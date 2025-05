Au cours des prochaines semaines, nous allons faire plus ample connaissance avec la Honda Civic Sport Touring Hybride 2025. Voici le deuxième chapitre de notre essai à long terme du modèle.

Voir aussi : Honda Civic Touring Hybride 2025, essai à long terme, 1ère partie : best-seller depuis un demi-siècle

« Ça, une Civic ? »

Telle a été ma première impression quand on m’a remis les clefs de la Honda Civic Sport Touring Hybrid 2025. On m’aurait dit qu’il s’agissait d’une nouvelle version de l’Accord que j’aurais été moins incrédule.

La surprise chassée, il a bien fallu se rendre à l’évidence : la « petite » Civic est devenue une « grande » Civic !

Pour m’en convaincre, pour être certain que mes yeux ne me jouaient pas un tour, je suis allé consulter des spécifications techniques passées et présentes.

Honda Civic Sport Touring 2025, trois quarts arrière | Photo : M.Crépault

Une spacieuse compacte

Dans L’Annuel de l’automobile 2002, la fiche technique nous rappelle que la berline Civic de l’époque mesurait 4 435 mm en longueur (3 de plus pour le coupé).

Avancez le compteur de presqu’un quart de siècle et vous vous rendez compte qu’une Civic berline mesure désormais 4 655 mm (4 529 mm pour le modèle à hayon).

La berline a donc grandi de 217 mm (plus de 8 po). En fait, aujourd’hui, il n’y a qu’environ 15 cm qui distinguent une Civic 2025 d’une Accord 2002. Remarquez que l’Accord a elle aussi mis à profit les décennies pour s’allonger de 161 mm.

Voici un tableau qui résume la situation :

Civic (berline) Accord

2002 2025 2002 2025

Longueur 4435 4655 4767 4971

Largeur 1715 1900 1785 1906

Hauteur 1440 1415 1445 1449

Empattement 2620 2735 2715 2830

Honda Civic Sport Touring 2025, avant | Photo : M.Crépault

Belle gueule

Ma version de la berline essayée, la Sport Touring Hybrid, en couronne trois autres plus abordables que sont les modèles LX, Sport et Sport Hybrid.

Je la regarde dans mon entrée et je dois convenir qu’elle a belle allure. Elle n’est pas remarquable au point de la garer dans le stationnement d’un Costco pour ensuite la repérer du premier coup d’œil. Mais probablement au second.

La coque dégage une allure athlétique grâce au pare-brise plongeant, à la croupe qui s’accorde un léger look « fastback » et aux reliefs dans les flancs qui convergent vers le nez pointu. Bien que le modèle 5 portes (hatchback) joue encore plus la carte de la sportivité, la berline n’est pas en reste avec un museau acéré qui exhibe des phares frondeurs et des ouvertures masquées par des grilles à alvéoles géométriques et noires, tout comme les rétroviseurs et le pourtour des glaces.

Cette absence de chrome, sauf pour les écussons, et les rayons fléchés des jantes qui dynamisent les roues de 18 po (16 pour la LX), insufflent à la carrosserie un style que ne renierait pas un sedan maquillé en « sleeper », celui qui joue à dessein la carte de la discrétion mais qui n'attend que la bonne occasion pour vous en boucher un coin.

Sans me forcer, j’accorde volontiers une note de 8,5 sur 10 au design extérieur de la Honda Civic Sport Touring Hybride.

Honda Civic Sport Touring 2025, intérieur | Photo : M.Crépault

Le gros bon sens

Pour découvrir l’habitacle, il faut légèrement plier les genoux et avoir une pensée préventive à l’égard de son coco (enfin, quand on fait 6 pieds). En réalité, on se laisse un peu choir dans le siège, lequel est bas mais large, donc accueillant. Au moment de sortir du véhicule, un coup de main des reins et des quadriceps n’est pas de refus.

Le regard est aussitôt attiré par le tableau de bord dont la travée centrale reprend le motif alvéolé et foncé des grilles. De la suite dans les idées, ces designers. L’écran principal de 9 po (7 po dans les autres Civic), juché haut, ne passe pas inaperçu non plus.

Le chrome prend sa revanche dans la cabine mais son fini poli lui évite de sombrer dans le tape-à-l’oeil. Ces accents brillants jouent un rôle ergonomique en nous aidant à distinguer les boutons les uns des autres. On devine que le gros bon sens accumulé au fil des générations de Civic a présidé à l’emplacement des commandes.

Vous voulez chauffez le volant ? Ne cherchez pas midi à quatorze heures, l’interrupteur est situé sur le volant, sous votre nez. Vous voulez la radio ? La mollette principale est à portée de doigts, alors que les flèches de syntonisation sont en-dessous. Le seul bouton un peu obstrué par la colonne de direction est celui du démarrage sans clé (Power). Heureusement, il brille.

Honda Civic Sport Touring 2025, écran multimédia | Photo : M.Crépault

La connectivité dernier cri n’est pas en reste malgré la présence d’interrupteurs traditionnels. Ainsi, la Sport Touring Hybrid – et seulement elle pour le moment dans la famille Civic – offre l’environnement Google. Dit autrement, si vous avez un téléphone Android, vous êtes en voiture, c’est le cas de le dire. Si vous êtes plutôt un adepte d’Apple, la Honda est compatible CarPlay (sans fil ici mais câblé dans les autres versions), je vous rassure, mais cette compatibilité se vit au prix de réglages supplémentaires.

Le pavillon bas incitera ici aussi le passager de grande taille à la prudence au moment de se glisser sur la banquette. Une fois installé, toutefois, le dégagement est excellent. Pour abaisser les dossiers 60/40, il faut d’abord actionner les tirettes placées dans le coffre avant de pouvoir les coucher.

La semaine prochaine, on la conduit.