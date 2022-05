Photo : D.Boshouwers Genesis GV60 2023, profil

Auto123 réalise un premier essai du Genesis GV60 2023, et apprend les prix que les Canadiens devront payer pour les deux versions qui leur sont offertes : 71 000 $ et 79 000 $ (Advanced et Performance, respectivement).

Austin, TX – On était bien loin d’un contexte hivernal – et des questions concernant l’autonomie par temps froid – lors de notre essai du premier modèle entièrement électrique de la marque de luxe Genesis. Les températures oscillaient autour des 35°C le jour où nous avons pris le volant du GV60 2023, qui fait son entrée sur un marché des VÉ en pleine expansion aux États-Unis et ailleurs, expansion qui vient en dépit d’un chœur de voix de plus en plus important mettant en garde contre les problèmes d'approvisionnement en batteries qui risquent de saboter cette croissance.

Disons que les problèmes d'autonomie par temps froid n'étaient pas à l'ordre du jour de cette journée chaude et ensoleillée passée dans et autour de la capitale du Lone Star State. L'accent était plutôt mis sur les capacités de performance du petit GV60, ainsi que sur le confort intérieur, le luxe et les commodités qu'il offre pour le prix de 71 000 $ (pour la version Advanced) ou de 79 000 $ (pour la version Performance); ces prix comprennent les frais de transport et de préparation.

Car oui, les prix pour notre marché étaient parmi les détails dévoilés par la marque coréenne à ce premier contact. Nous en avons également appris davantage sur les performances des deux versions et sur quelques autres faits et chiffres. Nous y reviendrons.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Boshouwers Genesis GV60 2023, avant

Mais d'abord, une petite mise en contexte. La marque coréenne appartenant au groupe Hyundai a célébré ses cinq ans d’existence l'année dernière, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce fut une sacrée demi-décennie. Les récompenses se sont accumulées pour les trois berlines du constructeur (G70, G80 et G90) et, plus récemment, pour ses deux VUS (GV70 et GV80). Les ventes ont suivi, plus ou moins, mais jusqu’ici, il manquait l’électrification à sa formule.

Genesis a rectifié le tir cette année avec l'introduction de la berline G80 électrique et, plus important encore, avec les débuts du modèle GV60 exclusivement électrique. Et c'est ce modèle que nous avons mis à l’épreuve au Texas.

Revenons à ces faits et chiffres.

Première chose à savoir, la traction intégrale est livrée de série. Le modèle de base Advanced est, comme le veut la tradition chez Genesis, équipé de façon très complète. Pour son prix de 71 000 $, les propriétaires obtiennent une puissance maximale de 314 chevaux et un couple de 446 lb-pi de la part des deux moteurs (74 kW à l'avant, 160 kW à l'arrière).

L'autonomie du bloc-batterie de 77,4 kWh est de 399 km, ce qui m'a amené à me demander comme ça si le fait de ne pas avoir obtenu ce petit km de plus pour un beau chiffre rond n'était pas un geste intentionnel, afin que les propriétaires soient moins déçus par des autonomies hivernales réelles de l'ordre de 350 km ou moins ! L'autonomie de la version Performance est légèrement inférieure, à 378 km.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV60 2023, au chargement

Quoi qu'il en soit, il est possible d'améliorer l'autonomie en réglant la récupération d’énergie au freinage au niveau le plus élevé des quatre niveaux possibles (via les palettes au volant); ce réglage, i-Pedal, permet une véritable conduite à une seule pédale, ou presque.

Soit dit en passant, cette autonomie maximale de 399 km place le nouveau GV60 devant son principal rival présumé, le nouveau Volvo C40 (vendu à 72 600 $), avec son autonomie de 364 km.

Genesis donne un temps de charge de 18 minutes pour monter de 10 à 80 % sur une station de recharge rapide de 350 kW, mais en réalité, les stations fournissant cette puissance de courant restent aussi rares qu'une victoire des Maple Leafs en séries éliminatoires, et ce, même au Québec, où l'infrastructure est avancée. Des stations de 50 kW commencent à apparaître en plus grand nombre et sur celles-ci, le tour de 10 à 80 % peut être réalisé en 61 minutes. Sur les stations de niveau 2 (11 kW) que les propriétaires ont généralement à la maison, il faut 8h.

Genesis a inclus un mode de conditionnement de la batterie que les propriétaires peuvent utiliser pour maintenir les performances et réduire les temps de charge par temps froid. C'est vrai, mais cette journée au Texas n'était pas l'occasion de l'essayer.

Les cinq modes de conduite sont ECO, Comfort, Sport, Snow et MY (pour des réglages personnalisés); le bouton correspondant se trouve sur le volant, juste en dessous et à gauche du moyeu du volant. Sachez qu'il est également possible de régler le mode de freinage (normal ou sport), mais pour cela, il faut fouiller dans les réglages à l'écran.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV60 2023, profil et avant

L'édition Performance est équipée de deux moteurs de 160 kW à l'avant et à l'arrière; la puissance est évidemment plus élevée, pour un total de 429 chevaux et 446 lb-pi. Notez que dans cette version, il y a, sur le côté inférieur droit du volant, un bouton de mode Boost, qui permet d’aller chercher un surplus de chevaux et de couple pendant 10 secondes (pour un total de 483 chevaux et 516 lb-pi de couple) et une accélération vraiment folle. En gros, c'est comme l'effet que vous obtenez en donnant plusieurs cuillerées de sucre à votre enfant, mais compressé en 10 secondes. Cela laisse vraiment une impression.

La version Performance ajoute également la chaîne audio Bang & Olufsen de 1 400 watts à 17 haut-parleurs, des jantes plus grandes de 21 pouces, le système actif d'annulation du bruit, la suspension à commande électronique et le différentiel à glissement limité électronique, le moniteur de visualisation de l'environnement et de l'angle mort et les pédales en alliage.

La capacité de remorquage de la version Performance est de 2 000 lb, soit un peu plus de 900 kg.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV60 2023, trois quarts arrière

L'extérieur

Le GV60 n'est pas seulement le premier véhicule entièrement électrique produit par Genesis à ce jour, c'est aussi son plus petit modèle à ce jour. Et si l'on retrouve certains éléments de design caractéristiques de la gamme actuelle de la marque, par exemple les doubles phares et doubles feux arrière, ce n'est pas vraiment un frère ou une sœur très proche du prochain modèle de la gamme, le multisegment compact GV70. Les flancs sont plus arrondis ici, il est donc plus « mignon » que son frère. Cependant, l'empattement du GV60 est en fait plus long que celui du GV70, grâce aux roues arrière qui sont très reculées.

En outre, comme il s'agit d'un véhicule électrique, il n'y a pas les mêmes besoins de design à l'avant, ce qui signifie que la calandre, bien que reconnaissable dans son style, est plus petite et placée plus bas que sur les autres VUS Genesis.

Chaque version du GV60 reçoit un design unique pour les jantes, l'Advanced étant monté sur des jantes en alliage de 20 pouces et le Performance sur des jantes de 21 pouces. Les pneus Michelin qui les équipent sont conçus spécifiquement pour les VÉ.

Continuez à la page suivante