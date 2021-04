Genesis G80 2021 : 10 choses à savoir

Genesis s’est pointée il y a quelques années seulement, mais depuis, elle a réussi à introduire de magnifiques berlines très bien équipées et à bon prix. Et maintenant, voilà que les VUS se pointent.

Incroyablement, nous assistons déjà à des mises à jour de certains produits Genesis, à commencer par la G90 l’année dernière. Quant à la G80, une nouvelle génération nous arrive pour 2021 et avec elle, un nouveau style et une foule de caractéristiques et de technologies intéressantes nous sont avancés. Nous avons pris le temps de l’examiner de près et nous vous présentons les 10 choses les plus importantes à savoir à son sujet.

# 1 - Regardez-la !

Vous pouvez penser ce que vous voulez de cette calandre agressive, mais vous devez admettre que par-dessus tout, elle est distinctive. Elle est flanquée de part et d’autre de phares tout aussi originaux, dont les unités de jour avancent un style assorti à celui des décorations qui reposent sur les ailes, juste derrière les roues avant.

L’arrière est également très distinctif avec l’inscription « Genesis » qui s’étend sur toute la largeur du coffre, ainsi que des feux à double lentille qui reprennent le motif vu à l’avant et sur les flancs.

Du reste, la posture du véhicule est parfaite et l’allure générale respire la qualité et le luxe. Si les jantes de 20 pouces présentées ici sont superbes, des jantes encore plus distinctives sont également livrables.