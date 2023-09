Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver 2023-2024. Hier, nous avons présenté un résumé de l’état des choses dans le domaine. Aujourd’hui, les pneus d’hiver pour voitures et petits VUS. Demain, pour les VUS plus imposants et les camionnettes.

Voir aussi : Guide des pneus d’hiver en 2023-2024 : beaucoup de choix, et de décisions

Voici donc nos choix des meilleurs pneus essayés l’hiver dernier (tous étaient montés sur diverses voitures de presse).

Nokian Hakkapeliitta 10 et R5

Depuis quelques années, ce sont les pneus finlandais Nokian qui sont les « premiers de classe ». Nous avons suivi l’évolution de la gamme Hakkapeliitta qui en est rendue à une dixième génération. Notons qu’ils sont livrables en version cloutée (d’usine).

D’autre part, le manufacturier finlandais a récemment créé une version sans clous de ses pneus d’hiver, les R3, devenus les R5. Testés sur plusieurs véhicules neufs, ces Nokian se sont avérés supérieurs à presque toutes les autres marques, tant pour leur adhérence que pour leur silence de roulement. Ils sont plus coûteux, mais avec le temps, on se rend compte qu’ils affichent une grande durabilité.

À voir aussi: Nokian présente son nouveau pneu Hakkapeliitta 10 pour l’hiver prochain

Considéré par plusieurs experts comme un des meilleurs pneus d’hiver au monde, le Nokian Hakkapeliitta R5 a déjà fait ses preuves Photo : Nokian

Parmi les pneus homologués (certifiés pour usage toute l’année), il y a Nokian WR-G4, que nous avons testé avec une Mercedes-Benz C300. Il livre un silence de roulement impressionnant et s’est avéré efficace sur des routes légèrement enneigées tant pour l’adhérence, la tenue de route et le freinage. Il permet aussi un bon contrôle sur pavé glacé ou mouillé.

Le pneu Nokian WR-G4 Photo : Nokian

Bridgestone Blizzak WS90 et LM

Voici un pneu qui n’a plus besoin de présentation. Sa formule est avec nous depuis des années et avec le temps, Bridgestone a su en améliorer la durabilité. Le Blizzak WS90 est approprié pour la majorité des voitures et des VUS, mais il en existe des variantes dont les LM001 et LM005 pour les neiges plus profondes, les LM32 à bande de roulement plus large pour véhicules luxueux et les DM-V2 pour VUS plus imposants.

Dans tous les cas, ils nous ont démontré une grande efficacité en toutes conditions et un silence de roulement exceptionnel.

Le Blizzak de Bridgestone n’a plus besoin de présentation. Il s’est avéré à la hauteur de la situation sur chacun de nos véhicules d’essai. Photo : Éric Descarries

Michelin X-Ice Snow et North

Mis sur le marché il y a quelques années maintenant, les pneus français Michelin X-Ice Snow et X-Ice North ont désormais réussi à nous faire oublier les anciens X-Ice qui manquaient d’adhérence dans la neige.

J’ai souvent conduit des véhicules chaussés de Michelin X-Ice Snow, tant avec ma propre voiture qu’avec des voitures de presse. Décidément, c’est une grande amélioration comparativement aux anciens X-Ice. Si, comme plusieurs consommateurs, vous avez une grande confiance envers les Michelin, vous pouvez les monter sur votre voiture ; ils devraient vous satisfaire.

Voir : Essai à long terme des pneus Michelin X-ICE Snow : l’introduction

Voir : Essai à long terme des pneus Michelin X-ICE Snow : mon verdict (truffé d’embûches)

Les pneus Michelin X-Ice Snow sont vraiment faits pour nos hivers! Photo : Éric Descarries

Quant aux North, seule mon aversion envers les pneus cloutés m’empêchera de les recommander sauf si vous devez conduire dans des régions fortement enneigées ou souvent glacées.

Sinon, pour ceux et celles qui préfèrent un pneu homologué, nous testons le Michelin Cross-Climate2. Tout comme le Nokian WR-G4, il permet un roulement silencieux, est efficace et adhérent sur des légèrement enneigées et permet un bon contrôle sur pavé glacé ou mouillé.

Le pneu Michelin Crossclimate2 Photo : Michelin

Continental Viking 7 et XTRM

Voici des pneus très recommandables, ne serait-ce qu’en raison de leur adhérence dans la neige et sur chemin glacé. Mon expérience personnelle repose sur un Ford Escape qui fait partie de « l’écurie familiale ». Les XTRM qui équipent ce petit VUS se sont avérés stables et performants en toutes conditions hivernales.

Plus encore, ce sera la quatrième saison qu’ils équiperont l’Escape 2017 et c’est à peine s’ils accusent une usure notable.

La version cloutée a été développée grâce à la collaboration de Pneus Touchette de Montréal que les ingénieurs allemands ont pris vraiment au sérieux. On notera que, dans ce cas, les crampons ne sont pas que montés d’usine sur les XTRM ; ils y sont aussi collés.

Les pneus d’hiver du manufacturier allemand Continental valent la peine d’être considérés. Photo : Éric Descarries

Pirelli Sottozero III

Si vous possédez une voiture de performance (et même exotique) que vous aimeriez la conduire en hiver, regardez du côté des produits italiens Pirelli, spécifiquement la gamme Sottozero. Il existe quelques modèles de Sottozero spécifiquement destinés à certains types de voitures.

