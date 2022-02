On ne peut pas dire que les choses tournent rondement chez Infiniti, la marque de luxe de Nissan. Depuis quelques années, on sent une stagnation, ce qui n’est jamais de bon augure pour une marque de prestige.

Les nouveaux produits sont rares, les ventes sont en recul et les nouvelles encourageantes à propos de l’avenir tardent à venir. En fait, de nombreuses voix se sont levées ces dernières années pour questionner l’existence même de la marque.

En 2018, Infiniti annonçait qu’à compter de 2021, elle allait amorcer son virage électrique et que tous ses nouveaux produits allaient d’une manière ou d’une autre être électrifiés.

Il n’y a rien de ça avec le QX60 2022, présenté en 2021.

On a pourtant eu droit à des concepts, soit les Q Inspiration et QX Inspiration, respectivement en 2018 et 2019. Puis, en décembre dernier, la marque diffusait une vidéo nous donnant un aperçu de sa vision d’ici 2030. On pouvait y entendre qu’on souhaitait offrir des solutions à la clientèle afin qu’elle puisse choisir le type de motorisation qui lui convient le plus. À la fin, trois concepts apparemment électriques pouvaient être vus.

Le slogan est maintenant Infiniti Ambition 2030. Bref, il y a toujours de l’espoir, mais on repousse les échéanciers.

Mais c'est pour un autre jour. À plus court terme, Infiniti doit toujours vendre des véhicules, dont, notamment, le VUS QX60, qui bénéficie pour 2022 d’une révision aussi bienvenue qu’elle est tardive. Il s’agit de la première révision majeure depuis son lancement en 2013.

Voici huit éléments qui ont retenu notre attention à la suite de notre contact avec le nouveau QX60.