Jaguar F-Pace SVR 2022, profil Photo : Jaguar

• Auto123 met à l’essai le Jaguar F-Pace SVR 2022.

• Le F-Pace SVR est animé par un moteur V8 offrant 550 chevaux et 516 lb-pi de couple.

• Seulement quatre secondes sont nécessaires pour passer de 0 à 100 km/h.

• Une série limitée « Edition 1988 » est proposée en 2023 pour souligner la victoire de la marque en 1988 aux 24 heures du Mans.

Tous ceux qui préfèrent la conduite d’une voiture à celle d’un VUS vivent un lent deuil depuis 20 ans. La prolifération des utilitaires est telle que l’auto, telle qu’on la connaît, disparaît tranquillement.

Je crois qu’il y en aura toujours, mais seulement pour répondre aux besoins d’une minorité d’acheteurs.

Le monde évolue, l’industrie change et il faut s’adapter. Pour un constructeur comme Jaguar, qui s’est défini grâce à des voitures extraordinaires, le défi était de taille. On a crié au scandale lorsque la compagnie a lancé son premier VUS, le F-Pace, en 2017. Aujourd’hui, c’est le pain et le beurre de l’entreprise. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’autres choses à se mettre sous la dent.

La bonne nouvelle, c’est que Jaguar, à l’instar de BMW ou d’Audi, par exemple, n’a pas laissé son ADN de côté parce qu’elle propose maintenant plus de VUS que de voitures.

Ça nous amène au Jaguar F-Pace SVR.

Jaguar F-Pace SVR 2022, Édition 1988 Photo : D.Rufiange

Nouveautés pour 2023

Le Jaguar F-Pace SVR revient au catalogue sous la même forme pour 2023 (notez que le modèle essayé à la fin de décembre était un 2022), mais on note un ajout au menu, soit une édition spéciale visant à souligner l’anniversaire de la victoire de la marque aux 24 Heures du Mans en 1988. La version limitée « Edition 1988 » de la version SVR (dont seulement 394 unités seront produites) est d’un mauve imposant et porte quelques éléments décoratifs soulignant son unicité, mais n’offre pas plus de performance.

Extérieur

Jaguar a toujours maîtrisé l’art du design automobile. Au tournant des années 2000, elle a mis la main sur un des meilleurs dans le domaine, Ian Callum. Ce dernier a révolutionné le style de la marque. Il a aussi donné vie à la sportive F-Type, probablement la plus belle voiture sur le marché en ce moment.

Quant au F-Pace, c’est Ian Callum qui a supervisé et orienté le travail des stylistes. On a accentué et même exagéré certains traits cette fameuse F-Type, comme les phares et feux très affilés, les traits verticaux aux extrémités arrière (version SVR), ainsi que la grille qui était jugée énorme à l’époque.

Un éclair de génie, rien de moins, car c’est la tendance qu’a prise le design à travers l’industrie. Le résultat, c’est que le F-Pace est toujours actuel, sept ans après avoir été présentée au public, et près de dix ans après avoir été dessiné.

Voilà pourquoi j’affirme depuis des années que le F-Pace est assurément un des plus beaux VUS de l’industrie.

Quant à la variante SVR, elle en rajoute avec des éléments de design très accrocheurs comme de plus grandes prises d’air, des buses d’aération sur le capot, des bouches d’aération sur les ailes latérales, ainsi qu’un aileron arrière. L’objectif de ces changements poursuit un but commun ; augmenter les appuis aérodynamiques et réduire l’effet de traînée.

Points forts Excellent design ; une vrai beauté Points faibles Visibilité arrière

Jaguar F-Pace SVR 2022 - Sièges Photo : D.Rufiange

Intérieur

Au fil des décennies, il y a eu deux constantes chez Jaguar ; des modèles à la fiabilité douteuse et au comportement capricieux, mais aussi des véhicules dotés de styles extraordinaires et d’habitacles magnifiquement dessinés.

Sans trop de surprise, ce qu’on découvre à bord d’un F-Pace SVR séduit. D’abord, visuellement, la présentation est très belle. Ça va de ce qui se trouve devant nos yeux à l’intégration des écrans au tableau, en passant par l’aménagement de la console centrale. Le tout est bien sûr rehaussé par une qualité de matériaux qui se place à l’abri des reproches. Ça respire la classe et le luxe, le cocon d’un Jaguar F-Pace SVR.

Quant aux sièges, ils sont non seulement jolis, mais nous maintiennent très bien en place. Le cuir matelassé ajoute à la richesse que dégage la présentation. Pour ce qui est de l’espace, c’est bon à l’avant, correct à l’arrière. Lorsqu’on couche les sièges de la deuxième rangée, on libère un volume de 1440 litres. C’est moyen, disons ça, mais parions que les acheteurs de ce véhicule sont plus intéressés par ce qui se cache sous le capot que le volume de chargement. Et ce n’est pas nécessairement mieux ailleurs, notons-le, que ce soit avec l’Alfa Romeo Stelvio ou le Porsche Macan, par exemple.

