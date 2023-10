Dévoilement de Honda Prologue 2024 Photo : Auto123

• Auto123 découvre le Honda Prologue 2024, tout premier modèle entièrement électrique de la marque japonaise.

Markham, Ontario - Les présentations statiques de véhicules sont de plus en plus nombreuses. Pour celle du Honda Prologue, nous avons été invités aux bureaux canadiens de l’entreprise afin d’examiner de plus près celui qui sera le premier produit électrique de la marque.

On savait déjà certaines choses sur ce Prologue. Honda en a remis avec un plan plus détaillé de ce que ce modèle va nous offrir.

Le tout nouveau Honda Prologue 2024 Photo : D.Rufiange

Ultium

Ce qui était probablement le plus connu à propos du Prologue, c’est que sa structure Ultium est en fait une œuvre de General Motors (GM). Dans le cadre d’un partenariat entre les deux entreprises, le constructeur japonais l’utilise pour son Prologue, mais aussi pour l’Acura ZDX. Par la suite, Honda proposera des modèles électriques basés sur sa propre plateforme, nommée e:Architecture. Dès 2025, l’Amérique du Nord aura droit à un premier véhicule en profitant.

D’ailleurs, si Honda arrive un peu tard dans la course à l’électrification, elle a l’intention de franchir le fil d’arrivée en même temps que plusieurs concurrents. À travers le monde, la marque lancera 30 véhicules électriques d’ici 2030.

Les organes électriques

Le Prologue profite d’une batterie lithium-ion de 85 kWh. Sa capacité de recharge maximale a été fixée à 155 kW. Sur une borne de recharge rapide, la compagnie estime qu’il sera possible de récupérer 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes. L’autre estimation de l’entreprise a trait à l’autonomie, annoncée à plus de 450 km.

Écusson sur le Honda Prologue 2024 Photo : D.Rufiange

Ce qui sera surtout à surveiller, c’est la performance du véhicule par temps froid. Chez General Motors, on promet que la plateforme Ultium offrira un rendement très intéressant de ce côté. De fait, cette structure semble offrir plus de stabilité en matière d’autonomie. À suivre…

Pour ce qui est de la configuration, c’est simple, tous les Prologue héritent de deux moteurs et offrent la traction intégrale. La puissance sera de 288 chevaux, le couple de 333 lb-pi.

Et si vous vous demandez si ce véhicule est davantage un produit Chevrolet que Honda, rassurez-vous ; tout ce qui repose au-dessus de la plateforme a été réglé par Honda. C’est le cas du design, réalisé dans les studios californiens de l’entreprise, ainsi que du châssis, réglé pour offrir une conduite que les propriétaires actuels de produits Honda vont reconnaître.

À bord, on aura droit à un partage alors que certains éléments seront signés GM, d’autres Honda. Les matériaux seront propres à l’approche japonaise. Il en va de même pour la dotation, évidemment, alors que la compagnie a concocté ses versions comme une grande.

Honda Prologue 2024, avant Photo : D.Rufiange

Les versions du Honda Prologue 2024

Justement, parlons-en de ces versions. On va retrouver trois déclinaisons du Prologue ; EX, EX-L et Touring. Nous analyserons ces dernières plus en profondeur lors du lancement officiel du véhicule, mais en gros, voici ce que chacune va au minima proposer.

Le Prologue EX, modèle de base, offre :

Des sièges chauffants (tissu);

Des roues de 19 pouces;

Huit réglages pour le siège du conducteur;

Un système de climatisation automatique à deux zones.

Le Prologue EX-L ajoute :

Un hayon à déploiement électrique;

Des sièges en cuir;

Une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs;

Un rétroviseur à atténuation automatique et la mémoire pour la position du conducteur.

Le Prologue Touring ajoute :

Un cuir perforé pour les sièges avant (ventilés);

L’affichage tête-haute;

Des roues de 21 pouces (en option).

Intérieur de Honda Prologue 2024 Photo : D.Rufiange

Notez que chaque déclinaison va profiter d’un habitacle pourvu de deux écrans ; 11 pouces pour celui du bloc d’instruments, 11,3 pouces pour celui du système multimédia. Le Prologue va jouir d’un système intégré de Google, mais les applications Apple CarPlay et Android Auto, avec connexion sans fil, seront de la partie. Idem pour un pavé de recharge pour les appareils cellulaires.

En matière de sécurité, la suite Honda Sensing, avec une kyrielle de caractéristiques, sera de série.

Les prix ? Rien n’est encore précis, mais Honda annonce une offre autour de 60 000 $. Ça signifie que le modèle de base sera à 59 995 $, ou quelque chose du genre, pour l’admissibilité aux subventions. Ça devrait nous amener autour de 70 000 $ pour la version Touring.

Honda Prologue 2024 rouge Photo : Honda

Design extérieur de Honda Prologue 2024 Photo : Honda

Le design du Honda Prologue 2024

On vous laisse bien sûr juger de la beauté ou non de ce Prologue, mais dans l’ensemble, le modèle profite de lignes élégantes et d’une sobriété digne de Honda.

Pour le format, mentionnons que l’empattement est plus long que celui du VUS Pilot, un modèle plus gros. Par rapport au CR-V, le Prologue est 200 mm plus longs, 125 mm plus larges.

Ces dimensions profitent beaucoup à l’habitacle, très dégagé. C’est vrai à l’avant où tout a été fait pour aérer l’espace (y compris la greffe du sélecteur de rapports à la colonne de direction), mais surtout à l’arrière où le dégagement pour les jambes est optimal. Mieux, le dossier s’incline pour plus de confort.

Sièges de deuxième rangée du Honda Prologue 2024 Photo : D.Rufiange

En matière de rangement, avec les sièges arrière abaissés, le volume est à 1634 litres. Il est de 714 litres avec les places relevées. On retrouve aussi un bac profond à l’arrière, dont le volume est de 23 litres.

Le mot de la fin

Le Prologue est discret, à l’image des produits Honda. Souhaitons qu’il soit aussi efficace, l’autre marque de commerce de l’entreprise. Il n’est pas le plus spectaculaire, mais il devrait livrer la marchandise et satisfaire ses acheteurs.

Bien sûr, il faudra voir pour la fiabilité à long terme de ce nouveau produit. Nous devrons aussi en prendre le volant pour nous en faire une meilleure idée, avant de le recommander ou de le déconseiller.

Questions fréquemment posées sur le Honda Prologue

Est-ce que le Prologue est un cousin du Chevrolet Equinox EV ou du Chevrolet Blazer EV ?

Il s’agit d’un cousin du Blazer EV.

Quelle sera l’autonomie du Honda Prologue ?

Honda l’estime à 450 km, au minimum. On peut s’attendre à un peu plus, et peut-être à un peu moins pour ceux qui opteront pour des roues de 21 pouces.

Quel sera le prix du Honda Prologue ?

On s’attend à ce que la version de base soit offerte à un peu moins de 60 000 $, afin que le véhicule soit admissible aux rabais gouvernementaux.

L'avant du Honda Prologue 2024 Photo : D.Rufiange

Roue du Honda Prologue 2024 Photo : D.Rufiange