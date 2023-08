Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le troisième volet de notre essai à long terme.

Pour notre 3e chronique portant sur le Hyundai Palisade 2023, notre question de départ est simple : quelles sont les versions offertes ?

À vrai dire, une fois que notre choix s’est arrêté sur le Palisade, le magasinage se simplifie, heureusement. L’étape suivante consiste à choisir parmi seulement trois versions, pas six ni huit. Nous n’avons pas à noircir des tableaux Excel avec toutes sortes de configurations hypothétiques comme c’est le cas quand nous jonglons avec le nombre effarant de combinaisons qui guettent l’acheteur d’une camionnette, par exemple.

D’accord, il faut d’abord commencer par se décider pour le Palisade. Ce qui n’est peut-être pas évident parce que, d’une part, l’éventail des utilitaires à trois rangées comporte plusieurs bons véhicules et, d’autre part, parce qu’une concurrence directe provient de la famille immédiate. En effet, Kia, compagnie siamoise de Hyundai, propose le Telluride, un cousin très, très proche du Palisade. Et autant encensé par les critiques et le public.

Mais nous aurons l’occasion de reparler de cette compétition rapprochée et plus éloignée. Pour le moment, prenons pour acquis que nous souhaitons un Palisade et rien d’autre.

Le tout nouveau Hyundai Palisade 2023 Photo : Hyundai

Du standard étoffé

Les 64 concessionnaires Hyundai du Québec (224 au Canada) nous invitent à considérer trois variantes du plus gros des Hyundai : Preferred, Urban et Ultimate Calligraphy.

Avant que vous me posiez la question, je vous devance : les Américains, eux, doivent choisir entre cinq, c’est-à-dire SE, SEL, XRT, Limited et Calligraphy.

Autres consommateurs, autres défis pour le responsable de la gamme des produits qui, à l’interne, doit décider quelles versions et quels équipements seront à même de plaire à telle ou telle population.

Ainsi, chez nos voisins, le rouage intégral du Palisade demeure une option, même pour le Calligraphy haut de gamme. S’ils la cochent, ça peut signifier que l’acheteur vit dans un État où la neige n’est pas rare. Ça peut aussi indiquer qu’il souhaite remorquer quelque chose. Un Palisade sans le HTRAC de Hyundai peut seulement tracter 748 kg (1650 lb). Mais lorsqu’on l’équipe de l’AWD et de l’équipement d’attelage approprié, il peut alors se débrouiller avec une charge de 2268 kg (5 000 lb).

Hyundai Palisade 2023 blanche Photo : Hyundai

Chez nous, roulotte ou pas roulotte, tous les Palisade sont livrés avec la traction intégrale. Le premier des équipements importants communs aux trois livrées. Mais il y en a plusieurs autres.

Outre cet HTRAC, soulignons l’écran tactile de 12,3 po avec système de navigation. C’est un gros écran. Chez d’autres constructeurs, la taille est proportionnelle aux pesos déboursés (d’ailleurs, c’était le cas aussi du Palisade jusqu’en 2022) et il faut en allonger des supplémentaires pour la navigation, quand elle est offerte.

Ce que Hyundai appelle SmartSense est le bouclier d’aides à la conduite qui accompagne le conducteur et ses passagers. Tous les constructeurs sérieux en proposent des similaires : SafetySense chez Toyota, Super Cruise chez GM, ConnectedDrive chez BMW, etc.

L'habitacle de Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Le système de connectivité BlueLink permet de communiquer à distance avec le véhicule, pour le verrouiller, régler sa température ou vérifier son état de santé général. Rien de nouveau sous le soleil, cette technologie étant aujourd’hui répandue à travers l’industrie mais notons quand même que la télé-distance opère désormais à partir de votre montre connectée.

Si vous ne voulez pas déverrouiller le Palisade à l’aide de votre téléphone ou votre montre, la clé à capteur de proximité s’en chargera. On la laisse dans sa poche ou dans sa sacoche, avec les autres joujoux intelligents, on s’approche du véhicule et le tour est joué.

