• Auto123 effectue un premier essai du Ford Mustang Mach-E GT 2024.

Seattle, Washington - C’est en 2020 que Ford a présenté son VUS électrique Mach-E. On se souviendra du tollé créé par l’utilisation du nom Mustang pour désigner un utilitaire, mais on dirait que la poussière est retombée. Les amateurs ont été nombreux à adopter ce nouveau modèle électrique, qui profite de mises à niveau importantes pour 2024.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, logo Mustang | Photo : D.Rufiange

Ford Mustang Mach-E 2024 : quoi de neuf ?

Celles-ci comprennent entre autres le peaufinage de la version GT, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle variante nommée Rally, dont nous allons discuter dans les prochains jours, à la lever de l’embargo la concernant.

Esthétiquement, le Mustang Mach-E ne change pas de mine pour 2024, mais il cache néanmoins une foule de changements qui démontrent qu’il est un produit en constante évolution. Surtout, Ford mentionne qu’elle a été à l’écoute des commentaires de propriétaires, et ce sont ces derniers qui ont en quelque sorte orienté les priorités concernant cette mise à niveau.

Elle inclut notamment une amélioration de l’autonomie et des vitesses de recharge plus rapides sur les bornes à courant continu.

La version GT profite de nouvelles jantes de 20 pouces, d’un nouveau moteur arrière développé en interne (toutes les versions), d’un moteur avant amélioré, ainsi que de la suspension MagneRide, de freins Brembo avant à quatre pistons ainsi que de sièges sportifs. Dans les trois derniers cas, on parle d’éléments qui étaient livrés de série avec l’édition Performance du modèle GT. C’est maintenant standard.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, de profil |

Design du Ford Mustang Mach-E GT 2024 - 8,0/10

Comme mentionné, le modèle ne change pas, mais les plus observateurs remarqueront les nouvelles jantes de la version GT, ainsi que la présence des étriers Brembo rouges aux freins avant.

Le modèle GT est tout de même porteur d’éléments propres, comme un museau unique avec bouclier de calandre et écusson éclairé, des moulures de passage de roue assorties à la couleur de la carrosserie, ainsi que des accents noirs aux portières

Un ensemble Bronze est proposé en option. Ce dernier livre des logos teintés de bronze, que ce soit Mach-E 4X aux bas des flancs ou l’écusson GT à l’arrière. Le centre de la calandre emprunte aussi cette couleur, ce qui détonne avec certaines teintes de carrosserie.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, intérieur | Photo : D.Rufiange

Ford Mustang Mach-E GT 2024, sièges de première rangée | Photo : D.Rufiange

Intérieur

Rien ne change à bord. L’équipement de la version GT inclut un éclairage d’ambiance multicolore, une chaîne audio Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs avec un caisson de graves, sièges avant et volant chauffants, la mémoire pour le siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs rabattables à commandes électriques, un hayon à déploiement électrique, des accents aluminium, le logo GT en relief sur l’accoudoir de la console centrale, de même que des surpiqûres argentées sur toute la largeur de la planche de bord.

L’espace demeure compté à la deuxième rangée avec ce modèle, il est important de le rappeler.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, écran de données | Photo : D.Rufiange

Ford Mustang Mach-E GT 2024, état de charge | Photo : D.Rufiange

Technologie du Ford Mustang Mach-E GT 2024 - 8,0/10

À l’intérieur, outre la présence de nouveaux sièges, plutôt confortables, il faut l’avouer, la présentation demeure la même. Cependant, on trouve des changements à l’intérieur de l’écran de 15,5 pouces du système multimédia Sync4.

Comme expliqué, Ford a écouté les doléances des propriétaires pour apporter des changements. Par exemple, plusieurs se plaignaient d’avoir à passer d’une application à une autre pour la source audio, entre le Bluetooth ou une clef USB. On a revu le système pour offrir les deux à l’intérieur de la même icône.

Puis, dans le menu des paramètres, les gens n’aimaient pas avoir à faire défiler les options à l’écran ; tout est désormais regroupé dans la même page.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, moteur électrique | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Ford Mustang Mach-E GT 2024 - 9,0/10

Il existe deux tailles de batteries avec le Mustang Mach-E 2024, soit 72 kWh et 91 kWh. Dans le cas de la version GT, c’est la deuxième uniquement.

La puissance est à 480 chevaux et le couple est à 600 lb-pi, de série. Avec l’ajout de l’ensemble Performance Amélioré, on ajoute 100 lb-pi de couple pour un total de 700. Le rouage intégral est de série avec ce modèle.

Ce qui est un peu mélangeant avec ces changements pour 2024, c’est la nomenclature. La version GT 2024 profite maintenant de série de certains éléments de l’édition Performance de l’année dernière. Toutefois, certains trucs demeurent en option avec le groupe Performance Amélioré de cette année.

Toujours est-il que le 0-97 km/h se boucle en 3,8 secondes avec la configuration régulière, 3,3 secondes avec le groupe Performance Amélioré.

L’autonomie est à 451 km avec le modèle GT.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Conduite du Ford Mustang Mach-E GT 2024 - 8,5/10

Il va sans dire, avec une telle cavalerie accessible sous le pied droit, les accélérations sont fulgurantes et l’on y prend goût. Malheureusement, le son d’un V8 qu’on aime entendre lors de telles poussées, on doit en faire notre deuil, et ce n’est pas la sonorité électronique qui intervient qui compense quoi que ce soit.

Le Mach-E GT demeure lourd, toutefois, ce que l’on a ressenti tout au long de notre randonnée. Cependant, il faut avouer que la répartition des masses est excellente, alors que la majorité du poids et du centre de gravité est contenue dans la partie centrale du véhicule, ce qui limite l’effet de plongée au freinage. En virage, on a confiance à la suspension MagneRide qui fait de l’excellent travail. Lorsqu’on indique une direction à suivre, le véhicule l’emprunte tout en demeurant stable.

Consommation

Lors du type d’essai effectué, on ne jette pas trop un coup d’œil à notre consommation, car on a conduit le véhicule de façon beaucoup plus agressive qu’il sera piloté au quotidien par ses propriétaires.

Ce qu’on peut vous mentionner, c’est que la capacité de recharge est à 150 kW avec ce modèle. Ford mentionne avoir amélioré les temps de recharge, aussi. Avec la version GT, il faut maintenant compter 32,3 minutes pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 % sur une borne rapide. C’est 5,7 minutes plus rapides qu’auparavant.

Ford Mustang Mach-E GT 2024, calandre | Photo : D.Rufiange

Les prix du Ford Mustang Mach-E GT 2024 au Canada

Le Ford Mustang Mach-E GT est offert à partir de 69 995 au pays, ou 72 690 $ si on ajoute les frais de transport et de préparation, entre autres.

Le mot de la fin

Ford propose un Mustang Mach-E amélioré pour 2024, surtout en configuration GT. Le mot « performance » est à l’honneur, alors qu’on cherche toujours à en offrir plus de ce côté, même si c’était déjà convaincant.

La vraie nouveauté, c’est la variante Rally, que nous allons vous présenter plus tard cette semaine.

Les concurrents du Ford Mustang Mach-E GT 2024

- Tesla Model Y

- Porsche Macan 4 EV

Ford Mustang Mach-E GT 2024, section avant | Photo : D.Rufiange

Ford Mustang Mach-E GT 2024, section arrière | Photo : D.Rufiange

Ford Mustang Mach-E GT 2024, coffre avant | Photo : D.Rufiange