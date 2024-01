Nous allons passer les prochaines semaines au volant d’un Mazda CX-90 hybride rechargeable et elles ne seront pas de trop pour analyser en long et en large ce nouveau modèle de la marque japonaise. Voici le troisième volet de notre essai à long terme.

Dans la dernière chronique, nous avons examiné l’extérieur et l’intérieur du CX-90 sur le plan du design. Cette fois, nous allons nous attarder sur la fonctionnalité de l’habitacle, l’un des principaux arguments de vente du gros Mazda.

Le Mazda CX-90 PHEV 2024, de profil Photo : B.Charette

Quelles sont les dimensions du Mazda CX-90 ?

Il présente une hauteur de 1745 mm lorsqu’on inclut les longerons de toit, de toute façon très discrets, et une largeur de 1971 mm avec les rétroviseurs repliés (2157 s’ils sont ouverts) mais, surtout, une longueur de 5120 mm et un empattement de 3120 mm.

Oui, d’accord, mais ça ne nous dit pas grand-chose si on ne compare pas ces mesures avec celles de la compétition.

Vous avez bien raison !

Puisque le Mazda CX-90 peut transporter jusqu’à huit personnes (on verra comment), allons chercher quelques rivaux de gabarit similaire, c’est-à-dire un utilitaire intermédiaire qui peut accueillir au moins sept occupants. Disons l’Acura MDX, le Hyundai Palisade, le Mitsubishi Outlander et le Volkswagen Atlas.

Je précise qu’un Infiniti QX80 ou un Chevrolet Tahoe, pour ne nommer que ceux-là, peuvent bien sûr transporter autant de personnes mais leurs dimensions soufflées les positionnent dans la catégorie des VUS grand format, un segment différent de celui du CX-90.

Je nous ai donc préparé le petit tableau suivant en incluant aussi l’ancien CX-9 et, en gras, les mensurations qui l’emportent dans le lot :

Modèle = Hauteur / Largeur / Longueur / Empattement

- Atlas = 1780 / 1989 / 5098 /2980

/ 1989 / 5098 /2980 - MDX = 1724 / 1999 / 5039 / 2890

/ 5039 / 2890 - Palisade = 1750 / 1975 / 4980 / 2900

- Outlander = 1748 / 1897 / 4710 / 2706

- CX-9 = 1716 / 1999 / 5065 / 2930

/ 5065 / 2930 - CX-90 = 1745 / 1971 / 5120 / 3120

Le nouveau Mazda CX-90 PHEV 2024, sièges de première rangée Photo : M.Crépault

Quelles sont les configurations des places du Mazda CX-90 ?

Même si le secret de la Caramilk n’a pas encore été totalement élucidé, celui d’un habitacle spacieux est plus facile à percer : son empattement. C’est en effet en utilisant le plein potentiel de cet espace compris entre les deux essieux que les designers peuvent (parfois) nous offrir une cabine étonnante. Or, le tableau ci-haut nous démontre bien que de tous les modèles mentionnés, c’est le CX-90 qui jouit de l’empattement le plus généreux.

Ce n’est pas un hasard.

Selon Jeff Guyton, le président de Mazda en Amérique du Nord depuis juin 2021, le CX-90 corrige des lacunes du CX-9, dont son habitacle qui n’était finalement pas assez spacieux au goût de l’état-major du constructeur et de plusieurs acheteurs.

Les concepteurs du CX-90 ont réglé le problème en nous offrant un intérieur qui peut accommoder 6, 7 ou 8 places.

Le passage 'intérieur' vers la dernière rangée du Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : M.Crépault

Ce sera 6 si on choisit d’installer des fauteuils capitaine dans la rangée du centre et celle du fond. La version haut-de-gamme Signature, propre aux modèles équipés du 6 en ligne, exige non seulement des fauteuils capitaine au centre mais aussi à la 3e rangée.

