• Auto123 met à l’essai la Kia Carnival 2024.

On retrouve actuellement deux catégories de véhicules qui existent à peine officiellement, car considérées comme du poison sur le marché nord-américain. Il s’agit des familiales et des fourgonnettes.

Dans le premier cas, alors que les VUS se multiplient et évoluent, certains designs s’approchent de plus en plus de ceux des familiales. Exemple, le nouveau Toyota Crown Signia. Mais officiellement, on ne touche pas au nom « familiale » du côté des fabricants, priorités de marketing obligent.

Pour ce qui est des fourgonnettes, les constructeurs sont moins frileux — Toyota et Honda commercialisent fièrement leurs Sienna et Odyssey, respectivement, comme des fourgonnettes. Dans le cas de la Carnival, Kia la qualifie également de ce qu’elle est, mais le design est clairement destiné à nous faire croire qu’il s’agit d’autre chose que d’une fourgonnette.

Kia Carnival 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Kia Carnival 2024 - quoi de neuf ?

C’est la troisième année pour la Carnival sur le marché, et Kia n’a pas encore apporté de changements notables. Est-ce parce qu’elle ne se vend pas énormément dans la gamme et n’est donc pas une priorité, ou est-ce parce que Kia pense avoir tout bien fait en 2022 et ne voit pas la nécessité de changer ? Probablement un peu des deux.

Design de la Kia Carnival 2024 – 8,0/10

Comme mentionné, le design de cette fourgonnette est atypique. Au niveau du style, on peut parler d’une réinvention moderne du format. La représentante de Kia dans ce segment peu peuplé ressemble plus au VUS Ford Explorer qu’à l’Odyssey ou à la Sienna. Sauf qu’elle a ces portes coulissantes qui offrent un accès facile à l’habitable, qui est lui toujours aussi pratique. Elle repose également un peu plus près du sol.

Kia Carnival, intérieur | Photo : D.Boshouwers

L'intérieur – 9,0/10

C’est là que la Carnival est la plus susceptible de conquérir (ou non) les consommateurs ouverts à l’idée d’une fourgonnette. En d’autres termes, ceux qui veulent les avantages de ce format. Et assurément, la Carnival propose un intérieur facilement accessible, spacieux, confortable et pratique.

Les sièges sont douillets et celui du conducteur se règle facilement (électriquement) pour trouver la meilleure position. Ce sont deux éléments clés pour un véhicule qui se voit comme un compagnon idéal pour les longs trajets. La deuxième rangée du Carnival est équipée de sièges baquets de série, qui peuvent être retirés pour créer un espace de chargement vraiment caverneux. Si vous optez pour les fauteuils de type capitaine, sachez qu’ils ne peuvent pas être retirés.

Kia Carnival 2024, deuxième rangée de sièges | Photo : D.Boshouwers

En revanche, ces derniers sont de véritables sièges VIP qui peuvent être inclinés presque à plat pour un confort extrême lors de longs trajets, voire pour une nuit. Derrière eux se trouvent les places de la troisième rangée dans un espace exigu, mais ils sont utilisables en cas de besoin et peuvent être facilement rabattus dans le plancher, préservant ainsi l’espace de chargement à l’arrière. Avec ces sièges abaissés, vous disposez de 2460 litres de volume.

Kia Carnival, écrans | Photo : D.Boshouwers

Le tableau de bord abrite un large écran horizontal composé de deux écrans de 12,3 pouces (avec le modèle SX), l’un pour l’affichage du tableau de bord et l’autre pour le système multimédia. Rassurez-vous, il y a des boutons physiques pour les commandes courantes.

Le système multimédia comprend une caméra montrant ce qui se passe à l’arrière, et un interphone pour régler les conflits et mettre fin aux bêtises à l’arrière.

Comme avec le Telluride, la Carnival donne l’impression d’être un VUS haut de gamme. Les matériaux sont généralement de bonne qualité et comprennent des boiseries attrayantes, ainsi que des accents décoratifs, peints ou chromés.

Technologie de la Kia Carnival 2024 – 8,5/10

Surtout avec les versions plus haut de gamme, la Carnival est équipée de toutes les fonctions de sécurité/assistances à la conduite que vous pouvez espérer, sans que le prix explose.

Lorsque le modèle a été lancé fin 2021, cet affichage à deux écrans semblait très élégant et exclusif ; aujourd’hui, c’est presque la norme. Mais il impressionne toujours et se montre totalement adéquat.

Kia Carnival 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Kia Carnival 2024, calandre | Photo : D.Boshouwers

Motorisation de la Kia Carnival 2024 – 7,5/10

La Carnival est équipée d’un moteur V6 de 3,5 litres délivrant 290 chevaux et 262 lb-pi de couple, à peu près ce que l’on obtient de la Honda Odyssey. La puissance est suffisante pour faciliter les entrées sur les autoroutes et les dépassements. Nous avons utilisé le mode Sport par défaut, car les autres rendent la progression du véhicule plus lente, en comparaison. Vous perdrez un peu en économie de carburant, mais cela en vaut la peine. La transmission de série est une unité automatique à huit vitesses.

Il n’y a malheureusement aucune possibilité de configuration à quatre roues motrices avec la Carnival. De même, il n’y a pas de motorisation hybride proposée avec le modèle.

Prix de la Kia Carnival 2024 au Canada

- Carnival LX 2024 - 37 495 $

- Carnival LX+ 2024 - 40 995 $

- Carnival EX 2024 - 44 995 $

- Carnival EX+ 2024 - 48 295 $

- Carnival SX 2024 - 50 995 $

Kia Carnival 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Conduite du Kia Carnival 2024 – 7,5/10

Vous serez étonné — étonné ! — d’apprendre que la conduite de ce véhicule n’a aucune prétention sportive. On parle d’une fourgonnette. Par contre, la structure rigide et la suspension assez ferme (pour un véhicule familial) rendent la conduite agréablement solide.

Cette suspension ferme fait que vous ressentez les bosses de la route lorsqu’elles sont importantes. Dans ce contexte, une attitude zen au volant est préférable. Sur des routes mieux entretenues et surtout sur les grandes artères, cependant, la douceur de roulement est au rendez-vous, tout comme le silence. Vous pouvez avaler les kilomètres dans un réel confort. Nous avons trouvé le freinage solide, prévisible et réactif, bien adapté pour gérer le poids supplémentaire de ce véhicule. La direction n’est pas sportive, mais elle est facile à manier en ville lorsqu’il faut manœuvrer ce véhicule gros lourd ici et là.

Consommation de carburant

Officiellement, les chiffres pour la Carnival sont de 12,1 litres/100 km (ville), 9,0 litres/100 km (autoroute) et 10,7 litres/100 km (combiné). L’absence d’une option hybride fait mal au modèle face à ses rivaux. Nous avons enregistré une moyenne de 11,6 litres/100 km sur une semaine.

Kia Carnival 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Fourgonnette, pas fourgonnette – peu importe. L’important demeure que vous obtenez un véhicule familial vraiment pratique avec la Carnival, qui a l’air un peu plus élégante que ses rivales et qui se conduit agréablement. L’intérieur est bien équipé lorsque vous montez dans la gamme, et le modèle n’est pas outrageusement cher.

Dommage pour l’absence de toute option hybride ou à traction intégrale.

Les concurrents de la Kia Carnival 2024

- Chrysler Pacifica

- Honda Odyssey

- Toyota Sienna

Kia Carnival 2024, portes glissantes ouvertes | Photo : D.Boshouwers