Infiniti Canada a annoncé les prix et les détails des garnitures du QX60 2022 remanié. Le multisegment intermédiaire de luxe peut être précommandé à partir d'aujourd'hui, et le modèle est attendu chez les concessionnaires nord-américains à partir de cet automne. Nous avons pu assister à une rencontre pour découvrir le VUS révisé en chair et en os, rencontre qui n’a malheureusement pas comprise une conduite. Cela attendra un autre jour, bien que ce jour ne soit pas trop éloigné.

Le QX60 sera proposé en quatre versions. La version Pure a un PDSF de 54 995 $, la version Luxe coûte 59 495 $ et la version Sensory 64 995 $. Au sommet de la pile se trouve la toute nouvelle édition Autograph, qui coûte 67 995 $ ou plus. Notez qu'au Canada, tous les modèles sont équipés de série d'une transmission intégrale.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, trois quarts arrière

Pure (54 995 $)

Le modèle de base du QX60 2022 est équipé d'un écran tactile multimédia de 12,3 pouces avec compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et avec fil avec Android Auto, de cuir pour les sièges des deux premières rangées, d'un toit ouvrant panoramique, d'un hayon électrique et de capteurs de stationnement arrière. La configuration standard des sièges est de sept places pour ce multisegment à trois rangées, avec la possibilité de choisir des chaises capitaines pour la deuxième rangée (et donc une capacité de six occupants).

Toutes les versions disposent également des sièges gravité zéro du constructeur pour la rangée avant, qui sont également réglables électriquement en 8 directions et disposent d'un réglage lombaire électrique. Le siège du conducteur dispose d'une double fonction de mémoire (y compris pour les rétroviseurs extérieurs). La banquette de deuxième rangée est divisée en deux (60/40) et rabattable avec un déverrouillage rapide à une touche pour faciliter l'accès à la troisième rangée.

Le moteur de base est un V6 de 3,5 litres accouplé à une nouvelle boîte automatique à 9 rapports, qui intègre cinq modes de conduite et un système de démarrage/arrêt au ralenti. Le véhicule roule sur des jantes en alliage de 18 pouces et est équipé d'un rétroviseur à atténuation automatique, du freinage automatique arrière, de l'avertisseur d'angle mort, de 6 ports USB avec points de charge à toutes les rangées, de phares et de feux arrière à DEL et d'une climatisation automatique tri-zone avec bouches d'aération montées dans la garniture de toit au-dessus des deuxième et troisième rangées.

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, avant

Luxe (59 495 $)

Le Luxe introduit des jantes de 20 pouces, des barres de toit profilées, un affichage dynamique des compteurs de 12,3 pouces, le système ProPILOT ASSIST amélioré avec navi-link, la navigation, le moniteur de vision périphérique avec détection des objets en mouvement, la prévention des sorties de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le démarrage à distance du moteur.

Sensory (64 995 $)

Cette version ajoute des sièges massants et climatisés pour le conducteur et le passager avant, des sièges extérieurs chauffants à la deuxième rangée, un retour électrique pour les sièges de la troisième rangée, une climatisation avancée avec purificateur et filtre à air, un chargeur de smartphone sans fil, un hayon électrique activé par le mouvement et une garniture en bois de frêne noir à pores ouverts. Il y a également un éclairage d'ambiance intérieur amélioré, des plaques de pied éclairées, un système d'éclairage avant adaptatif et un système audio Bose Performance Series à 17 haut-parleurs. Un port USB supplémentaire est disponible à la troisième rangée, ce qui porte à sept le nombre total de ports dans l'habitacle.

Un ensemble de remorquage est également inclus, ajoutant un récepteur de remorquage, un câblage et un refroidisseur d'huile de transmission amélioré qui augmente la capacité de remorquage à 6 000 livres (au lieu de 3 500 livres).

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, intérieur

Autograph (67 995 $)

Cette nouvelle finition comprend des sièges en cuir semi-aniline avec surpiqûres contrastantes et cuir matelassé, les fauteuils capitaine de deuxième rangée mentionnés plus haut, une console de deuxième rangée légère et amovible, un affichage tête haute de 10,8 pouces avec deux rétroviseurs à forme libre, un rétroviseur intelligent et un toit noir bicolore et des rails de toit. C'est la variante qui nous a été présentée lors de notre rencontre la semaine dernière, et que l'on peut voir sur les images ici.

Notez que pour les trois premières versions du QX60 2022, le choix de couleurs s'élève à 8, avec des options de peinture métallisée et nacrée disponibles pour 750 $. La version Autograph bénéficie d'une finition extérieure bicolore exclusive qui associe un toit noir à votre choix entre Graphite Shadow, Warm Titanium, Moonbow Blue, Deep Bordeaux, Majestic White ou Grand Blue. Il y a également plusieurs choix de couleurs intérieures à faire, selon la finition.

À voir aussi : L’Infiniti QX60 2022 : beaucoup de pression sur ses épaules

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, arrière

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, calandre

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, phare

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX60 2022, hayon