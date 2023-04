Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Profil Photo : Mercedes-Benz

• Le Mercedes-Benz VUS EQE sera proposé en version 350 4Matic et 550 4Matic au Canada.

• Des autonomies de 407 et 433 km sont attendues des deux modèles, respectivement.

• Avec une facture de 94 900 $ pour la version 350 et 104 900 $ pour la déclinaison 500, le VUS EQE vient se positionner plus cher que certains rivaux.

• D’ici 2030, c’est une gamme entièrement électrique que Mercedes-Benz va nous proposer.

Lisbonne, Portugal – De tous les constructeurs engagés envers l’électrification, Mercedes-Benz est l’un de ceux qui mettent la pédale au fond. La firme allemande s’est commise à complètement transformer son parc automobile d’ici 2030. À ce moment, elle aura fait passer les modes de propulsion de ses véhicules de l’essence (sans oublier le Diesel) aux électrons.

Pour ce faire, et pour être certaine que tout le monde comprenne bien, elle a accouché d’une appellation pour ses propositions électriques, les lettres EQ (qui signifient « émotion et intelligence »). Des plateformes dédiées ont été conçues, bref, la compagnie est all in.

Ce qu’on a vu apparaître jusqu’ici, ce sont des versions électriques de modèles que l’on connaît. Un exemple simple : le VUS GLB est devenu le EQB, équipé d’une batterie. Avec Le VUS EQE, vous avez deviné qu’on était en présence de l’alter ego électrique de l’utilitaire intermédiaire GLE.

(Vous remarquerez que Mercedes-Benz utilise les lettres VUS pour le désigner, question de le différencier de la berline EQE, l’équivalent électrique de la Classe E. Pour alléger le présent texte, j’omettrai régulièrement les lettres VUS à chaque mention du modèle.)

Non, les nomenclatures n’ont jamais été simples chez Mercedes-Benz, mais disons que le phénomène n’est pas unique à travers l’industrie !

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Design extérieur Photo : D.Rufiange

Design extérieur

Plusieurs choses sautent aux yeux lorsqu’on jette notre regard sur le modèle. Il est plus compact qu’un GLE, ce que confirme une comparaison des dimensions ; il est plus court de 80 mm, plus bas de 110 mm. C’est un peu la norme lorsqu’un modèle passe à l’électrification, la configuration « mécanique » étant moins complexe que celle traditionnelle que l’on connaît depuis plus de cent ans. Fait intéressant, par rapport à la berline EQE, son empattement est plus court de neuf cm.

La grille est aussi très différente, puisque fermée au centre (pas de moteur à combustion à refroidir). Je dois vous avouer ne pas trouver l’approche de Benz très jolie, mais ça demeure une question de goût. Les belles calandres caractéristiques des créations de la marque me manquent. Là, on dirait que le museau porte une cagoule. Avec ce EQE, c’est mieux réussi qu’avec d’autres produits EQ, je dois l’admettre.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Roue Photo : D.Rufiange

Enfin, un truc détonne. Sur le flanc avant, on retrouve une petite trappe disposée à l’horizontale. Attention, elle n’est pas pour la recharge, mais bien pour l’ajout de liquide lave-glace. En effet, vous ne pourrez pas ouvrir le capot de votre EQE. Mercedes se justifie en expliquant qu’il n’y a rien à voir sous le capot (pas faux) et que vous n’aurez pas à effectuer d’entretien à cet endroit (vrai aussi).

Vous aurez deviné qu’il n’y a pas de coffre à l’avant non plus. Une drôle d’approche. Questionné sur ce point, le responsable du design m’expliquait que c’était la solution « pour le moment. »

Il a ajouté que « la compagnie est toujours en processus d’évolution et on pourrait avoir d’autres solutions à l’avenir. »

D’accord.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Volant, tableau de bord Photo : D.Rufiange

Présentation intérieure

Ici, on entre dans la force de ce EQE, pour ne pas dire celle de l’entreprise. Et je laisse ici de côté mes goûts personnels, moi qui ne suis pas en adoration devant la prolifération des écrans à bord des véhicules.

Avec l’EQE, on retrouve deux approches. Celle qui est offerte de série et qui propose deux écrans bien distincts. Un premier horizontal, devant le pilote, pour les informations relatives à la conduite. Le deuxième, vertical, à la console centrale pour le système multimédia et quantité d’autres fonctions reliées aux véhicules.

En option, on peut transformer la planche de bord en écran avec le système Hyperscreen de la compagnie. Oui, le passager se trouve même devant un écran où il peut afficher les images de son choix (oui, même celui de pitou ou de minou) ou regarder un film.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Intérieur Photo : D.Rufiange

Oui, un film, alors que le véhicule est en mouvement. Et qu’arrive-t-il si le conducteur décide de jeter un coup d’œil à une scène ? Le film s’arrête, car une caméra le surveille. Aussi fascinant qu’inquiétant ! Bien hâte de tester la chose.

Un mot sur la clarté de ce qui est présenté à l’écran ; ça frise la perfection.

Autrement, vous allez aussi retrouver avec la version de base le premier véhicule Mercedes-Benz moderne sans cuir. Signe des temps, on a conçu un habitacle fait de quantité de matériaux durables et plus respectueux de l’environnement. Le recyclage de quantité d’éléments, dont des bouteilles de plastique, y est en partie responsable. Bien sûr, on peut opter pour du cuir en option.

