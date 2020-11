Auto123 y va d’un premier essai de la Genesis G80 2021.

Dans un domaine automobile largement dominé par la technologie allemande, cela prend une sérieuse dose de courage pour se lancer à l’aventure. Il faut saluer Genesis qui persiste dans sa quête de faire reconnaître ses produits au même titre que les modèles mythiques du segment.

Pour 2021, la firme de luxe coréenne ramène une version améliorée de sa berline intermédiaire de luxe, la G80. En mettant les préjugés de côté, vous réaliserez que cette voiture a beaucoup à offrir. Mais marcher dans la bonne direction n’est que le premier pas ; Genesis devra démontrer qu’elle peut le faire avec chaque génération de modèle pour être en mesure de se tailler une place parmi les grands.

L’élégance athlétique

C’est sous ce vocable que Genesis place ses plus récents modèles G80 et GV80. Le style reste conservateur avec une note un peu plus sportive qui a le mérite de ne pas trop s’inspirer de la concurrence. La calandre au style unique et les phares quadruples sont inspirés du logo ailé de la marque. Les quatre phares offrent une nouvelle signature visuelle qui sera reconnaissable à travers toute la famille Genesis. La ligne de toit emprunte un concept à la mode de faux coupé 4-portes qui offre un style général élégant. Genesis prend la peine de préciser que l’assise a été réglée plus basse pour ne pas nuire à l’espace pour la tête des passagers arrière.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : B.Charette Genesis G80 2021, profil

L’intérieur

En plus des 10 coussins gonflables de série (incluant un coussin central situé entre les occupants avant afin d’atténuer le choc en cas d’impact latéral), une première mondiale, on retrouve aussi une très longue liste d’équipement de série comme le régulateur de vitesse intelligent avec apprentissage automatique. Il s’agit d’une technologie de navigation intelligente basée sur l’intelligence artificielle et toutes les aides à la conduite que l’on retrouve dans les berlines de luxe qui sont ici offertes de série ; pas de liste interminable d’options.

La nouvelle G80 offre plus d’espace pour la tête et les jambes que le modèle précédent. Alors que le produit dans sa fourchette de prix fait la lutte à des berlines intermédiaires de luxe comme la Classe E de Mercedes ou la A6 d’Audi, l’écart se rapproche davantage des modèles plus grands comme la Classe 7 de BMW et l’Audi A8. L’espace est généreux pour les jambes, la tête et les épaules. Il fait presque aussi bon de vivre à l’avant qu’à l’arrière et même si le coffre perd un peu de volume en raison du design de la voiture, il vous reste encore 370 litres.

On relève quelques anachronismes comme le volant qui offre une forme un peu étrange et le pommeau du levier de vitesse rotatif qui n’est pas aussi intuitif que le laisse croire le constructeur, surtout qu’il est placé près d’autres commandes de forme circulaire, ce qui porte à confusion.

Photo : B.Charette Genesis G80 2021, intérieur

Technologie de pointe

C’est ici que Genesis marque beaucoup de points. Même si le prix de base de la version à moteur 4 cylindres est de 66 000 $ (10 000 $ de plus pour la variante 3,5 T), Genesis y a mis le paquet. Vous avez droit à une liste complète d’équipements qui ne comporte aucune option ; tout vient de série.

Dans notre modèle Prestige à 76 000 $, nous avons fait plaisir à nos oreilles avec un système audio Lexicon de 1050 watts, 14 canaux et 21 haut-parleurs, avec une « barre sonore » à cinq haut-parleurs à l’avant et des caissons de basses sous les sièges avant. Vous retrouvez aussi des sièges en cuir Nappa perforé offrant 16 réglages avec posture intelligente et Ergo Motio, ainsi que des portes à fermeture progressive avec verre acoustique partout autour de la voiture, de même que des persiennes d’intimité à l’arrière.

En plus des systèmes d’aides à la conduite que tout le monde propose, Genesis fournit un système d’aide au stationnement intelligent à distance qui vous permet de vous garer parallèlement ou perpendiculairement en étant à l’extérieur de la voiture, ainsi que des avertissements d’évitement de collision et de freinage qui couvrent les angles morts, les croisements, les piétons et les cyclistes. Les sièges avant et arrière sont plus spacieux que ceux des concurrents.

Les modèles 3,5 T viennent aussi avec des écrans numériques de 14 pouces devant le conducteur et de 12,3 pouces dans la console centrale avec menu personnalisable, des sièges massant pour le conducteur, des garnitures en bois naturel à pores ouverts, une suspension à commande électronique avec aperçu de la route, et des jantes en alliage de 20 pouces. Et c’est sans oublier Apple CarPlay et Android Auto et le toit panoramique pour tout le monde.

