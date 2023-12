• Auto123 effectue un premier essai du Hyundai Kona EV 2024.

Victoria, Colombie-Britannique - Les progrès dans le domaine des véhicules électriques sont tels actuellement que le Kona EV, présent depuis 2019, est déjà un jeune vétéran de la scène. Le petit VUS électrique a été chaleureusement accueilli un an après le lancement du Kona à essence. À l'époque, la version électrique a émergé de la version à essence. Cette fois, c'est l'inverse : le nouveau Kona 2024 a été conçu d'abord en tant que VÉ. Cela signifie, selon le constructeur, l'élimination des compromis liés à l'adaptation d'un modèle à essence à une configuration tout électrique.

Autre point à noter concernant le Kona EV, et en particulier sa place de choix dans la gamme canadienne de la marque. Hyundai Canada vend actuellement presque autant de Kona EV ici qu'aux États-Unis, malgré une population environ dix fois moins nombreuse. Et au Canada, le modèle Kona représente actuellement près de 20 % des ventes de Hyundai.

Deux Hyundai Kona EV 2024, arrière Photo : D.Boshouwers

Hyundai Kona EV 2024 – quoi de neuf

La révision pour le nouveau millésime est significative à certains égards, notamment au niveau de la taille du modèle. Ce Kona est plus grand, tout simplement. Il gagne 150 mm en longueur, 25 mm en largeur et en hauteur, et 60 mm d'empattement. La plupart des gains sont dédiés à l'espace pour les jambes à l'arrière (77 mm de plus) et au coffre, qui augmente de manière très significative, de 33 % pour atteindre 723 litres. Ce qui répond d’entrée à une critique courante concernant le Kona de première génération, à savoir que les familles grandissantes en dépassaient rapidement la capacité. Les différences à l'arrière et en arrière de l'arrière sont perceptibles.

Il y a également des mises à jour du design, et surtout, des améliorations de la motorisation pour 2024. Dans le premier cas, l'ajout de lignes dans les panneaux de carrosserie et d'un éclairage plus pixelisé rapproche le modèle de la signature de l'Ioniq 5. Il y a quelques touches pour différencier le VÉ du Kona à essence, notamment à l'avant, le modèle n'ayant pas besoin d'une calandre avant traditionnelle, mais plutôt de gains aérodynamiques.

Hyundai Kona EV 2024, avant Photo : D.Boshouwers

Une autre fonctionnalité nouvelle, la porte du port de charge située à l'avant du véhicule est maintenant chauffée, ce qui résout un autre problème signalé par plusieurs propriétaires du précédent Kona EV.

L'intérieur

Outre l'augmentation de l'espace, le changement le plus évident concerne l'écran incurvé de grande taille sur le tableau de bord, intégrant de manière transparente le groupe d'informations de conduite et l'écran multimédia. Chacun de ces écrans mesure 12,3 pouces en diagonale. Hyundai promet que les utilisateurs trouveront la nouvelle interface plus engageante et plus efficace à utiliser, surtout plus rapide dans le temps de réponse qu'auparavant. Les utilisateurs peuvent également utiliser une clé numérique, éliminant ainsi le besoin d'avoir un fob à portée de main.

MyHyundai avec Bluelink offre toute la connectivité que vous pourriez souhaiter, vous permettant d'utiliser des appareils pour effectuer des tâches telles que trouver le véhicule dans un grand parking, démarrer/arrêter le système de climatisation et le processus de charge, vérifier l'autonomie de la batterie, trouver des stations de recharge, etc.

Hyundai Kona EV 2024, intérieur Photo : D.Boshouwers

Hyundai Kona EV 2024, sièges Photo : D.Boshouwers

Sinon, nous avons noté un bon niveau de confort des sièges (qui sont plus minces, permettant ainsi de gagner de l'espace à l'arrière). C'est un environnement agréable et convivial, et la conception du tableau de bord m'a convaincu - je pense que je l'aime mieux que l'environnement intérieur de l'Ioniq 5, par coincidence la voiture que je conduis actuellement cette semaine.

À noter que la version haut de gamme Ultimate dispose maintenant d'un toit ouvrant électrique plus large qu'auparavant, et intègre quelques fonctions d'assistance à la conduite supplémentaires.

Hyundai Kona EV 2024, de profil Photo : D.Boshouwers

Conduite du Hyundai Kona EV 2024

Avec toutes ces modifications, le nouveau Kona EV 2024 est-il vraiment différent sur la route par rapport à l'édition 2023 ? Eh bien, non. Comme avant, il se comporte correctement et offre une accélération initiale inspirante ainsi qu'une adhérence assez convaincante dans les virages. Cependant, il est une fois de plus disponible uniquement en configuration à traction (FWD). Interrogés à ce sujet, les responsables de Hyundai ont reconnu que les défis liés à l'ajout d'un moteur additionnelle (ce qui permettrait une transmission intégrale) seraient considérables et ont évoqué une possible évolution à ce sujet avec la prochaine génération, sans grande conviction.

En cette journée, nous avons rencontré notre part de chaussée mouillée, et l'adhérence de la route semblait poser problème lorsque la voiture était poussée dans des virages plus serrés. En hiver, cette absence d'une option de transmission intégrale pourrait susciter des hésitations chez certains acheteurs.

Hyundai Kona EV 2024, trois quarts arrière Photo : D.Boshouwers

Prix du Hyundai Kona EV 2024

Probablement pas trop d'hésitation, cependant. Les Canadiens, en particulier au Québec mais aussi en Colombie-Britannique et ailleurs, ont adopté le Kona comme s’il s’agissait d’une Civic, et ils seront ravis de constater que Hyundai a largement maintenu les prix avec cette édition du Kona EV. Ainsi, le modèle de base Preferred est proposé à partir de 46 399 $ ou plus, tandis que l'Ultimate, la version que nous avons conduite ce jour-ci, se vend à partir de 51 199 $ ou plus. Cela maintient facilement le modèle éligible aux remises fédérales et provinciales pour les VÉ (le cas échéant).

Le mot de la fin

Il existe actuellement un vide important sur le marché où les VÉ "abordables" devraient être. C'est probablement une situation temporaire, mais pour l'instant, des modèles comme celui-ci sont extrêmement bienvenus pour les acheteurs prêts à passer à un VÉ sans vouloir/pouvoir débourser une petite fortune pour un véhicule écologique.

L'augmentation de la taille est également la bienvenue, bien que l'on espère que cela ne deviendra pas une tendance qui se répète au fil des années. Cette itération semble être la bonne taille pour un véhicule qui veut rester pratique en ville tout en offrant une praticité familiale.

Points forts

- Gain d'espace intérieur

- Espace de chargement beaucoup plus grand

- Le prix

- Intérieur convivial et haut de gamme

- Porte de port de charge chauffée = excellente addition

Points faibles

- Toujours pas de transmission intégrale, et aucune en vue

- Perte de couple avec cette édition

- Pas une grande avancée en termes d'autonomie

Concurrents du Hyundai Kona EV 2024

- Kia Niro EV

- Mazda MX-30

Hyundai Kona EV 2024, port de chargement (chauffant !) Photo : D.Boshouwers