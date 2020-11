Auto123 met à l’essai la Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020.

« Dans les petits pots, les meilleurs onguents », cette expression bien connue décrit assez bien ce que je pense de cette Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020. Les exemples ne manquent pas de nos jours : Mazda MX-5, Hyundai Veloster N, Volkswagen Golf GTI, Subaru WRX STI, Audi RS 3, BMW M2 Competition, tous ces bolides – et j’en oublie plusieurs – n’ont qu’une seule véritable mission, soit celle d’accrocher un large sourire au visage de son conducteur.

De nos jours, la consommation de carburant, la sécurité des occupants et l’électrification dominent les manchettes de l’industrie, mais il reste une autre portion – plus petite je dois l’admettre – du public à séduire : ces amateurs de performance qui n’hésitent pas à dépenser beaucoup plus que la moyenne sur un véhicule qui leur apporte cette joie quotidienne.

Photo : V.Aubé Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020, profil

Dispendieuse cette CLA 45

Cette Mercedes-AMG CLA 45 2020 commande justement une jolie somme à la base. À 59 700 $ comme prix d’entrée, la plus explosive de la gamme CLA est à peine plus économique à l’achat qu’une C 43 AMG dont le prix de base est 59 900 $. Notez que le prix total (avec les options) de l’exemplaire essayé est de 77 540 $.

Et les comparatifs ne s’arrêtent pas là, la CLA 45 qui profite du moteur 4-cylindres turbo le plus puissant de l’industrie avec 382 chevaux, tandis que dans la berline C 43, les ingénieurs ont plutôt inséré un V6 biturbo de 385 chevaux. Le moteur de la CLA 45 est assemblé à la main, pas le V6 de la C 43! Les deux berlines sont aussi équipées du rouage intégral 4MATIC (4MATIC+ dans le cas de la CLA 45), en plus d’avoir une boîte de vitesses à double embrayage pour transmettre la puissance aux quatre roues motrices. Celle de la CLA compte huit rapports, l’autre neuf! Bref, il ne serait pas bête de comparer ces deux modèles, ne serait-ce que pour voir si vous êtes plus du type 4-cylindres turbo ou V6 biturbo?

Mieux ficelée que sa devancière?

J’ai pu mettre à l’épreuve la précédente CLA 45, celle qui a fait son apparition sur le marché à partir de l’année-modèle 2014. D’emblée, je peux tout de suite confirmer que la nouvelle mouture est beaucoup plus séduisante. La CLA 45 fait toujours partie de la gamme « abordable » de la marque, mais on ressent un peu plus de rigueur à bord de cette livrée 2.0.

Photo : V.Aubé Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020, phare, calandre

La première du nom livrait la marchandise au chapitre des performances, mais elle perdait des points à cause d’un assemblage moins précis que dans les berlines plus cossues de la marque. De plus, certains matériaux bon marché n’avaient pas leur place dans une voiture concoctée par les sorciers d’AMG.

Heureusement, tout ceci est derrière nous et la nouvelle CLA 45 corrige plusieurs de ces lacunes. J’avais déjà été séduit l’hiver dernier par la CLA 250 4MATIC qui présentait un niveau de qualité digne de la marque et le « hot rod » de la famille n’a pas déçu à ce niveau.

Face à sa devancière, la nouvelle CLA 45 est plus large, une impression amplifiée par cette grille AMG – que certains appellent aussi Panamericana – et ses blocs optiques amincis. L’ensemble aérodynamique AMG disponible en option ajoute quant à lui un soupçon de sport motorisé avec ces ailettes ajoutées sur le pare-chocs avant et ce diffuseur fonctionnel à l’arrière. Les jantes noir mat sont également une superbe addition (500 $) à cette berline qui revêt fièrement cette coloration bleu denim.

