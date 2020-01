Une Mercedes-AMG GT électrifiée en 2020 ?

En 2017, Mercedes-AMG avait présenté le concept GT, un modèle qui préfigurait l’arrivée de la variante à quatre portes de la sportive GT. À ce moment, on racontait que le prototype était animé par un puissant V8 et une motorisation électrique. Depuis, on n’a pas eu de suite concernant cette combinaison possible.

Les choses pourraient changer en 2020. La division axée sur la performance a publié une vidéo montrant ses réalisations de l’année 2019 et, vers la fin, à 2 minutes 17 secondes plus précisément, on voit un concept GT 4-portes accélérer silencieusement. La séquence est suivie d’un message à l’écran qui se lit comme suit : « the future of performance. Aucune traduction n’est nécessaire ici.

Le prototype que l’on voit serait celui d’une version hybride enfichable qui est attendu en 2020, un véhicule qui, selon les rumeurs, prendra le nom de GT 73 EQ Power+ 4 Door Coupe. Oui, vous avez bien lu.

Bien sûr, la compagnie n’a pas dévoilé de détails techniques concernant le modèle projeté, mais les rumeurs, encore elles, mentionnent qu’on pourrait avoir droit à la même quincaillerie que celle que portait le concept de 2017. À l’époque, AMG avait fait état d’une cavalerie de 805 chevaux. En fait, le véhicule portait un V8 biturbo de 4 litres et un moteur électrique suffisamment puissant pour alimenter la voiture à lui seul. En ce moment, la GT à quatre portes propose une cavalerie maximale de 630 chevaux en configuration GT 63 S.

Ce qui sera intéressant avec ce modèle, c’est que sa technologie risque de se retrouver ailleurs dans la gamme.

Le futur bolide, lorsqu’il verra le jour, ne sera pas donné. On va en fait parler d’un rival à la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Pour ce qui est d’une version entièrement électrifiée, le grand patron d’AMG, Tobias Moers, a mentionné en septembre dernier qu’une variante était en développement.

On en saura assurément plus au cours de la prochaine année.