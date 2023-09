• Auto123 a mis à l’essai le nouveau pneu Kinergy 4S2 de Hankook.

Qu’on le veuille ou non, la plupart des automobilistes canadiens doivent commencer à penser à la prochaine saison hivernale et cela veut dire, dans bien des cas, choisir un pneu neuf pour attaquer la saison froide. Le cas est encore plus pressant dans certaines régions — comme le Québec, ou la Colombie-Britannique — où la loi les oblige à monter des pneus d’hiver sur toutes les roues de leur voiture ou camionnette (au Québec, du 1er décembre au 15 avril). Les autres provinces ne les obligent pas, mais le recommandent fortement.

Toutefois, pour certains, la question se pose. S’ils ne couvrent pas beaucoup de distance chaque année et que les pneus de leur véhicule commencent à être usés, doivent-ils acheter que des pneus d’hiver neufs qu’ils peuvent continuer à utiliser en été ? Ou est-ce mieux de faire appel à deux jeux de pneus, ce qui les obligerait à un montage et un démontage deux fois par année (et donc des dépenses supplémentaires) ?

La nouvelle tendance surtout urbaine

Il y a quelques années, un manufacturier de pneus finlandais a commencé à proposer un pneu d’hiver dont les caractéristiques lui permettraient de rouler AUSSI en été sans qu’il subisse d’inconvénients.

Dans le passé, les experts déconseillaient de conserver les pneus d’hiver en été, de peur qu’ils ne surchauffent et éclatent (ce qui, à ma connaissance, n’a jamais été prouvé sauf pour des pneus sous-gonflés). Ou qu’ils s’usent prématurément.

Ces inconvénients ont été depuis réglés (ou démentis) et plusieurs manufacturiers de pneus de grande renommée ont suivi l’exemple du fabricant finlandais. Ils proposent donc tous, aujourd’hui, un pneu entièrement nouveau spécifiquement conçu pour une utilisation douze mois par année, évitant ainsi les montages et démontages, ce qui devrait aider les automobilistes fonctionnant avec un budget plus serré.

Incidemment, ces pneus comportent tous le sigle international, soit une silhouette de montagne avec un flocon de neige en son centre. Au Canada, ce genre de pneumatique est catalogué comme « homologué ».

Le pneu Hankook Kinergy 4S2 Photo : Hankook

Hankook saute dans la mêlée

Il aura fallu un peu de temps au fabricant sud-coréen Hankook pour réagir — après tout, prendre une telle décision représente à la fois temps et investissement. Mais enfin, voici le résultat final, le tout récent Kinergy 4S 2 750, la version Hankook du pneu homologué. Il a été lancé au Canada en janvier 2021.

Spécifions que Hankook est considérée, dans l’industrie, comme une marque haut de gamme. De plus, soulignons que le nom Hankook signifie… Corée. On comprendra alors la fierté du manufacturier qui a adopté cette identification d’offrir un produit de grande confiance. Créée en 1941 en Corée du Sud, Hankook est une des plus grandes entreprises de ce pays et produit plus de 50 millions de pneus par année.

Bande de roulement du pneu Kinergy 4S2 Photo : Hankook

Ce qui distingue le pneu Hankook Kinergy 4S2

Le Kinergy 4S2 (750) a donc été créé pour offrir un maximum de performance, 365 jours par année. Une voiture équipée de ces pneus n’a pas besoin de passer aux pneus d’hiver quand la saison froide arrive. Sur les flancs, on retrouve cette silhouette de montagne avec le flocon en son centre.

Le pneu 4S2 comprend une nouvelle composition de gomme (dénommée Aqua Pine) qui comporte plus de silice pour une meilleure adhérence sous les températures froides. La ceinture d’acier a été renforcée et elle est maintenant plus robuste pour plus de durabilité. Elle est également plus large pour une plus grande rigidité de la bande de roulement, ce qui a pour but d’améliorer le comportement routier. Ce pneu utilise le principe de carcasse Equilibrium de Hankook, composé de polymères.

Une des caractéristiques les plus visibles de ce produit Hankook est le dessin de la bande de roulement. En le comparant avec celui d’un de ses concurrents, le Michelin Cross-Climate 2, on ne peut qu’y trouver un air de ressemblance.

