Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le deuxième volet de notre essai à long terme.

Dans la première chronique de cette série, nous avons exploré la généalogie du Hyundai Palisade. Cette fois, penchons-nous sur son design.

Avez-vous remarqué que Hyundai ne déteste pas des noms de véhicule qui évoquent la chaleur saupoudrée d’une dose de western ? Tucson : la plus grande ville du sud de l’Arizona. Santa Fe : la capitale du Nouveau-Mexique. Veracruz (l’ancêtre du Palisade) : port important du Golfe du Mexique.

Des 'Palisades' en Californie Photo : Auto123

En ce qui concerne le Palisade, Hyundai s’est inspirée d’une banlieue de Los Angeles appelée Pacific Palisades. En anglais, le terme « palisade » désigne une succession de promontoires au bord de la mer. Roulez sur la 1, alias la Pacific Coast Highway d’une longueur de 1 055 km, et vous ne cesserez d’admirer ces « palisades » qui s’intercalent entre des paradis balnéaires chantés par les Beach Boys.

En Californie, il s’agit plus précisément d’un littoral de 5 km compris entre Santa Monica et Malibu semée de villas appartenant à des gens aussi célèbres que les plages qui attirent des légions de planchistes.

Personnellement, le nom Palisade me fait davantage penser aux remparts en bois d’un fort de cavalerie dans les aventures du lieutenant Blueberry. On a la culture qu’on peut.

Hyundai Palisade 2023, profil Photo : Hyundai

Oui mais…

Lorsque le Hyundai Palisade a effectué ses premiers tours de roue en tant que modèle 2019, les avis étaient unanimes quant à la qualité et la pertinence de la nouvelle offrande mais les commentaires par rapport à son look étaient plus partagés. En fait, c’est surtout la calandre qui a écopé.

Pour les gens qui l’aimaient, c’était comme un hommage à Lexus avec une grille qui reprenait à sa manière les angles du sablier géant. Pour les plus sceptiques, c’était un peu n’importe quoi avec d’énormes garnitures de chrome pour contenir les débordements.

Aperçu de l'avant des Hyundai Palisade 2020 et 2023 Photo : Hyundai

Mais les choses ne trainent jamais longtemps avec les Coréens. Le VUS intermédiaire avait à peine trois ans que Hyundai dévoilait au Salon de l’auto de New York 2022 un Palisade qui étrennait une nouvelle coupe mi-cycle. Et, tiens donc, c’était surtout la calandre qu’on avait revue et corrigée.

On a laissé tomber le chrome en zigzag pour plutôt privilégier des barres verticales et horizontales, toujours chromées certes, mais qui tout à coup donnaient du corps à la calandre. Une impression de robustesse chic. Impression rehaussée par la grille complètement nouvelle et plutôt originale, comme en font foi les photos.

Calandres des Hyundai Palisade 2020 et 2023 Photo : Hyundai

On dirait une cascade de blocs. En les rapetissant à mesure qu’ils se rapprochent du pare-chocs et en les poussant hors de la calandre, le motif rend un effet 3D que les reflets dansants de la lumière animent. Autant la grille originale paraissait à l’étroit dans la façade, autant celle de 2023 (qui restera identique en 2024) prend de l’expansion, au point d’aspirer les phares au LED dont une fine lisière imite le dessin des cubes flottants. Ajoutez-y les feux de jour eux aussi retouchés, droits comme des piquets de palissade, et on se retrouve avec un museau qui a de la classe et qui rend le Palisade immédiatement reconnaissable quand il se dirige vers nous.

Aperçu de l'arrière des Hyundai Palisade 2020 et 2023 Photo : Hyundai

L’arrière n’a pas échappé à la refonte, surtout la section inférieure. Les réflecteurs reprennent les lignes franches de la calandre pour souligner la généreuse largeur du hayon. Le carénage qui se prolonge sous le véhicule, à la manière d’un bouclier, poursuit le thème horizontal et dissimule au passage l’attelage de remorquage. Même les embouts du double échappement ont abandonné leur forme asymétrique pour adopter un carré net.

Luc Donckerwolke Photo : Hyundai

Du talent à revendre

Il faut donner crédit aux designers Kim Jun-Ho, Seo Jin-Hwan et Kim Gil-Ho pour leur beau travail. Mais il faut aussi savoir que Luc veillait au grain…

Luc Donckerwolke, élu World Car Person of the Year 2022, un Belge de 58 ans né au Pérou et dont les hobbies incluent les voitures de course et les langues étrangères. Il en parle une dizaine, dont le mandarin, le japonais et le swahili. Son parcours sans faute l’a amené à dessiner des Skoda et des Lamborghini, des SEAT et des Bentley.

C’est Peter Schreyer, à l’époque le designer en chef de Hyundai et Kia, qui l’a débauché du groupe Volkswagen pour l’attirer chez Hyundai. Le duo a notamment supervisé la naissance de la division de luxe Genesis. Puis, plus tôt que tard, Luc a remplacé Peter, puis il est allé chercher Karim…

Karim Antoine Habib, 53 ans, est un Canadien de descendance libanaise qui a brillé chez BMW et Infiniti avant de joindre Kia en 2019. Mais, lui, ne parle que cinq langues…

Calandre du Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Tout ça pour vous dire que Hyundai et Kia ne niaisent pas avec le puck quand il s’agit de design. Ils savent que c’est la première impression qui compte. Qu’avant de se renseigner sur ce qui se trame sous le capot ou sur la troisième rangée, le consommateur vérifie d’abord s’il ressent un coup de cœur pour ce qu’il voit.

Les efforts de ces talentueux stylistes servent aussi à unifier les produits de la famille Hyundai. On n’a qu’à admirer le clan Genesis ou la tribu électrique des IONIQ pour s’en convaincre. Des silhouettes contemporaines qui séduisent l’œil. D’ailleurs, plusieurs observateurs soulignent que les changements apportés au Palisade 2023 visaient à se rapprocher du style du Tucson et du Santa Fe mais aussi du IONIQ 5. Quand on compare les museaux, on comprend ce qu’ils veulent dire.