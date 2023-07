• Auto123 a mis à l’essai la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023.

• La Classe CLS a droit à une dernière année de gloire avant que la production ne se termine à la fin de l'été.

La Mercedes-Benz Classe CLS, on le sait, sera bientôt une chose du passé. Véhicule unique dans un segment que la compagnie a pratiquement inventé, cette quatre portes de style coupé est aujourd’hui une parmi plusieurs dans le paysage automobile. Même les VUS sont également entrés dans l’univers des coupés à quatre portes. Pensez aux BMW X4/X6, Porsche Cayenne Coupe, ainsi qu’aux GLC et GLE de Mercedes-Benz.

Et c’est sans parler du coupé 4 portes Mercedes-AMG GT. Comme la CLS, cette voiture a l’allure d’un coupé à quatre portes. Elle est propulsée par un moteur 6-cylindres biturbo (ou un V8, si vous le souhaitez). Il s’agit en fait d’une évolution de la CLS, qui a vu le jour en 2004.

La nouvelle Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Extérieur de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023

La Mercedes-AMG CLS 53 2023 présente de nombreux éléments de style distinctifs, comme sa calandre à barre unique, ses jantes noires de 20 pouces et ses stries subtiles du capot. Mais c’est de trois quarts arrière que l’on perçoit le mieux les intentions de cette voiture GT, grâce à sa lunette arrière très inclinée et à son coffre court. Elle se présente comme étant longue et musclée. On peut autant l’imaginer stationnée devant le Casino de Monte-Carlo que sur le circuit du Nürburgring.

L’avant, quant à lui, bénéficie d’une nouvelle calandre aux multiples barres verticales qui ajoute à l’ambiance GT classique.

Cette ligne mène à une partie arrière plongeante, ce qui compromet un peu l’espace aux places arrière, même si j’ai réussi à y installer un siège d’enfant orienté vers l’arrière.

De plus, l’espace non utilisé dans l’habitacle se retrouve dans un énorme coffre (qui peut être activé par le pied en option). J’ai réussi à y ranger plusieurs valises en plus d’une poussette.

L'intérieur de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023

L’habitacle est également impressionnant, et surtout, cette dernière version fait passer cette CLS à un autre niveau.

Comme le veut la coutume chez Mercedes, l’intérieur est une confluence de matériaux, de formes et de technologies qui n’a rien à envier à ce qui se fait de mieux en la matière. J’adore les détails argentés des bouches d’aération, du volant et surtout des grilles de haut-parleurs de la chaîne audio Burmester, qui ont l’air d’être fixées à la chaîne haute-fidélité d’un appartement de luxe. J’ai toujours pensé qu’un système audio de haute qualité mérite une belle présentation, et c’est le cas ici.

Dans un modèle aussi performant, comment ne pas aimer les sièges rouges ? C’est une option gratuite, et ils s’accordent si bien avec le reste de l’ambiance qui règne ici.

Des problèmes ? Il y en a quelques-uns. Le principal ? Les portes de la CLS étant sans cadre, ça donne lieu à quelques craquements dont j’aurais pu me passer. C’est ce qui arrive quand on perd un peu d’intégrité structurelle.

Sièges de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Hormis une banquette arrière un peu étroite, il n’y a pas grand-chose à redire contre la CLS 53. Si l’espace à l’arrière est important pour vous, la berline E53 serait peut-être le meilleur choix.

La finition noir piano, qui attire les traces de doigts et la poussière, n’existe pas. Elle a été remplacée par de la fibre de carbone au tableau de bord, aux intérieurs de portes et à la console centrale. L’éclairage d’ambiance est une touche agréable qui change en fonction de la thématique intérieure choisie. La touche argentée entourant les réglages des sièges est superbe et il y a même une bande au centre du volant, à la position de midi. J’adore cet intérieur, et le fait que la position des sièges soit parfaitement adaptée est la cerise sur le gâteau.

Écran tactile de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

La technologie dans la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023

La question technologique fait un peu moins l’unanimité. L’affichage du tableau de bord est entièrement numérisé, ce qui signifie que deux écrans sont là pour afficher tous les aspects — des informations multimédias à celles du bloc d’instruments principal. Les graphiques sont nets, colorés et modernes, et les jauges elles-mêmes peuvent être personnalisées pour mieux correspondre à ce que vous voulez voir. Je préfère la configuration traditionnelle du tachymètre et du compteur de vitesse, mais je suis sûr que d’autres préfèrent que leur vitesse soit affichée en gros caractères au centre de l’écran, ou que leur itinéraire de navigation soit affiché à cet endroit plutôt que sur l’écran multimédia, au centre de la console.

Les paramètres donnant accès à la navigation pourraient être plus faciles. Les touches tactiles situées de chaque côté du volant — à gauche pour les jauges, à droite pour le multimédia — signifient qu’il y a au total trois façons d’interagir avec l’écran (il y a une molette de défilement et un pavé tactile sur la console centrale).