La qualité est nickel et avec l’ensemble d’apparences AMG (un des groupes d’options livrables en plus des ensembles Exclusive et Pinnacle), on a droit à des sièges plus enveloppants.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Sièges Photo : D.Rufiange

À l’arrière, l’espace est roi et on apprécie franchement le plancher plat qui facilite les mouvements à bord. Le volume de chargement est généreux à 520 et 1675 litres, respectivement avec les sièges de la deuxième rangée en place ou rabattus.

Versions et configurations

Mercedes-Benz Canada va proposer deux versions du modèle, les 350 4Matic et 500 4Matic. Les deux profitent d’une batterie de 90,6 kWh et d’une configuration à deux moteurs. Avec la déclinaison 350, la puissance est de 288 chevaux et 564 lb-pi de couple, pendant que l’autonomie est à 407 km. Avec la version 500, on profite de 402 chevaux et 633 lb-pi de couple. On peut parcourir 433 km avec ce modèle.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Sur la route Photo : Mercedes-Benz

Au volant

Aux commandes, la différence de puissance entre les deux modèles est bien perceptible. Deux constats. D’abord, les prestations sont suffisantes avec la version de base ; c’est seulement plus agréable avec celle plus performante.

Ensuite, ce que ce modèle est lourd. Tellement qu’on sent à quel point les amortisseurs ont dû être réglés pour la souplesse pour offrir un comportement doux et confortable. Des ajustements plus fermes et ça taperait sans bon sens. Sur une section de la route où j’ai rencontré une série d’imperfections sévères, le rebondi avec le sol a été violent.

On ne peut que souhaiter qu’avec le temps, on réduise de façon substantielle le poids des véhicules électriques. C’est une question de sécurité lorsqu’on pense à d’éventuelles collisions.

Du reste, on apprécie la douceur de roulement lorsque la route nous présente un tapis, ainsi que ce silence qui envahit l’habitacle, qu’on roule en ville ou sur l’autoroute. Le comportement du VUS EQE demeure prévisible, mais il se laisse apprécier seulement lorsqu’il est conduit en douceur. Autrement dit, il n’a rien de sportif.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Logo EQE Photo : D.Rufiange

Les prix

Mercedes-Benz nous a fourni la gamme de prix quelques heures avant la mise en ligne de notre essai, un élément qui nous manquait sur place. C’est bien sûr important pour bien situer le modèle.

Ainsi, le VUS EQE vient se positionner plus cher que certains rivaux. Avec une facture de 94 900 $ pour la version 350 et 104 900 $ pour la déclinaison 500, c’est quelques dizaines de milliers de dollars de plus qu’un Tesla Model Y, et environ 10 000 $ de plus qu’un BMW iX en configuration de base. En revanche, le modèle 500 est moins cher que le plus puissant BMW iX. Et si l’on regarde le Tesla Model X, là, l’EQE est avantageusement positionné. Son format le place entre les Model Y et X chez Tesla.

Et si l’on compare avec l’offre du côté de Cadillac, on découvre une aubaine avec le Lyriq qui est autour de 70 000 $.

Le prix est donc élevé. À vous de voir.

Le mot de la fin

Le VUS EQE va être cher, mais il s’adresse à une clientèle qui a les moyens de ses ambitions. Conséquemment, il devrait connaître sa part de succès, car il présente un format intéressant, une autonomie acceptable, ainsi qu’un niveau de luxe et de raffinement qui parlent aux acheteurs de ce segment.

Et il ne faudrait pas oublier que Mercedes-Benz existe ailleurs qu’au Canada, qui demeure un de ses plus importants marchés. La présence de délégations provenant de la Corée du Sud et de Taïwan nous rappelle que la compagnie propose des modèles à l’échelle planétaire et que c’est globalement qu’elle mesure le succès de ses produits.

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Feu Photo : D.Rufiange

En vrac

Il est possible d’opter pour un système de roues arrière directionnelles. Celles-ci s’inclinent jusqu’à 10 degrés.

La capacité de remorquage du modèle est de 1800 kg, soit près de 4000 livres.

Le design du modèle lui confère un cx de 0,25.

La puissance du chargeur intégré est de 9,6 kW.

La puissance maximale pour la recharge sur une borne de niveau 3 est de 170 kW.

Sur une borne de niveau 2, il faudra compter 10 h 45 min pour une recharge.

Sur une borne de niveau 3, on pourra faire passer la capacité de 10 % à 80 % en 32 minutes.

Le modèle profite d’une pompe à chaleur qui récupère la chaleur des composantes pour réchauffer l’habitacle et économiser de l’énergie (autonomie).

Questions posées à propos de ce modèle :

Quelle est l’autonomie maximale du Mercedes-Benz VUS EQE ?

433 km, avec la version 500 4Matic.

À quel moment est-ce que le Mercedes-Benz VUS EQE va se pointer chez les concessionnaires ?

Le VUS EQE est attendu au cours du deuxième trimestre de 2023.

S’agit-il d’un modèle 2023 ou 2024 ?

Les premiers modèles qui vont nous parvenir seront de 2023, mais rapidement, la production va passer aux versions 2024.

La concurrence principale

Audi e-tron GT

BMW iX

Jaguar I-Pace

Polestar 3

Mercedes-Benz VUS EQE 2023 - Logo Photo : D.Rufiange