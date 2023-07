Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le premier volet de notre essai à long terme.

Un Palisade, soit dit en passant, est un utilitaire intermédiaire à quatre roues motrices plutôt luxueux : son prix de départ s’élève à 47 999 $ tandis que le modèle Ultimate Calligraphy mis à ma disposition se détaille 56 849 $, plus les frais et les taxes.

Le Palisade s’adonne aussi à être le plus gros Hyundai sur le marché en ce moment.

Et si nous commencions par explorer la généalogie du Palisade ? Ça nous permettrait de cerner le genre de mission qu’a confié le constructeur coréen à son généreux VUS.

Hyundai Santa Fe XL 2019 Photo : Hyundai

D’abord le Sante Fe

Hyundai Motor Company commercialise le Palisade depuis la fin de 2018 en tant que modèle 2019. Or, pour mieux comprendre ses origines, il faut se souvenir du Veracruz et du Santa Fe XL. En effet, le Palisade est venu remplacer le Santa Fe XL (baptisé Maxcruz en Corée du Sud), alors que ce dernier a lui-même expédié le Veracruz au musée.

Hyundai Veracruz 2007 Photo : Hyundai

Le Veracruz a connu son heure de gloire entre 2006 à 2015. Qualifié lui aussi d’utilitaire intermédiaire, il s’agissait à l’époque du plus gros véhicule au sein de la famille Hyundai, comme le Palisade aujourd’hui.

On l’avait créé à partir de la plateforme du Santa Fe, un modèle introduit pour l’année-modèle 2001 afin d’offrir aux consommateurs une alternative plus spacieuse au Tucson.

Au moment de concevoir la 3e génération du Santa Fe, en 2012, les ingénieurs coréens se sont dit que ça serait une bonne idée d’allonger son empattement de 100 mm et de lui ajouter une 3e rangée de sièges. Ainsi est né le Santa Fe XL qui allait se vendre aux côtés du petit frère désormais appelé Santa Fe Sport.

Du coup, le Santa Fe XL a sonné le glas du Veracruz.

Le nouveau Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Mais chacun son tour puisque, au moment d’introduire la 4e génération du Santa Fe, Hyundai en a aussi profité pour lancer le Palisade, ce qui mettait fin à la carrière du Santa Fe XL.

Le Palisade qu’a dévoilé Hyundai au Salon de l’auto de Los Angeles de 2018 s’inspirait du prototype Grandmaster dévoilé un peu plus tôt au Salon de l’auto de Busan, en Corée de Sud.

Concept Hyundai Grandmaster Photo : Hyundai

Toujours plus, plus…

Les gens qui suivent l’industrie automobile assidument savent à quel point les mêmes modèles ont augmenté de gabarit au fil des années.

Prenez, par exemple, une berline Hyundai Elantra. À ses débuts en 1990, sa longueur mesurait 4 375 mm ; en 2000, elle atteignait 4 510 mm ; en 2023, nous voilà rendus à 4 675 mm.

Design du nouveau Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Or, quand on s’amuse à comparer les dimensions des Veracruz, Sante Fe XL et Palisade, on se rend compte que le même phénomène s’est produit avec constance au chapitre de la longueur du véhicule mais en affectant trois modèles distincts.

Dimensions du Veracruz

Longueur : 4840 mm

Empattement : 2805 mm

Largeur : entre 1945 et 1970 mm

Hauteur : entre 1750 et 1810 mm

Poids : entre 1970 et 2115 kg

Dimensions du Santa Fe XL

Longueur : 4905 mm

Empattement : 2800 mm

Largeur : 1885 mm

Hauteur : entre 1680 et 1690 mm

Poids : entre 1749 et 2057 kg

Dimensions du Palisade

Longueur : 4980 puis 4995 mm

Empattement : 2900 mm

Largeur : 1975 mm

Hauteur : 1750 mm

Poids : entre 1820 et 2060 kg

Si la longueur du Palisade s’est allongée en cours de route, c’est à cause du rafraîchissement de mi-parcours qui s’est opéré l’an dernier et qui influence aujourd’hui la cuvée 2023.

Une légère refonte dévoilée au printemps 2022 au Salon de l’auto de New York et qui a particulièrement revisitée la façade du Palisade, son système d’infodivertissement, sa suspension et son acoustique. Mais chaque chose en son temps, ne brûlons pas les étapes.

La prochaine d’entre elles : esthétisme et aérodynamisme.