Ce sera 7 si on conserve les fauteuils capitaines au centre mais qu’on remplace ceux du fond par une banquette. Par exemple, les modèles GT et GT-P ne veulent rien savoir d’une banquette médiane.

Enfin, ce sera 8 places si on fait l’impasse sur les sièges individuels, sauf bien sûr pour le conducteur et son passager, et que l’on privilégie les banquettes au centre et à l’arrière. Au sein des modèles dotés du 6 en ligne, la version GS de base vient de série avec ces 8 places. La GS-L aussi mais avec l’option des fauteuils capitaine au centre.

Sièges de troisième rangée du Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : M.Crépault

Toutes les places du Mazda CX-90 sont-elles facilement accessibles et confortables ?

Judicieuse question. C’est bien beau prétendre qu’on peut asseoir jusqu’à 8 personnes, encore faut-il ne pas s’en faire des ennemis pour la vie si leur trajet se transforme en torture.

Et avant même de les sangler, à quoi ressemble l’accès aux places désignées ?

Pour le conducteur et son passager, rien à redire. L’un et l’autre peuvent se glisser sur leur trône sans se soucier d’être scalpé parce que la hauteur du CX-90 est décente. Une fois assis, ils apprécieront immédiatement le galbe des sièges et leur degré de fermeté bien étudiée.

L’accès aux places médianes est encore plus aisée grâce aux longues portières qui pivotent quasiment à angle droit. La tuque en hiver frôle l’embrasure du toit mais rien de dangereux, même pour un 6 pieds. Le seuil est haut mais pas trop.

Mazda CX-90 PHEV 2024, accoudoirs Photo : M.Crépault

Rien à redire sur leur confort non plus. Les fauteuils capitaine de ma version GT du modèle PHEV étaient dotés d’accoudoirs réglables minces mais efficaces. Un plateau percé de deux porte-gobelets, escamotable à partir du siège de gauche, s’avère bien pratique une fois tout le monde en place et le voyage entamé.

On s’en doute, le vrai test concerne les places du fond. D’abord, pour y accéder, les gens de Mazda ont choisi de ne pas réinventer la roue. Comme dans plusieurs autres véhicules, on fait coulisser la place du centre le plus en avant possible puis on rabat son dossier. L’ouverture ainsi créée devrait permettre au volontaire de se faufiler jusqu’à sa place sans trop maugréer.

Accès de l'exterieur vers la troisième rangée du Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : M.Crépault

Mazda CX-90 PHEV 2024, porte goblets Photo : M.Crépault

Ses efforts seront récompensés par une glace de custode qui réduit les risques de claustrophobie (encore plus grâce au toit panoramique optionnel), un porte-gobelet double, un port USB-C et une buse de ventilation réglable. Quant au confort, il est correct. L’assise, bien que du genre galette, offre un rembourrage satisfaisant, tandis que le dégagement pour les genoux, relevés à cause du plancher en gradin, reste viable même si le passager recule son siège.

En revanche, la 8e place ne devrait servir qu’à un enfant. Elle est raide, surélevée, guère confortable. Le sacrifié priera également pour que ses compagnons ne soient pas larges d’épaules.

Sièges du Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : D.Boshouwers

Une deuxième façon d’accéder aux sièges du fond est à considérer si le centre a été aménagé avec deux fauteuils capitaine. À ce moment-là, un candidat à la corpulence voulue pourra emprunter le couloir central.

Chose certaine, j’ai trouvé ce chemin moins éprouvant pour m’extirper du véhicule à partir du fond. Sinon, la sortie par les côtés, une fois le siège devant recroquevillé au maximum, oblige nos jambes à se battre avec le passage de roue qui est l’obstacle à déjouer avant de poser pied au sol. Ce n’est pas évident.

Bref, je comprends mieux maintenant pourquoi des collègues ont écrit qu’ils réserveraient ces places arrière à des jeunes. Il faut en effet de la souplesse et un tour de taille enviable pour profiter de cet espace habitable.