Hyundai Palisade 2023 rouge Photo : M.Crépault

Le hayon automatisé participe à la même magie des mains libres : on s’en approche les bras chargés de paquets, on patiente un maximum de trois secondes et voilà-t-y pas le hayon qui se soulève tout seul. Vrai, ce tour de passe-passe n’est absolument pas l’apanage de Hyundai mais il fait toujours plaisir.

Enfin, dans le même esprit, le démarrage à bouton-poussoir. Toujours pas besoin de clef. Enfin, si, mais rangée sur soi. Il suffit d’enfoncer le bouton du tableau de bord pour entendre le V6 vrombir.

Une tactique payante

On ne peut guère être surpris de cet équipement commun aux trois versions du Palisade 2023. Elle reflète la stratégie que la sud-coréenne Hyundai a toujours déployé au Canada : en donner au consommateur pour son argent.

En introduisant Lexus en 1989, Toyota l’a fait en mimant le contenu d’une Mercedes-Benz mais en affichant des prix plus alléchants. Hyundai l’a fait plus récemment en lançant sa division Genesis et elle continue de le faire pour ses propres véhicules.

Le constructeur a parcouru beaucoup de chemin depuis la Pony de 1975. À cette époque, qui aurait pu imaginer que, quasiment un demi-siècle plus tard, il alignerait un VUS capable de transporter huit adultes au milieu d’une mer de cuir ? Cela dit, il reste des sceptiques. Malgré tous ses efforts, Hyundai ne peut pas prétendre que sa réputation égale celle de Mercedes ou BMW. Du moins, pas encore. L’image d’un fabricant est toujours influencée par un implacable facteur : le temps.

Sièges de Hyundai Palisade 2023 Photo : Hyundai

Aperçu de Hyundai Palisade 2023 de l'intérieur Photo : M.Crépault

Quand un constructeur livre des produits de grande qualité décennies après décennies, quand sa naissance s’entremêle aux origines mêmes de l’automobile, son succès peut briller d’une patine qu’aucun argent ne peut acheter. Le jour où les futures générations n’auront plus le recul pour distinguer qui de Hyundai ou de Mercedes possède le plus profond savoir-faire, la Sud-coréenne se battra ce jour-là à armes égales.

En attendant, Hyundai continue d’épater le public avec un rapport qualité-prix indéniable. À défaut de vendre le prestige qu’elle n’a pas encore, elle étale des véhicules très bien ficelés.

Et voilà donc pourquoi un Palisade Preferred comprend l’équipement de série dont on vient de jaser.

Caméra de recul de Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Toujours mieux

Quant à elle, la version Urban enrichit la panoplie d’accessoires avec, entre autres, une kyrielle de caméras pour montrer ce qui se passe autour du véhicule, incluant un moniteur qui retransmet les images d’une menace potentielle qui autrement, parce qu’elle roule à cet instant précis dans notre angle mort, serait aussi indétectable qu’un avion furtif. Ces images sont projetées derrière le volant dans un panneau d’instrumentation entièrement numérique de la même taille que l’écran central (12,3 po), autre gâterie du Urban (plus petite dans le Preferred).

La livrée Ultimate Calligraphy reprend bien sûr à son compte l’équipement des deux précédentes versions tout en prenant soin d’y ajouter notamment des sièges en cuir Nappa, un affichage tête haute, un bidule qui téléguide le Palisade vers l’avant ou l’arrière, un siège conducteur Ergo Motion (on y reviendra) et un immense toit en verre à deux panneaux.

Design du nouveau Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Au plan du design, les différences sont relativement mineures si ce n’est que l’Urban joue la carte ténébreuse avec une calandre, des carénages, des rails de toit et des jantes noircies. Et, à propos de jantes, le trio en entier en utilise qui ont 20 po de diamètre mais avec des looks qui varient selon la livrée, bien entendu.