Notez une configuration 40-20-40 pour les sièges arrière, ce qui permet de facilement transporter du matériel ET une troisième personne.

Points forts Qualité de construction

Qualité de construction Belle présentation

Belle présentation Une offre très complète Points faibles Abondance des touches tactiles

Abondance des touches tactiles Interface multimédia complexe

Jaguar F-Pace SVR 2022 - Volant, tableau de bord Photo : D.Rufiange

Sécurité et technologie

Avec un VUS qui coûte plus de 100 000 $, vous vous en doutez, rien ne manque en matière de sécurité et de technologie.

Sur ce dernier plan, le centre nerveux du F-Pace est le système multimédia Pivi Pro qui propose toutes les options de connectivité possibles, incluant l’intégration d’Amazon Alexa.

Le groupe motopropulseur

La technologie qui impressionne le plus avec ce modèle, elle se trouve sous le capot. En fait, c’est LA raison pour laquelle on se procure une version SVR. Autrement, pourquoi cracher 40 000 $ de plus que pour une version de base qui va nous mener tout aussi efficacement du point A au point B ?

Le secret, donc, c’est ce V8 de 5 litres suralimenté qui propose 550 chevaux et 516 lb-pi de couple. Ça permet d’effacer le 0-100 km/h en seulement 4,0 secondes, 0,3 seconde de plus qu’avec la sportive F-Type R. Le bloc est marié à une transmission automatique à huit rapports évidemment munie de palettes au volant pour plus de contrôle.

Jaguar F-Pace SVR 2022 - Trois quarts avant Photo : D.Rufiange

La conduite

Au volant, tout ça se traduit par des poussées d’adrénalines constantes. On peut bien sûr conduire ce F-Pace SVR tout doucement, mais la sonorité de la mécanique, même au repos, incite à la délinquance. Lorsqu’on demande au moteur de nous montrer ce dont il est capable, il s’exécute sans broncher en nous envoyant une musique gutturale dans les oreilles. Il est donc très facile de toujours avoir le pied au fond avec ce VUS, car chaque accélération a le même effet ; nous procurer de vives sensations.

Le plus impressionnant, c’est que le reste de la mécanique suit la parade. La direction se montre prévisible et coopérative alors que les éléments suspenseurs font de l’excellent travail pour garder la brute bien plantée au sol.

C’est le cas de la dire ici, on peut vraiment conduire ce VUS comme une voiture. Non, ce ne sera jamais aussi agréable, mais on s’en approche drôlement.

Je choisirai toujours une voiture avant un véhicule utilitaire, mais si j’étais obligé d’en acheter un, et que je me retrouvais soudainement avec un budget intéressant, le Jaguar F-Pace SVR serait sur ma liste.

Jaguar F-Pace SVR 2022 - Feu, écusson Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Tous les constructeurs de luxe proposent des variantes axées sur la performance de leurs VUS. Le F-Pace SVR n’a rien à envier à ses rivaux (X3 M, Audi SQ5, Porsche Macan GTS), mais il ne jouit pas de la réputation de ces derniers. Ses ventes demeurent conséquemment fractionnaires.

Pour l’acheteur, c’est intéressant, car ça donne accès à une certaine exclusivité.

Pour ce qui est de la suite, le F-Pace est appelé à être remplacé par quelque chose d’électrique au cours des prochaines années alors que Jaguar, elle aussi, va tranquillement délaisser le moteur à combustion.

Un VUS de collection, cette variante SVR ? Oui, absolument.

Quelques-unes de vos questions à propos du Jaguar F-Pace SVR 2022 :

Quel est le temps du Jaguar F-Pace SVR au 0-100 km/h ?

Le temps est de 4,0 secondes, ce qui est très rapide pour un VUS.

Quelle est la consommation de carburant du Jaguar F-Pace SVR ?

En ville, Jaguar indique une moyenne de 14,5 litres / 100 km alors que sur l’autoroute, la cote est à 11 litres / 100 km. Ça varie beaucoup selon le niveau d’engagement qu’on démontre derrière le volant.

Comment le Jaguar F-Pace SVR se compare-t-il aux autres VUS performants de son segment ?

Il n’a rien à leur envier, mais ça va au-delà des simples chiffres reliés à la performance. Tout est une question de sensation dans cette catégorie. Le F-Pace SVR en livre beaucoup, disons ça comme cela.

Jaguar F-Pace SVR 2022 - Trois quarts arrière Photo : D.Rufiange

Conditions de l’essai

Hiver 2023; températures entre -5 et -15 Celsius ; routes empruntées, 75 % routes et autoroutes, 25 % ville; distance parcourue, 400 km.

La concurrence principale

Audi SQ5

BMW X3 M

Porsche Macan GTS

ÉVALUATION 80 % Performance 10/10 Design 9/10 Espace à bord 8/10 Technologie et sécurité 8/10 Économie d'essence 6/10 Rapport qualité / prix 7/10