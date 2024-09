• Auto123 met à l’essai le Honda Prologue Touring 2024.

Le Honda Prologue est un VUS de taille intermédiaire situé au-dessus du CR-V et parallèlement au Passport dans la gamme Honda. Il est également le premier modèle tout électrique que la marque japonaise propose en Amérique du Nord.

Ce modèle est le résultat d’une collaboration avec General Motors (GM), utilisant la plateforme électrique Ultium de GM. Cette alliance permet à Honda d’offrir une option entièrement électrique, tout en continuant d’offrir le niveau de confort attendu de la clientèle de la marque.

Honda Prologue 2024 — quoi de neuf ?

Modèle entièrement nouveau modèle pour 2024, le Prologue se distingue par une autonomie de 476 km selon les normes de l’EPA et est équipé de technologies de recharge rapide qui permettent d’ajouter environ 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Nous avons d’ailleurs testé ces dires lors de notre essai.

À l’intérieur, des technologies comme HondaLink, l’intégration de Google ainsi que la connectivité avec les applications Apple Carplay et Android Auto améliorent l’expérience pour les utilisateurs.

Honda Prologue Touring 2024, de profil | Photo : K.Soltani

Design du Honda Prologue 2024 – 7,5/10

Le design extérieur du Honda Prologue 2024 est élégant et résolument moderne, avec des lignes épurées et un profil aérodynamique qui rappelle davantage les lignes d’un VUS traditionnel que celles d’un véhicule futuriste. Sa calandre pleine, spécifique aux véhicules électriques, s’intègre à l’ensemble tout en permettant à l’ensemble de conserver une allure classique… et conservatrice. On évite du coup l’aspect trop avant-gardiste qui caractérise souvent l’approche stylistique de certains véhicules électriques de la concurrence.

Honda Prologue Touring 2024, intérieur |

Honda Prologue Touring 2024, toit, sièges | Photo : K.Soltani

À l’intérieur, le Prologue offre un habitacle spacieux et simplement aménagé, conçu pour maximiser le confort des passagers. Le tableau de bord est dominé par un écran multimédia de 11,3 pouces qui centralise les commandes et les fonctions de connectivité.

Au risque de se répéter, l’espace est généreux, à bord, tant pour les jambes que pour la tête. On retrouve un éclairage d’ambiance et des options de personnalisation qui permettent de créer un environnement qui correspond aux préférences.

Honda Prologue Touring 2024, écran multimédia | Photo : K.Soltani

La technologie du Honda Prologue 2024 – 8,0/10

Comme mentionné, le système multimédia offre les fonctionnalités intégrées de Google, comme Google Maps ou l’assistant Google. Il permet également de télécharger une multitude d’applications adaptées au véhicule via le Google Play Store.

Le Prologue est également équipé de HondaLink connecté par OnStar, qui permet aux utilisateurs d’accéder à une variété de fonctions directement depuis leur téléphone. Ces dernières comprennent la localisation des stations de recharge, le suivi de l’état de charge de la batterie et la personnalisation des réglages pour la recharge.

En matière de sécurité et d’assistances à la conduite, le véhicule est équipé de la suite Honda Sensing, un ensemble de caractéristiques qui incluent l’alerte de collision frontale, le freinage d’urgence automatique, et l’assistance au maintien de voie, entre autres.

Honda Prologue Touring 2024, avant | Photo : K.Soltani

Honda Prologue Touring 2024, sous le capot | Photo : K.Soltani

Motorisation du Honda Prologue 2024 – 7,5/10

Le Honda Prologue 2024 utilise deux moteurs pour une puissance totale de 288 chevaux et 333 lb-pi de couple. La capacité de la batterie est de 85 kWh, ce qui autorise une autonomie maximale de 436 km avec la version à rouage intégral. Le Prologue offre également une capacité de recharge rapide DC.

Conduite du Honda Prologue Touring 2024 – 8,0/10

Ce qui impressionne à propos de la conduite du Honda Prologue, c’est le niveau de confort et la capacité du modèle à gérer les différentes surfaces de route. Même si ce véhicule électrique n’est pas conçu pour les performances extrêmes, sa puissance de 288 chevaux et son couple de 333 lb-pi sont plus que suffisants pour une utilisation quotidienne. Ce qui est remarquable, c’est la sensation de stabilité que procure la bonne répartition du poids du modèle.

La suspension est un autre point fort ; elle lisse les imperfections de la route de manière impressionnante, donnant l’impression de conduire un véhicule de luxe, surtout sur autoroutes. Le système de conduite à une pédale du Prologue, avec ses deux niveaux d’intensité, permet une récupération d’énergie maximale tout en offrant une conduite douce et prévisible.

Le Honda Prologue Touring 2024, au chargement | Photo : K.Soltani

L’autonomie

Selon les normes de l’EPA, les versions EX et EX-L peuvent atteindre jusqu’à 452 km avec un plein d’énergie, alors que le modèle Touring, légèrement plus lourd, propose une liberté allant jusqu’à 439 km. D’après nos tests effectués lors de conditions estivales optimales, nous avons régulièrement atteint, et même surpassé ces prévisions, sans difficulté.

Honda met en avant la capacité de recharge rapide du Prologue. La marque affirme que le véhicule peut récupérer jusqu’à 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne de niveau 3. Nos propres tests montrent des résultats différents. Après plusieurs essais, la meilleure performance observée a été une récupération de seulement 60 km en 10 minutes.

Pourquoi ? Bien que la puissance de recharge annoncée par Honda est de 150 kW, nous n’avons jamais pu dépasser les 113 kW et le maintien de cette puissance a été inconstant. En effet, la vitesse a drastiquement chuté à 76 kW, ce qui a considérablement affecté l’efficacité de la recharge, un aspect crucial pour les utilisateurs qui espère une rapidité de ce côté lors de leurs déplacements.

Le Honda Prologue Touring 2024, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens du Honda Prologue 2024

- Prologue EX AWD 2025 : à partir de 59 990 $

- Prologue EX-L AWD 2025 : à partir de 64 900 $

- Prologue Touring AWD 2025 : à partir de 69 900 $

Quelques-unes de vos questions concernant le Honda Prologue Touring 2024

Quelles sont les différences principales entre un Honda Prologue et un Chevrolet Blazer EV ?

Le choix entre le Honda Prologue et le Chevrolet Blazer EV dépend de vos préférences en matière de design et de technologie, sans oublier les considérations d’ordre budgétaire. Le Blazer EV offre un style radicalement plus sportif tout en proposant un panel de couleur extérieur et intérieur plus marqué.

Les deux modèles partagent les mêmes organes et reposent sur la plateforme électrique Ultium de GM.

En ce qui concerne les coûts, les prix d’achat initiaux du Honda Prologue et du Chevrolet Blazer EV sont comparables.

Honda Prologue Touring 2024, arrière | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Honda Prologue est somme toute une belle réussite pour Honda. Grâce à la collaboration avec GM, le Prologue combine avec succès technologie, confort et performance. Avec une autonomie respectable qui s’approche des 450 km, il devient un incontournable pour tous ceux qui recherchent un VUS performant de ce côté.

Même si son cousin a l’air plus sportif, Honda a fait des ajustements pour s’assurer que l’expérience de conduite reste conforme à la réputation de qualité et de confort de la marque. Pas de doute, on est bien dans un produit Honda.

Les concurrents du Honda Prologue Touring 2024

- Chevrolet Blazer EV

- Ford Mustang Mach-E

- Hyundai Ioniq 5

- Kia EV6

- Nissan Ariya

- Tesla Model Y

- Volkswagen ID. 4