J’en ai essayé plusieurs et très souvent dans des conditions extrêmes. L’hiver dernier, notamment, lors d’une tempête de neige importante, je conduisais une Mercedes-Benz CLS AMG équipée de (très) larges Sottozero III. À un certain point, je me suis engagé sur une autoroute qui n’avait pas encore été déneigée. Malgré la largeur des pneus, ceux-ci se sont avérés très efficaces, quoique je puisse sentir une certaine résistance dans le volant.

Toutefois, à une vitesse raisonnable (pour conduire dans une tempête de neige), jamais je ne me suis senti en danger. D’autre part, j’ai eu l’occasion de conduire une Ford Mustang GT en plein hiver, le coupé de performance étant chaussé de Sottozero qui se sont avérés très efficaces tant dans la neige que sur la glace. Vraiment recommandable.

Malgré leur largeur imposante, les Pirelli Sottozero ont conservé leur adhérence dans la neige profonde, même celle d’une autoroute. Photo : Éric Descarries

Motomaster Winter Edge… de Hankook !

Pour ceux qui croiraient que je ne recommande que des pneus coûteux, sachez que j’ai pu essayer plusieurs autres pneus d’hiver plus « abordables ». Et parmi ceux-là, il y en a un que j’ai testé alors qu’il était tout nouveau sur le marché. Ce pneu a d’ailleurs été un des seuls nouveaux produits à être présentés l’hiver dernier.

Il s’agit du Motomaster Winter Edge II. En effet, il est bien question d’un pneu offert par un des plus importants revendeurs de pneus au pays, Canadian Tire.

Voir : Motomaster Winter Edge II essai : nous testons le nouveau pneu sur neige et sur glace

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les pneus Motomaster Winter Edge II sont excellents en conditions hivernales. Photo : Éric Descarries

Sachez que ce Motomaster a été conçu et testé par le géant sud-coréen Hankook, même que Motomaster veut qu’on le considère comme un pneu dit « Tier 1 » ou haut de gamme, dans la même catégorie générale que le Michelin X-Ice et le Bridgestone Blizzak.

Le Winter Edge II est offert en 46 grandeurs pour jantes de 14 à 20 pouces pour automobiles, utilitaires sport et véhicules multisegments avec des indices de vitesse T (vitesse maximale soutenue respective de 190 km/h) et H (210 km/h), ce qui devrait convenir à quelque 70 % des véhicules utilisés en hiver au Canada.

Le dessin de sa bande de roulement a été étudié pour répondre aux besoins de nos hivers. J’ai effectué plusieurs tours de piste au circuit ICAR au volant de Toyota RAV4 et Corolla (vous voyez à qui peut s’adresser ce produit), tant dans la neige que sur la glace ou même sur pavé mouillé. Et je dois vous dire que j’ai été agréablement surpris. Même en neutralisant toutes les aides à la conduite, je pouvais garder un bon contrôle du véhicule.

Incidemment, il ne sera pas commercialisé avec des crampons. De plus, Motomaster vient d’en annoncer une version plus robustes pour camionnettes, le Edge II HD. Notons ici que Hankook a aussi ses propres produits d’hiver comme les I-Cept et les I-Pike.

Tant d’autres produits…

Il existe toute une panoplie d’autres pneus d’hiver de milieu de gamme qui sont recommandables, dont les :

Goodyear WinterCommand Plus

Firestone Wintergrip

General Altimax

Toyo Observe GSi-6

Yokohama IG56

Kumho Wintercraft

Vous retrouverez d’autres noms et plus de détails dans notre guide de pneus d'hiver pour 2022-23.

Les marques à rabais

Bien entendu, il y aura toujours des marques à rabais. Ou des pneus chinois. Dans le cas de ces derniers, pour le moment, je n’ai essayé que des Sailun et avec le temps, ce manufacturier (qui a maintenant des bureaux officiels au Canada) adopte des technologies qui feront lentement leurs preuves.

Selon certains de nos informateurs, il y a des pneus d’hiver de petites marques qui semblent plaire à leurs propriétaires. C’est le cas pour les marques asiatiques Minerva (cloutables) et Radial GT (dont l’usine nord-américaine produit de plus en plus de pneus). Sauf pour des déplacements limités, ces pneus peuvent satisfaire grâce à leur prix abordable.

Nous préférons toutefois nous en tenir aux grandes marques reconnues.

Trois points à retenir, finalement :

1) Méfiez-vous de marques au nom inconnus qui viennent d’apparaître. Vaut mieux attendre qu’elles fassent leurs preuves.

2) Souvenez-vous qu’un pneu d’hiver demeure un compromis. Certains modèles peuvent être très efficaces sur quelques marques ou modèles. D’autres… moins. Mais qu’importe, si vous y allez avec un pneu de qualité recommandé, il y a de fortes chances que vous soyez satisfaits.

3) Comme j’aime le répéter, souvenez-vous que lorsque vous êtes en voiture ou en camionnette, votre vie et celle de vos passagers repose sur quatre points de contact chacun à peine plus grands que la paume de votre main, Pensez-y à 110 km/h.

Je dois remercier quelques agences qui m’ont transmis plusieurs informations sur les pneus de leurs clients et surtout l’équipe de Pneus premier Choix à Laval au Québec (notamment Étienne) pour leur aide lors de mes recherches.