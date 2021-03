Le VUS Hummer EV sera dévoilé le 3 avril prochain

On sait que plus tard cette année, le GMC Hummer EV va faire ses débuts. On sait aussi depuis un certain temps qu’une version VUS du modèle doit être officiellement présentée. Hier, la compagnie a annoncé que le grand jour serait le 3 avril prochain.

Et GMC va faire les choses en grand, comme elle l’avait fait avec le Hummer EV. On se souviendra que le premier aperçu de ce modèle s’était produit lors du Super Bowl de 2020. Cette fois, l’annonce de la version VUS du Hummer EV se fera sur le coup de 17 h le 3 avril lors de la diffusion d’un match du tournoi de basketball Final Four de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Le modèle a déjà été aperçu lors d’une présentation de General Motors sur ses futures créations électriques. Bien sûr, le style est le même que celui de la camionnette et il est clair que sous sa robe reposeront les mêmes organes mécaniques qui seront au service du pick-up.

Les panneaux amovibles à la hauteur du toit, que nous avons vus sur ce dernier, pourraient également se retrouver sur le VUS, ce qui permettrait au VUS Hummer d’entrer en concurrence directe avec les Jeep Wrangler et Ford Bronco de ce monde. Une troisième rangée de sièges pourrait aussi permettre au produit de se démarquer ; c’est à voir. Sur un croquis montré par GMC, on peut distinguer un hayon porteur d’une roue de secours.

Pour ce qui est du moment où le modèle fera ses débuts, il faudra s’armer de patience, et doublement. D’abord, il faut s’attendre à ce que le VUS Hummer EV fasse ses débuts après la camionnette. Or, cette dernière va faire ses premiers pas vers la fin de la présente année aux États-Unis et l’automne prochain chez nous, soit en 2022. On pourrait donc voir le VUS apparaître sur nos routes vers la fin de 2023.

GMC va partager plus de détails sur son véhicule au cours des prochains jours et des prochains mois. Nous vous reviendrons avec plus d’informations à ce moment.