Écran multimédia de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Pourquoi, alors, m’a-t-il fallu 20 minutes pour trouver le menu d’égalisation de la chaîne audio ? Je ne pense pas être un luddite à ce point, et je suis sûr que mes connaissances sont égales à celles de la plupart des acheteurs de CLS — probablement meilleures, étant donné que j’ai testé un grand nombre de ces systèmes. Et pourtant, 20 minutes.

Ensuite, il y a l’interface ; d’abord, je fais bouger la molette d’avant en arrière, puis je passe un doigt sur le pavé tactile — cela peut sembler génial d’avoir toutes ces options, mais je trouve que c’est un peu trop. Mieux vaut sélectionner une liste de chansons et se concentrer sur la conduite, je suppose. À ce niveau, il y a tant de choses à aimer ici.

Avant de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Conduite de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023

Le CLS 53 est équipé d’un moteur 6-cylindres en ligne turbo et suralimenté, mais pas « suralimenté » dans le sens traditionnel du terme, puisque le CLS 53 dispose en fait d’un surcompresseur électrique au lieu d’un surcompresseur fonctionnant au carburant. C’est assez génial, et cela permet non seulement d’obtenir 429 chevaux et 383 livres-pieds de couple, mais aussi une livraison de puissance plus douce, car elle compense le décalage du turbo (oui, il y en a un aussi).

Cela signifie que vous franchirez la barre des 100 km/h en un rien de temps, surtout à plein régime, lorsque le compresseur électrique entre en action pour fournir encore plus de puissance (temporairement). Il s’agit d’une voiture extrêmement rapide qui veut faire oublier que sa mécanique n’est pas fabriquée à la main comme les moteurs des gammes 63 et 65 d’AMG.

En fait, il y a plus de technologie ici. Je n’ai pas ressenti la nostalgie d’un gros V8 comme je l’ai fait l’année dernière en testant les variantes 43 de la Classe C et de la Classe E. La suspension pneumatique est de série et, bien entendu, le système de freinage de la Classe C et de la Classe E est également livrable.

Arrière de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

La suspension pneumatique est standard, de même que la traction intégrale. Il s’agit d’un système permanent, de sorte que la répartition de la puissance entre l’avant et l’arrière n’est jamais supérieure à 45:55. Bien qu’il soit impossible d’obtenir l’effet d’un système à propulsion, la puissance peut être transférée d’une roue à l’autre lorsque le système commence à percevoir un glissement.

Sur les routes sèches que j’ai empruntées, la CLS s’est montrée stable et il était presque impossible de la déstabiliser. Je dirai que la direction est ferme, surtout en ville, mais qu’elle n’offre pas beaucoup de sensations. C’est un problème courant avec les systèmes EPAS, mais il est amplifié ici, car la direction est par ailleurs très lourde.

Vos questions sur la Mercedes-AMG CLS 53 2023

En quoi la CLS 53 diffère-t-elle de la AMG GT 53 coupé 4 portes ?

Si les CLS et GT ressemblent tous deux à des coupés à quatre portes, la CLS dispose d’un coffre traditionnel, tandis que le GT est doté d’un hayon. La GT est également une voiture plus récente, de sorte que l’intérieur est plus avancé — principalement au niveau de la console centrale — et que le style est un peu plus poussé. Les chiffres de puissance restent toutefois les mêmes, bien que le coupé GT 4 portes peut recevoir un V8 biturbo en option.

Y aura-t-il une « nouvelle » CLS ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la CLS sera probablement remplacée dans la gamme par un véhicule reposant sur la plateforme W214 utilisée par la nouvelle Classe E.

Design extérieur de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Alors que la production de la CLS s’achève en 2023, je ne peux m’empêcher de me sentir un peu mélancolique après l’avoir conduite pour la dernière fois. La CLS a toujours été une version très soignée de la berline, rappelant d’une certaine manière les grandes berlines des années 30, mélangées à une ambiance steampunk qui évoque Gotham City. Elle reste une version décalée de la berline traditionnelle, et je l’adore pour cela.

De plus, elle offre une conduite à la hauteur de ce style futuriste, et pourtant musclé. Si vous parvenez à vous procurer l’une des dernières unités à sortir des chaînes de montage, vous pourriez bien vous retrouver avec un futur classique qui s’inscrit parfaitement dans l’ère moderne.

Points forts Jantes et accents noirs attrayants

Jantes et accents noirs attrayants Combinaison de matériaux et de couleurs dans l’habitacle

Combinaison de matériaux et de couleurs dans l’habitacle Écran double à affichage numérique

Écran double à affichage numérique Groupe motopropulseur hybride léger réactif

Groupe motopropulseur hybride léger réactif Elle colle à la route Points faibles Vue plongeante de profil

Vue plongeante de profil Siège arrière étroit/li>

Siège arrière étroit/li> Pas d’accès sans fil à Apple CarPlay ni à Android Auto

Pas d’accès sans fil à Apple CarPlay ni à Android Auto Direction lourde qui offre peu de sensations

Logo de Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023 Photo : D.Heyman

Les concurrentes de la Mercedes-Benz AMG CLS 53 4Matic+ Coupé 2023

Audi S5 Sportback

BMW M850i xDrive Gran Coupe