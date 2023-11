Les propriétaires de Kia Carnival déjà en circulation, ainsi que les acheteurs qui souhaitent mettre la main sur un modèle 2024, ont droit à une bonne nouvelle aujourd’hui. Ils ont aussi droit à une mauvaise.

La bonne, d’abord. Depuis l’arrivée du véhicule sur le marché en 2021 (modèle 2022), ses résultats aux tests de collision de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) ne sont pas très bons. Un des problèmes soulignés par l’organisme concernait les sièges de type capitaine de la deuxième rangée.

En effet, lors du premier essai de choc latéral, le siège gauche de la deuxième rangée s’est détaché du plancher et a basculé sur le côté, entraînant le mannequin avec lui. « Un tel détachement créerait un danger évident pour une personne assise dans ce siège lors d’un accident réel », a commenté l’IIHS via un communiqué. « Le siège et le passager détachés pourraient également constituer un danger pour les autres occupants. »

Aussitôt informée de la chose, Kia a décidé d’apporter les correctifs nécessaires pour renforcer les rails qui fixent les sièges arrière au plancher. En plus d’équiper le modèle 2024 avec des rails plus solides, la compagnie a contacté les propriétaires des modèles plus anciens pour les informer qu’ils pouvaient faire installer de nouveaux rails sur leur véhicule en passant en concession, le tout sans frais, bien sûr. La firme coréenne a aussi demandé aux concessionnaires d’installer les rails chaque fois que des propriétaires de Carnival se présentent en concession pour une quelconque raison.

Lors de nouveaux tests menés par l’IIHS avec les nouveaux rails, le siège de la deuxième rangée est demeuré en place.

Quelle est la mauvaise nouvelle, alors ? La fourgonnette Kia Carnival n’obtient toujours pas une bonne note aux tests de collision de l’IIHS. Les correctifs apportés n’ont pas changé la cote du modèle qui demeure « Médiocre », selon le système de classement de l’organisme.

Tests de collision de l’IIHS Photo : IIHS

Essai de choc latéral de l’IIHS Photo : IIHS

Selon l’IIHS, la cage de sécurité ne résiste pas bien lors d’un accident, et ses mesures ont montré qu’il y avait toujours un risque élevé de blessures au bassin du conducteur et à la poitrine du passager arrière.

Une mise à jour du modèle est attendue pour l’année 2025. Il faudra voir si Kia apporte d’autres correctifs à son produit en matière de sécurité.