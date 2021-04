Le week-end dernier, GMC a présenté la version utilitaire de son Hummer EV dans le cadre des festivités du March Madness aux États-Unis. Il s’agit bien sûr de la deuxième salve de l’offensive de General Motors visant à ressusciter le nom Hummer en tant que modèle entièrement électrique et performant sous la bannière GMC, après la camionnette Hummer EV.

Le VUS est construit sur la même plateforme et il offrira à peu près le même type d’équipements et de caractéristiques. Parmi celles-ci, on retrouve la fameuse fonction « marche du crabe », qui permet aux conducteurs de déplacer le véhicule en diagonale pour le guider à l’intérieur d’espaces restreints.

Sans surprise, le VUS Hummer EV est équipé de la batterie Ultium de GM. Elle offre une autonomie de 482 km, selon GMC.

Les acheteurs pourront choisir l’une des trois configurations du modèle, avec un, deux ou trois moteurs électriques. La puissance totale peut atteindre jusqu’à 830 chevaux et — tenez-vous bien — 11 500 livres-pieds de couple. Avec cela, cette bête entièrement électrique peut passer d’un arrêt à 97 km/h en seulement 3,5 secondes.

Photo : GMC GMC Hummer EV SUV, trois quarts arrière

Comme la version pickup, le nouveau VUS Hummer EV est conçu pour la conduite tout-terrain. Il bénéficie d’une garde au sol élevée, d’angles d’attaque et de sortie améliorés et d’un ensemble nommé Extreme Off-Road, offert en option. Ce dernier comprend des pneus de 35 pouces, des plaques de protection sous le véhicule et le système UltraVision qui est équipé de caméras pour faciliter la navigation sur les terrains difficiles.

Si tout cela vous titille, armez-vous de patience : le modèle, selon GMC, entrera en production au début de l’année 2023 et il sera vendu en tant que modèle 2024. Cela dit, le constructeur accepte les précommandes dès maintenant, donc vous pouvez toujours réserver votre exemplaire si vous le souhaitez.

Dans un premier temps, GMC proposera la version Edition 1, équipée de trois moteurs et de l’ensemble Extreme Off-Road ; son prix de départ sera de 125 898 $ canadiens. Puis, au printemps 2023, la version à deux moteurs fera son apparition, suivie un peu plus tard de la variante à un moteur. Cette dernière affiche un prix de départ de 88 898 $.