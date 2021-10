Auto123 a mis à l’essai la Mazda MX-5 2021, mais à boîte automatique. A suivi une réflexion sur le type d’acheteur qui opterait pour une telle configuration.

La Mazda MX-5 est reconnue à travers l’industrie comme une des voitures les plus agréables à conduire. C’est un fait et il est incontestable. Il suffit de prendre le volant de cette chose pour le comprendre.

C’est comme ça depuis près de 32 ans.

Cependant, on associe souvent le plaisir au volant de ce modèle à la manipulation de la boîte manuelle. Au fil des années, les unités qu’on nous a proposé d’essayer ont pratiquement toujours été pourvues d’une boîte mécanique.

Mais qu’en est-il de la transmission automatique ? Est-ce que la MX-5 est aussi agréable à conduire si on n’a pratiquement rien à faire derrière le volant ? C’est la question qui me chicotait depuis un certain temps déjà. Voilà pourquoi j’ai vérifié auprès de Mazda s’il était possible d’avoir à l’essai une version à boîte automatique.

La chose a bien sûr été possible. Au volant, je vais vous résumer ça brièvement en conclusion. Avant, toutefois, une petite analyse de la clientèle qui s’intéresse à la boîte automatique. Certains chiffres sont certains de vous surprendre.

Mazda MX-5 2021, profil

La disponibilité

D’abord, il faut savoir que la boîte automatique est livrable avec chaque version de la MX-5, tout comme la boîte manuelle. On ne peut pas donc avancer l’argument du prix ou de l’équipement dans l’équation pour expliquer la force ou la faiblesse de l’une ou l’autre des solutions.

Boîte manuelle ou boîte automatique ?

La MX-5 est vendue depuis plus de 30 ans. Différentes tendances ont marqué son historique. Nous allons nous concentrer sur les chiffres des deux dernières années, soit depuis octobre 2019, question de dresser le portrait le plus actuel de la situation. Et aussi parce que les habitudes changent. Il est évident que la clientèle ne recherchait pas la même chose dans les années 90.

Alors, depuis deux ans, est-ce que les acheteurs de la MX-5 penchent pour la boîte automatique ou la transmission manuelle ?

D’octobre 2019 à septembre 2020 (modèles 2020), 48 % des modèles vendus au pays étaient équipés de la boîte automatique. L’égalité, pratiquement. D’octobre 2020 à mai 2021 (modèles 2021), on note un intérêt un peu plus marqué pour la boîte manuelle alors que la proportion des automatiques est passée à 41,8 %, laissant 58,2 % des modèles vendus au profit de la manuelle.

On sent donc un intérêt plus grand, bien que légèrement, pour la transmission manuelle. Dans un univers où cette dernière est de moins en moins populaire, voilà qui est intéressant… et rassurant.

Mazda MX-5 2021, levier de la transmission automatique

Au Québec

Chez nous, au Québec, historiquement, la boîte manuelle a toujours eu davantage la cote qu’ailleurs au Canada. Or, une surprise nous attendait à la consultation des chiffres, car pour les mêmes périodes, les pourcentages de ventes des MX-5 à boîte automatique ont été de 65,3 % et 69,4 %, respectivement.

Mon jus de pomme est passé de travers. Honnêtement, je m’attendais à l’inverse. Ainsi, 51,4 % et 53,9 % (2020 et 2021) de toutes les MX-5 automatiques vendues par Mazda Canada depuis deux ans l’ont été au Québec alors que la proportion des versions à boîte mécanique n’a été que de 25,2 % et 17,1 % (2020 et 2021).

Le consommateur québécois a souvent été identifié comme celui préférant la conduite plus sportive, plus animée. Voilà une donnée un peu contradictoire. Un peu, car on reconnaît davantage ce dernier avec la statistique suivante : 37,8 % et 32,5 % de toutes les MX-5 vendues au pays (2020 et 2021) l’ont été au Québec. Il s’écoule donc plus de Miata au Québec qu’au Canada, toutes proportions gardées. Cependant, on la préfère automatique chez nous.

Mazda MX-5 2021, trois quarts arrière

Hommes-femmes ?

Maintenant, poussons la chose un peu plus loin avec l’intérêt de la boîte selon le sexe.

D’abord, qui se procure une MX-5 ? Historiquement, cette voiture a déjà été qualifiée de « char de fille ». Ce n’est cependant plus le cas, car depuis octobre 2019, une majorité d’hommes opte pour ce modèle. Au total, 76,2 % des acheteurs répondent masculin lorsqu’on les questionne sur leur identité.

Et observe-t-on une tendance pour la boîte de vitesse, selon le sexe ? Oui et non.

Toujours depuis octobre 2019, 64,3 % des MX-5 achetées par des hommes possédaient une troisième pédale. Seulement 22,6 % choisissaient d’emblée l’automatique alors que 13,2 % n’en faisaient pas de cas. Pour eux, la couleur ou la version (équipement proposé) étaient plus importants.

Et les femmes ? Les chiffres montrent une préférence croissante pour les transmissions automatiques, et en 2021, une majorité a opté pour cette option. Il se peut que la taille réduite de l'échantillon pour cette année exagère la tendance.

En tout cas, pour la période d’octobre 2019 à mai 2021, 45,3 % des femmes ont opté pour la boîte manuelle, 37,7 % pour l’automatique ; 17 % y allaient pour d’autres considérations, qu’importe la transmission.

On note donc un intérêt plus marqué pour la manuelle chez l’homme, mais la majorité (hommes-femmes) semble préférer avoir le plein contrôle de leur MX-5.

Sauf au Québec. Jadis, ce n’était pas le cas ; il sera intéressant de voir si les chiffres de ventes des prochaines années vont renverser cette courbe.

Mazda MX-5 2021, avant

Le plaisir

Nous voici au cœur de l’affaire. Qu’en est-il du plaisir avec une MX-5 à boîte automatique ? Il est évident que je suis un peu mal placé pour vous offrir une pleine neutralité, moi qui me suis procuré une Nissan Stanza 1992 à boîte manuelle il y a quelques années… simplement pour avoir la joie de piloter une voiture à trois pédales.

Pour moi, le plaisir passe par ce type de boîte. Cependant, objectivement, je dois avouer qu’il est quand même très agréable de guider une MX-5, même si on laisse la transmission faire le travail pour nous. Une fois à vitesse de croisière, il n’y a pas de différence. Et vous avez toujours l’option des palettes au volant pour sentir un certain contrôle sur la machine.

Sur une échelle de plaisir qui compterait 10 niveaux, je mettrais l’automatique à 7,5 points, 8 avec l’utilisation des palettes. En somme, pour être honnête, la voiture, sa maniabilité, son toit qui prend deux secondes à lever ou à abaisser (deux secondes, littéralement, et même moins), son châssis rigide, c’est surtout ça qu’on apprécie. Avec la boîte manuelle, on décuple l’agrément… à condition d’aimer jouer des pieds et des mains.

Au fond, c’est un peu ça qui est à la base de tout ; ce que vous préférez. Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes.

Et à tous les indécis, un seul conseil ; prenez le volant de chacune des versions afin de voir laquelle vous séduit davantage. Offrez-vous ce petit plaisir, à tout le moins.

Mazda MX-5 2021, intérieur