Notons ici que ce pneu a aussi gagné des prix d’excellence du groupe européen Auto Express pour son design (il y a aussi été primé dans la catégorie des Pneus toutes saisons et dans la catégorie des Meilleurs produits).

Selon Hankook, les rainures obliques aident à bien évacuer l’eau, la poussière et la gadoue. La structure des pavés a été conçue pour aider au freinage alors que les imposantes nervures sont là pour contribuer au comportement routier et à la stabilité.

Le Hankook Kinergy 4S2 (750) est livrable en plus d’une trentaine de grandeurs pour jantes de 15 à 19 pouces (il existe aussi en version plus robuste pour VUS, le 4S2X). Son prix peut varier de 140 $ à 250 $ selon la grandeur ou les rabais du revendeur. Toutefois, notez qu’il ne peut pas être clouté. Le manufacturier en garantit l’usure à quelque 96 000 km.

La Suzuki 4X2 2010 avec les nouveaux pneus Hankook Kinergy 4S2 Photo : E.Descarries

Le Hankook Kinergy 4S2 à l’essai

Hankook nous a permis de mettre à l’épreuve son nouveau produit en faisant installer quatre 4S2 (750) sur une Suzuki SX4 2010, des 205/60 R16.

Pourquoi cette Suzuki ? Tout simplement parce qu’elle représente un exemple typique d’utilisation de tels pneus. Cette SX4 usagée ne roule qu’environ 5000 ou 6000 km par année, en majorité dans un environnement urbain. Le modèle est mû par un 4-cylindres de 150 chevaux combiné à une boîte automatique à variation continue et à la traction intégrale.

La Suzuki 4avec les pneus Hankook Kinergy 4S2 Photo : E.Descarries

Nos premiers tours de roue

Hankook nous a offert de monter ses 4S2 à la fin de l’été pour, tout d’abord, en vérifier l’efficacité sur pavé sec durant les journées chaudes. Dès le départ, on a réalisé que le plus récent Kinergy 4S2 est aussi silencieux que possible. Il faut savoir ici que la Suzuki SX4 est aussi considérée comme une voiture relativement silencieuse dans sa catégorie, ce qui confirme cette caractéristique du Hankook.

En ce qui a trait au freinage, tout semble à la hauteur de la situation sur pavé sec (quoique, dans le cas d’une voiture « ancienne », il faille considérer l’état des freins avant d’en arriver à une conclusion précise). Sur une route sinueuse, ce Hankook répond très bien aux commandes de la direction.

Enfin, à plus haute vitesse, le 4S2 aide la voiture à tenir le cap et, encore une fois, il demeure silencieux (toujours en tenant compte du type de revêtement). Incidemment, dans cette grandeur, il affiche un indice de vitesse V (maximum 240 km/h à vitesse soutenue) ce qui confirme son statut de pneu de performance. D’autres modèles sont d’indice de vitesse H (maximum 210 km/h).

D’autre part, des pluies d’été assez intenses nous ont aussi permis de constater qu’il évacue suffisamment bien l’eau (même dans de grandes flaques) pour éviter les dangers d’aquaplanage.

Le pneu Hankook Kinergy 4S2X, pour VUS Photo : Hankook

Le vrai test

Il ne s’agit ici que d’une première prise de contact avec le Hankook Kinergy 4S2 (750). Le « vrai » test se fera dans quelques mois, dès les premiers froids et les premières neiges. Nous ne nous attendons pas à des performances extraordinaires dans la neige profonde, mais sachant que la plupart des rues et boulevards sont nettoyés dans la majorité des municipalités, c’est sur des routes recouvertes d’une quantité modérée de neige que nous pourrons lui donner une note précise.

Nous aurons aussi à l’œil son comportement au freinage et sur route glacée, la bête noire de bien des automobilistes.

Le mot de la fin

Le pneu Kinergy 4S2, il faut le spécifier, ne se veut pas un passe-partout pour les excursions dans la neige profonde. Il représente surtout un bon compromis pour l’automobiliste qui veut à la fois efficacité et sécurité, tant en hiver qu’en été, sans avoir à subir les agaçantes (et de plus en plus coûteuses) opérations de changements de roues saisonniers.

Nous reviendrons plus tard avec un reportage sur ce pneu en conditions hivernales. Il sera aussi question d’autres pneus que nous évaluons en ce moment, dont le Michelin Cross-Climate 2 et le Nokian WR-G4 de catégorie semblable.