grande autonomie. Bien entendu, notre camion l’avait, cette unité de 131 kWh.

L’autre option disponible sur les deux livrées plus abordables du véhicule offre plutôt une capacité de 98 kWh. Cette différence a aussi une incidence sur la puissance et l’autonomie du F-150. En effet, la « grosse » batterie confère au camion une puissance de 433 kW (ou 580 chevaux), tandis que l’autre niveau de puissance est plutôt « limité » à 337 kW (ou 452 chevaux). Le couple, lui, est de 775 lb-pi pour toutes les versions du camion.

C’est vrai que la grosse batterie et cette puissance de presque 600 chevaux donne des ailes au F-150 Lightning. Mais étant donné le poids de presque trois tonnes (!) du camion, disons que le groupe motopropulseur doit travailler fort, même si derrière, le volant, on ne ressent absolument pas cette sensation.

Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Trois quarts arrière Photo : V.Aubé

Sur la route

La conduite du pickup est silencieuse au possible, tandis que la livraison de la puissance et du couple n’a plus rien à voir avec ce que nous offre ce bon vieux F-150. Le couple instantané se répercute jusque dans l’habitacle, surtout lors des départs à l’emporte-pièce. Le camion se soulève alors pendant une fraction de seconde, la suspension arrière s’écrasant sous l’effet de toute cette cavalerie.

Le Lightning est lourd, mais avec une suspension indépendante aux quatre coins, son comportement sur la route est sain. Bon, l’essieu arrière sautille comme n’importe quel camion pleine grandeur lorsque sa boîte de chargement est vide, mais je dois l’avouer, le F-150 électrique est un véhicule confortable.La direction, quant à elle, s’est avérée suffisamment lourde et précise pour donner l’heure juste à son conducteur.

Avec quatre roues motrices, elle est difficile à prendre en défaut - quoique le poids est un détail à ne pas oublier. Idem pour le freinage qui pourrait être plus mordant. Encore une fois, c’est au conducteur d’être vigilant et de ne pas perdre de vue la masse importante de son véhicule.

Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Trois quarts avant Photo : V.Aubé

Durant ma semaine d’essai, j’ai enregistré une moyenne d’utilisation d’énergie de 36,4 kWh / 100 km, un résultat plus élevé que celui prévu par Ressources naturelles Canada. Le ministère fédéral prévoit en effet une moyenne de 26,9 kWh/100 km en ville et de 33,3 kWh/100 km sur la route. Mais étant donné les conditions hivernales et mon « enthousiasme » au volant, il est normal que le gros camion ait consommé plus que ce qui est prévu.

En revanche, avec une si grosse batterie, il faut prévoir de longues périodes de recharge avec une borne résidentielle. Ford prévoit d’ailleurs pas moins de 19 heures pour remettre la batterie de 15 à 100 %. Heureusement, ma semaine ne m’a pas amené à vider la batterie.

Points forts Qualité générale

Qualité générale Confortable

Confortable Bonne autonomie (515 km) Points faibles Le poids du véhicule

Le poids du véhicule Le même véhicule est 9 660 $ plus cher en 2023!

Le même véhicule est 9 660 $ plus cher en 2023! Les commandes de la climatisation dans l’écran

Ford F-150 Lightning Lariat 2023 - Roue Photo : V.Aubé

Le mot de la fin

Ce premier contact hivernal avec le pickup pleine grandeur électrique de Ford s’est très bien déroulé. La qualité est au rendez-vous – c’est la norme dans un camion de 98 000 $ –, tandis que l’expérience de conduite se montre elle aussi très satisfaisante. En fait, cet essai routier laisse présager de belles choses pour les autres camionnettes électriques prévues d’ici quelques mois.

Quelques-unes de vos questions concernant le Ford F-150 Lightning 2023 :

Quelle est l’autonomie théorique du F-150 Lightning muni de la batterie à autonomie régulière?

Officiellement, on parle de 370 km.

Est-ce que l’autonomie diminue avec une remorque ou une charge importante dans la boîte de chargement?

Dans notre expérience, effectivement c’est le cas. On parle même d’une perte considérable.

La concurrence principale

Chevrolet Silverado EV (à venir)

GMC Hummer EV

GMC Sierra EV (à venir)

Rivian R1T

Ram 1500 REV (à venir)

Tesla Cybertruck (à venir)