Même constat à l’intérieur, alors que la planche de bord reprend le même moule que la majorité des berlines du groupe, c’est-à-dire ce large écran qui s’étend de derrière le volant jusqu’au centre du tableau de bord. Les buses de ventilation du coupé sont également superbes à regarder, surtout le soir où une illumination ajoute au spectacle sons et lumières de l’habitacle. La CLA 45 respire la qualité, à commencer par ces sièges enveloppants, ainsi que par ce volant multifonction qui offre une prise en main fort agréable pour les virées sinueuses dans l’arrière-pays.

Photo : V.Aubé Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020, intérieur

Je me suis même surpris à apprécier ce pavé tactile installé là où un levier de vitesses traditionnel serait normalement logé. Tel un écran de tablette intelligente, ce pavé est très facile à manier, même pour changer la station de radio. Sinon, l’écran tactile est une option plus traditionnelle pour accéder aux applications désirées.

Ce qui importe surtout selon moi à bord d’une voiture sport qui avoisine les 400 chevaux, c’est sa position de conduite et, à ce chapitre, la CLA 45 ne déçoit pas. Bref, il fait bon de vivre à bord de cette AMG format réduit, à condition d’être assis à la première rangée, car derrière, c’est moins reluisant. L’espace est compté, un commentaire qui s’applique au coffre. N’oublions pas qu’il s’agit ici d’un coupé quatre portes, pas d’un VUS pratique.

Au volant d’une bête

Tout comme la première du nom, cette nouvelle CLA 45 offre une expérience de conduite hors du commun, à commencer par le son rauque qui émane des quatre tuyaux d’échappement au démarrage. Une petite molette placée sur le volant permet d’ajuster le niveau de performance, les ajustements électroniques qui offrent pas moins de six modes (Glissant, Confort, Sport, Sport+, Individuel et COURSE). Les modes Glissant et Confort sont parfaits pour passer inaperçu, mais aussitôt que le mode Sport est enclenché, la mécanique 4-cylindres turbo se met à chanter, les rapports de sa boîte de vitesses qui s’étirent un peu plus. La suspension se raidit également, ce qui pousse même à regarder du côté du mode Individuel qui permet d’ajuster les paramètres à sa guise. Sur les routes usées du Québec, cette flexibilité est bienvenue.

Photo : V.Aubé Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020, trois quarts arrière

Vient ensuite le mode COURSE qui transforme le coupé en bête de piste : la suspension est sèche, la mécanique est piquée au vif, tandis que la boîte de vitesses oblige le conducteur à passer en mode manuel à l’aide des palettes montées derrière le volant. Inutile de vous dire que les accélérations sont foudroyantes et que les changements de rapports sont tout simplement jouissifs avec les pétarades entendues chaque fois que mes doigts commandent un changement de vitesse. Le freinage n’est pas mal non plus avec ces disques aussi gros qu’une pizza extralarge préparée par le resto du coin.

Le (triste) mot de la fin

La Mercedes-AMG CLA 45 2020 est une redoutable voiture sport, beaucoup plus en fait que la C 43 mentionnée en début de texte. La Classe C mise sur la puissance d’une grosse cylindrée et le confort d’une plateforme allongée. La CLA 45, en revanche, est taillée pour les tracés sinueux et les sessions en circuit fermé.

Le plaisir croît vraiment avec l’usage, mais malheureusement, ce genre de conduite n’a plus sa place sur nos routes en 2020 et les circuits fermés ne courent pas les rues au Canada. N’allez surtout pas croire que la CLA 45 est inutilisable au quotidien, loin de là même, mais il est difficile d’exploiter son plein potentiel, notamment à cause des limites de vitesse limitées de nos autoroutes. Pour cette raison, j’adore cette bombe germanique… et je la déteste tout autant!

Photo : V.Aubé Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020, diffuseur

On aime

La mécanique gonflée à bloc

L’efficacité de la boîte à double embrayage

La qualité d’exécution

On aime moins

L’espace à l’arrière

Le prix!

La suspension sèche

La concurrence principale

Audi RS 3

BMW M2 Competition

Photo : V.Aubé Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020, arrière