Tous les modèles de la marque s’accompagnent, de série, des services Genesis à domicile suivants durant 5 ans ou 100 000 km : entretien régulier gratuit, service de voiturier à domicile pour la cueillette et le retour de service, véhicule de courtoisie sans frais, mises à jour gratuites des cartes de navigation (km illimité), assistance routière 24/7 (km illimité) et abonnement aux services télématiques Genesis Connected Services (km illimité).

Photo : Genesis Genesis G80 2021, sièges deuxième rangée

Sur la route

Comme bien d’autres joueurs de l’industrie, Genesis diminue sa cylindrée en offrant des 4 et 6 cylindres turbo en lieu et place d’une combinaison V6/V8. Le 4 cylindres fait 2,5 litres et offre 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. La version V6 fait 3,5 litres et offre 375 chevaux et 390 livres-pied de couple. Il sera possible d’atteindre les 100 km/h en un peu plus de 6 secondes avec le 4 cylindres et une demi-seconde de moins avec le V6. Tous les modèles arrivent de série avec le rouage intégral et une boîte automatique à huit rapports.

Après avoir fait l’essai des deux versions, nous considérons que le modèle 4-cylindres plus dynamique. Il offre des masses mieux équilibrées, un museau plus léger et un agrément de conduite accrue. C’est ce modèle que vous allez aimer lancer dans une courbe à plus haut régime. Nous l’avons d’ailleurs fait à quelques reprises. La variante 3,5 T est plus statutaire et va préférer les longues routes tranquilles et linéaires aux petits chemins sinueux. La version 2,5 T est plus maniable et plus réactive. Le moteur 4-cylindres est plus prompt à réagir aux sollicitations du pied droit sur l’accélérateur. Bref, le modèle d’entrée de gamme, sans être réellement sportif, est plus nerveux et dynamique.

Genesis a continué comme avec la précédente édition de miser sur un roulement doux. On sent le 4 cylindres plus léger sur ses pieds que le modèle V6 qui ajoute du poids sur le devant de la voiture. Cela dit, si les défectuosités de la route sont bien absorbées, il est difficile de comparer le reste de la personnalité de la G80 avec ses concurrentes allemandes. La suspension est calibrée pour mettre le confort de l’avant, il faut oublier les prestations sportives sur la route, même la version 2,5 T a fait meilleure figure à ce chapitre. Il faut de préférence garder la conduite en mode sport pour profiter du meilleur calibrage et profiter de la belle solidité du châssis.

Photo : B.Charette Genesis G80 2021, avant

Une meilleure consommation

Vous aurez compris qu’avec des mécaniques plus modestes dans leur format, la consommation a pris du mieux face à l’ancienne génération. Genesis annonce une cote moyenne de 10,8 litres aux 100 km en ville et 7,9 sur la route pour une moyenne de 9,5 litres avec le modèle 4 cylindres. Ces chiffres passent à 12,9, et 9 litres sur la route pour une moyenne de 11,2 litres avec la version à moteur V6.

Selon Ressources naturelles Canada, il vous en coûtera en moyenne 2660 $ par année pour faire le plein avec un modèle 4 cylindres et 3136 $ avec une version à moteur V6. Nous avons réussi lors de notre journée d’essai à l’automne à rejoindre ces chiffres qui sont très bons considérant le format de la voiture.

Photo : B.Charette Genesis G80 2021, trois quarts arrière

Conclusion

Si vous regardez de plus près la G80, vous allez réaliser qu’il est possible d’obtenir une concurrente allemande ou asiatique à un prix de départ assez semblable. Cependant, avec la Genesis, on profite de tout dès le départ alors qu’il est très facile de mettre 15 000 $ ou 20 000 $ de plus en option dans une berline allemande comparable. Genesis constitue donc pour le prix une valeur de très haut niveau. Il faut également mentionner l’excellente fiabilité de la marque qui laisse loin derrière les concurrentes d’outre-Rhin.

Il est clair que de nombreux amateurs de voitures de prestige sont à la chasse au logo et aiment bien exhiber les quatre anneaux et l’étoile de Stuttgart dans leur entrée. Mais si vous êtes raisonnable et ne recherchez pas la performance à tout prix, Genesis offre une solution vraiment intéressante.

On aime

Équipement très complet

Habitacle silencieux

Finition de qualité

Excellent confort général

On aime moins

Voiture un peu lourde

Performances qui manquent d’entrain

Moins de variété que la concurrence

Photo : B.Charette Genesis G80 2021, arrière