Auto123 met à l’essai la Honda Accord Touring 2019

La Honda Accord est l’un des véhicules phares de son segment et ce n’est pas pour rien qu’elle s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires au Canada. Le segment des berlines, noyé depuis quelques années par l’émergence des VUS et les multisegments, a encore des véhicules intéressant à nous présenter. La Honda Accord en fait partie et reste un véhicule fiable, agréable à conduire et dotée d’une excellente finition intérieure.

Fiche technique de la Honda Accord Touring 2019

La forme

Il est vrai que les berlines de taille moyenne ne sont pas toujours celles que l’on choisit lorsque l’on a envie de rouler à bord d ‘un véhicule qui en jette, mais la Honda Accord revendique quelques jolis détails comme la jolie ligne allongée des phares à DEL.

Dans ce nouveau modèle, la Honda Accord propose une structure bien plus rigide ce qui apporte un meilleur dynamisme et une meilleure tenue de route. La version Touring que j’ai eu l’occasion de tester est garnie de pneus 19 po qui ajoutent un élément de musculation au modèle. On retrouve également sur cette variante une bande chromée qui surlonge la calandre (qui est remplacé sur la version Sport par une bande noir, plus réussie à mon avis).

La finition intérieure

L’intérieur est très agréable dans l’ensemble ; surtout, elle est très ergonomique. La cabine est franchement bien finie avec des sièges garnis de cuir perforé, à 12 réglages électriques et chauffant à l’avant comme à l’arrière. On a cette belle impression d’être assis un dans véhicule bien plus dispendieux qu’il ne l’est réellement. Honda s’est vraiment surpassé pour rendre ce véhicule à la fois agréable pour les yeux sans pour autant compromettre son côté pratique.

A mon sens, la finition intérieure de la Honda Accord est vraiment l’un de ses points forts. Ca ne fera peut-être pas pencher la balance face à un VUS, mais sans doute les acheteurs qui ne voient que par les berlines intermédiaires seront ravis.

Honda n’a pas été avare en fonctionnalité pour l’Accord puisqu’on retrouve une prise de courant de 12 V, un démarreur à distance, un système de recharge sans fil, un volant chauffant gainé de cuir à partir de la garniture EX-L, Apple CarPlay et Android auto de série ou encore le système Homelink à partir de la version EX-L.

L’écran tactile de 7 po placé au-dessus de la planche de bord est simple d’utilisation et les réponses aux entrées sont rapides. Il est accompagné dans la Touring d’une chaine sonore haut de gamme de 452 watts à 10 haut-parleurs.

La Touring

La version Touring obtient plusieurs autres fonctionnalités absentes des variantes plus haut sur l’échelle, notamment l’affichage tête haute, plusieurs ports USB, la navigation GPS et le régulateur de vitesse adaptatif. Toutes ces fonctionnalités, en combinaison avec la belle présentation de l’environnement intérieure, la forme extérieure réussi de cette Accord et une performance qui est au minimum adéquate et par moments beaucoup lus que ça, et on pourrait se demander pourquoi on paierait des milliers de dollars de plus pour un modèle de luxe qui au bout du compte n’offre pas grande chose de plus – à part le prestige du nom affiché sur le coffre.

L’espace est aussi une caractéristique intéressante de l’Accord puisque ses 473 litres de capacité de chargement dépassent les 436 litres de la Nissan Altima et les 427 de la Toyota Camry. Il y a aussi assez d’espace pour les jambes à l’avant ainsi que pour les passagers arrière.

Sécurité

La Honda Accord n’est pas en reste non plus au niveau de la sécurité. On y retrouve une gamme complète de systèmes de sécurité de série, par exemple le système ABS, l’assistance au freinage, le système d’alerte de collision avant, le système d’avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse ou encore l’assistance à la stabilité de véhicule.

Il ne manque que très peu d’équipement à la Honda Accord de base, si ce n’est le système d’affichage d’angle mort ou encore l’alerte de trafic transversal arrière que l’on retrouve sur les finitions plus dispendieuses.

Côté mécanique

On peut compter de série sur un moteur quatre cylindre de 1,5 litres doté d’une transmission à variation continue et propulsé par 192 ch et 192 lb-pi de couple.

L’une des nouveautés cette année, c’est qu’à présent chaque moteur est proposé avec un turbocompresseur, contrairement aux moteurs à aspiration naturelles qui sont proposés par la concurrence comme la Nissan Altima et la Toyota Camry.

Les versions Sport et Touring proposent un moteur plus puissant de 2,0 litres apte à livrer 252 ch et 273 lb-pi de couple. En optant pour le modèle Sport, vous aurez aussi droit à une boite manuelle à six vitesses.

Consommation

Les côtes de consommation sont estimées pour la version de base LX à 7,9/6,3 litres aux 100 km (ville/autoroute) ; la version Touring quant à elle augmente les côtes avec 8,2/6,8 litres en 100 km. À l’aboutissement de ma semaine avec l’Accord Touring, j’ai inscrit un total très impressionnant de 7,6 litres aux 100 km en conduite mixte. Ce n’est pas tous les jours qu’on bat les chiffres officiels de consommation, alors ça vaut une mention.

Sur la route

Si j’ai bien apprécié l’intérieur de cette berline, ce ne fut pas une surprise. Par contre, je ne m’attendais pas à être si impressionné par le comportement de l’Accord sur la route. Oui, on se sent en sécurité et à l’aise dans la voiture – là, aucune surprise. Mais, sa performance sur la route est tout aussi difficilement critiquable. La Honda Accord est un véhicule qui sait être discret et que l’on sent fluide.

La boite CVT fait bien le travail pour ce que c’est (bien que le moteur est parfois un peu bruyant surtout lors des grandes accélérations), et on peut désormais pousser la voiture un peu plus dans les virages. La direction répond assez bien aux commandes et fournit une belle interaction avec la route, supérieure à mon avis à celles que l’on peut trouver du côté de la concurrence.

Le manque de la traction intégrale est l’un de ses principaux points faibles. À l’aube de 2020, les acheteurs ont de plus en plus de mal à s’en passer et les trouvent de règle générale dans tous les modèles utilitaires sur le marché. À ce niveau l’Accord est nettement désavantage, au Canada du moins, face à des modèles tels l’Altima de Nissan et la Legacy de Subaru.

Côté prix

Les prix commencent à 28 190 $ pour la version LX, 30 190 $ pour la version Sport, 32 890 $ pour la version EX-L, 36 190 $ pour la version Touring, 33 190 $ pour la version Sport 2.0 et monte jusqu’à 39 190 $ pour la version Touring 2.0.

Bien que le marché des berlines soit en déclins, la Honda Accord a su évoluer durant ces dernières années, et elle demeure une valeur sure. Malheureusement, elle lutte contre une tendance qui détruit tout sur son passage.

Cela dit, elle saura probablement encore séduire un public important avec son intérieur d’excellente qualité et son comportement routier. Et d’ailleurs, comme d’autres berlines qui persistent actuellement, elle pourrait éventuellement profiter d’un segment de moins en moins peuplé. Si la tarte est de plus en plus petite dans les catégories de berlines, la possibilité est là de s’emparer d’une plus grosse tranche…

On aime

Excellente qualité des matériaux

Confortable

Solide sur la route

Reference en termes de fiabilité

La convivialité du système multimédia et des autres commandes

On aime moins

Pas de traction intégrale

Le CVT pas toujours reluisant

La concurrence principale

Toyota Camry

Nissan Altima

Subaru Legacy

Kia Optima

Mazda6

