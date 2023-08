Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le quatrième volet de notre essai à long terme.

Cette fois, nous allons (enfin) soulever le capot du Palisade et examiner ses entrailles pour connaître les composantes mécaniques dont dépend le comportement routier d’un véhicule de 2000 kg.

Moteur du Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Quelle est la motorisation du Hyundai Palisade 2023 ?

Nous avons vu la dernière fois que le constructeur a limité à trois le nombre de versions parmi lesquelles l’acheteur canadien du Palisade doit choisir. La sélection de son engin est encore plus simple : il n’y en a qu’un seul !

Un bon vieux V6 de 3,8 litres à essence, sans turbo, sans électrification légère, voilà le constat, que l’on opte pour le modèle Preferred, Urban ou Ultimate Calligraphy.

Ce moteur est le seul représentant de sa race au sein du bataillon Hyundai. Aucun autre véhicule de la famille ne l’utilise. Même pas chez Genesis, la division de luxe du constructeur sud-coréen, où toutes les berlines G et les utilitaires GV emploient un V6, certes, mais d’une cylindrée inférieure et toujours turbocompressée.

En fait, le seul autre véhicule de la compagnie qui utilise ce V6 de 3,8L, c’est le Kia Telluride, le cousin germain, presque le frère siamois du Palisade (on y reviendra).

Hyundai Palisade 2023, détail Photo : M.Crépault

Chez Hyundai et chez Kia, indistinctement, il développe 291 chevaux à 6 000 tr/min et un couple de 262 lb-pi à 5 200 tr/min. Quand on le sollicite sans ménagement, on remarque deux choses. D’abord, son chant est stimulant. C’est un beau son, riche, plein, guttural. Ensuite, il induit des accélérations de 0 à 100 km/h de l’ordre de 7,8 secondes, ce qui n’est pas vilain compte tenu du poids à déplacer.

Les trois variantes du Palisade font appel à une transmission automatique à 8 rapports pour étager cette puissance.

Au chapitre de la consommation d’essence, le constructeur annonce une moyenne au 100 km de 9,5 sur l’autoroute et de 12,6 en ville. J’ai fait mieux ! En m’assurant toutefois de programmer le mode de conduite Eco.

Le Palisade offre en effet quatre de ces modes regroupés sous le thème Drive : Eco, Comfort, Sport et Smart. Leurs icônes sont bien identifiées sur la grosse molette plaquée sur la console centrale. Selon notre choix, la sensibilité de la pédale d’accélération, le temps de réaction de la transmission et même la force du climatiseur varieront. En mode Smart, on laisse le véhicule décider. Il a analysé notre manière de conduire au fil des kilomètres et il choisit pour nous le mode qui correspond le mieux à nos habitudes et à nos attentes.

Hyundai Palisade 2023 de profil Photo : M.Crépault

Moi, ce n’était pas compliqué, je voulais visiter les stations-services le moins possible.

En choisissant Eco, j’y suis parvenu. J’ai vu à plusieurs reprises l’ordinateur de bord afficher des moyennes sous les 9 litres. Une fois, le score a même glissé sous les 8L. Je patrouillais alors des routes secondaires en respectant les limites de vitesse. Le reste du temps, j’ai toujours pu maintenir une moyenne sous les 10L, sans exception.

En ville, le Hyundai Palisade fait sa part en éteignant le V6 lorsqu’on s’immobilise à un feu rouge. Il ressort le fouet dès qu’on retire son pied du frein. L’opération, toutefois, implique des gargouillis mécaniques qui pourraient se montrer plus discrets.

En revanche, la vraie bonne nouvelle, c’est que ce moteur accepte sans rechigner l’essence ordinaire. S’il fallait remplir son réservoir de 71 litres totalement vide – une situation à éviter parce qu’elle évoque la panne sèche –, la facture à la pompe avoisinerait 114$ (disons à 1,50$ le litre).

Dans les faits, depuis que je conduis cet Ultimate Calligraphy, je dépense en moyenne 80$ quand je soulève le pistolet.

La transmission du Palisade peut se contrôler manuellement à l’aide des deux palettes accrochées derrière le volant. Si vous y tenez vraiment. Si vous avez envie de conduire sportivement. Pourquoi pas ? Mais lorsque cette petite lubie vous sera passée, vous reviendrez au mode automatique.

Le nouveau Hyundai Palisade 2023, boutons intérieurs Photo : M.Crépault

Celui-ci est l’affaire de boutons eux aussi couchés sur la console centrale. Mon sentiment est partagé à leur égard. Pour l’ergonomie, c’est bien. Ça dégage l’habitacle et le fait d’enfoncer un bouton pour avancer ou reculer se veut d’une simplicité enfantine. Quand la boîte de vitesses travaille dans des conditions normales, rien à redire non plus.

Mais j’ai remarqué qu’elle devenait parfois hésitante quand, par exemple, je faisais du va-et-vient pour me sortir d’un espace exigu. La transmission alors n’obéit pas instantanément, comme si l’ordre donné à l’embrayage prenait du temps à trouver le bon engrenage. Je parle ici de fraction de secondes, bien sûr, mais juste assez pour agacer, pour briser la fluidité du rythme.

Prochain rendez-vous : le rouage intégral du Palisade et sa suspension.