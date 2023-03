• Genesis Canada a annoncé un prix de 84 000 $ pour le Genesis GV70 Électrifié 2023.

• Le modèle sera lancé sur le marché le mois prochain.

Genesis Canada a partagé les prix et les détails pour le GV70 Électrifié 2023. Le VUS compact est le troisième véhicule électrique à porter l'emblème de Genesis. Il rejoint le multisegment GV60 et la berline G80 Électrifiée dans la gamme. Le prix a été fixé à 84 000 $ en dollars canadiens.

Contrairement à ces deux modèles, Genesis s'attend à ce que le nouveau GV70 Électrifié soit un vendeur à fort volume pour la division, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le GV70 régulier a été de loin le modèle le plus populaire de la marque à ce jour. Les deux modèles partagent la même plateforme, mais Genesis promet « une foule de technologies conçues exclusivement pour les véhicules électriques ».

Le VUS est propulsé par deux moteurs électriques de 160 kW, un pour chaque essieu, pour une puissance totale de 429 chevaux (320 kW) et un couple de 516 lb-pi. Comme le GV60, le 70 dispose d'un mode Boost - il suffit d'appuyer sur le bouton - qui livre une puissance de 483 chevaux pour 10 secondes.

Le GV70 Électrifié est doté d'une batterie de 77,4 kWh permettant une recharge rapide de 10 à 80 % en seulement 18 minutes sur une borne de recharge rapide à courant continu de 350 kW (800 V).

Photo : Genesis Genesis GV70 Électrifié 2023 - Avant

À l'intérieur comme à l'extérieur, le nouveau modèle est largement identique à la GV70. L'habitacle comprend des sièges en cuir Nappa, une garniture de tête en daim microfibre, un affichage tête haute, un combiné d'instruments 3D, une chaîne audio haut de gamme et un contrôle actif du bruit. Nous trouvons également des sièges de deuxième rangée et un volant chauffant, des rideaux manuels pour les vitres latérales arrière et un traitement exclusif de l'éclairage baptisé Mood.

Le GV70 Électrifié est doté d'étriers de frein blancs et de pneus Michelin Primacy Tour A/S, et il sera disponible en huit couleurs extérieures et deux couleurs intérieures (Noir Obsidien Monotone ou Blanc Glacier Deux Tons).

Les caractéristiques de série de l'édition Prestige AWD à 84 000 $ comprennent des jantes en alliage de 20 pouces, un toit ouvrant panoramique, des rétroviseurs latéraux rabattables électriquement, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, la recharge d'appareils sans fil, Apple CarPlay et Android Auto, la recharge de véhicule à véhicule, un système d'identification des empreintes digitales, un écran multimédia de 14,5 pouces avec système de navigation haut de gamme, un écran de données du conducteur de 12,3 pouces et plus encore.

Photo : Genesis Genesis GV70 Électrifié 2023 - Trois quarts arrière

Le GV70 Électrifié est également équipé d'une tonne de dispositifs de sécurité et d'aide à la conduite, indique Genesis. La suite Highway Driving Assist II comprend des capacités d'assistance au changement de voie et aide à maintenir le véhicule au centre de sa voie à une vitesse appropriée, tout en gardant une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède.

Les autres caractéristiques de sécurité comprennent l'assistance à la prévention des collisions avant, l'assistance au changement de voie, l'assistance aux feux de route, l'assistance à la prévention des collisions dans l'angle mort, l'assistance à la prévention des collisions avec la circulation transversale arrière et l'assistance à la prévention des collisions de stationnement (arrière), l'assistance au stationnement intelligent à distance, le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation, un moniteur de vision périphérique, un moniteur de vision dans l'angle mort et une alerte avancée des occupants arrière.

Un abonnement aux services Genesis Connected est inclus gratuitement et permet aux propriétaires de rester connectés grâce à une série d'applications numériques et de services à distance. Les propriétaires peuvent par exemple surveiller à distance la localisation du véhicule, l'état de la batterie et l'autonomie, localiser les stations de recharge et ajuster les paramètres climatiques, ainsi que démarrer, arrêter ou programmer une recharge.

Genesis a déclaré que d'ici 2025, tous les nouveaux modèles lancés seront entièrement électriques ; le plan prévoit que toute sa gamme de véhicules soit électrique d'ici 2030.

Le nouveau Genesis GV70 Électrifié 2023 fera son apparition sur le marché d'ici quelques semaines.