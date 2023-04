Mercedes-Benz GLE 2024 - Coupé et VUS Photo : D.Heyman

Tuscaloosa, Alabama – En ce qui concerne Mercedes, toute la place est actuellement à la gamme EQ, qui comprend d’ailleurs un modèle EQE, version électrique du GLE. Mais l’histoire n’est pas terminée en ce a trait au VUS GLE et à sa variante coupé, qui ont encore de beaux jours devant eux. En fait, Mercedes ajoute de nouvelles caractéristiques à ces deux modèles pour 2024, en plus de mettre à jour leur design.

Pour voir de près la transformation du GLE, nous nous sommes rendus à Tuscaloosa, en Alabama, où se trouve la célèbre équipe de football universitaire Crimson Tide, mais aussi l'usine où sont fabriqués les deux GLE, afin de découvrir ce VUS intermédiaire modernisé.

Mercedes-Benz GLE 2024 - Avant Photo : D.Heyman

L'extérieur

Le GLE a subi une légère révision stylistique pour 2024, ponctuée par de nouveaux feux diurnes à DEL, un nouveau bouclier avant sur les modèles AMG 53 et de nouveaux feux arrière à DEL. Les modèles AMG reçoivent également un emblème AMG sur le capot en lieu et place de l'étoile à trois branches, même si cette dernière trône toujours fièrement au centre de la large calandre. Deux nouvelles couleurs sont également proposées - Alpine Grey et Sodalite Blue - ainsi que de nouvelles jantes de 22 pouces pour l'AMG 63.

Dans l'ensemble, le look est beau mais pas exagéré, Mercedes préférant laisser son style plus ostentatoire à la gamme EQ.

Je dois dire que même avec les nouveaux feux arrière, le bouclier arrière du coupé n'est pas encore tout à fait au point. Il est encore trop remonté à l'arrière, comme s'il portait son pantalon trop haut. A la décharge de Mercedes, les BMX X6 et X4 souffrent du même problème. De tous les coupés à quatre portes, seul le Cayenne y parvient vraiment.

Mercedes-Benz GLE 2024 - Intérieur Photo : D.Heyman

L'intérieur

Sur le plan technique, l'habitacle est très élégant, avec ses deux écrans numériques pour les indicateurs et l'infodivertissement, ses haut-parleurs Burmester ornés de pierres précieuses (un classique de Mercedes-Benz qui prend désormais en charge le Dolby Atmos), ses commandes de climatisation et audio métallisées, ainsi que ses sièges et inserts de porte en cuir de haute qualité. Pour 2024, l'arrivée d'Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil est prévue, ce qui était attendu depuis longtemps, étant donné que des SUV et CUV beaucoup moins chers proposent déjà cette fonctionnalité.

Il est possible de personnaliser et de modifier le tableau de bord à l'aide d'un pavé tactile monté sur le rayon gauche du volant. C'est également ce pavé tactile qui permet d'activer l'affichage tête haute, bien qu'il faille se souvenir de glisser vers le haut à partir du menu principal pour y accéder.

Le volant a été redessiné, avec des boutons plus réactifs, mais toujours avec les mêmes palettes de changement de vitesse en plastique à la forme étrange. On retrouve également les deux cadrans montés sur les rayons, l'un pour régler le mode de conduite, l'autre pour tout ce qui concerne le réglage des amortisseurs et le son d'échappement.

Le système d'infodivertissement offre plusieurs options de contrôle, telles qu'un pavé tactile situé sur le rayon droit du volant, un écran tactile et un pavé tactile monté au sommet du tunnel de transmission. La commande vocale « hey Mercedes » est également disponible, avec une meilleure réactivité et une plus grande variété de commandes qu'auparavant. Les nouvelles caméras permettent également de voir facilement ce qui se passe en dessous du véhicule en tout-terrain, et le système de navigation à réalité augmentée est un ajout bienvenu. Dans l'ensemble, l'ordinateur de bord est robuste et complet.

Cependant, la quantité d'informations affichées sur les écrans peut être écrasante, et certaines versions des jauges sont surchargées dans leur affichage. Alors que toutes les informations soient accessibles via différents moyens, il peut être difficile de trouver certains menus de base. D'autres modèles, et pas toujours de luxe, proposent des systèmes d'infodivertissement à l'esthétique soignée et puissante, mais plus faciles à utiliser.

Mercedes-Benz GLE 2024 - Sièges Photo : D.Heyman

En ce qui concerne le confort, les sièges et la position du conducteur sont bien conçus et accessibles. L'espace de la rangée avant est correct, tandis que la rangée arrière peut accueillir confortablement deux adultes. Cependant, le modèle Coupé peut présenter des limites d'espace pour la tête à l'arrière, en raison de sa ligne de toit abrupte et de sa plage arrière. Il est également important de noter que le chargement du coffre peut être plus difficile dans le Coupé, car il ne permet pas de charger des objets aussi haut que dans le modèle VUS normal.

Sur le plan du style, j’approuve l'utilisation intelligente de l'aluminium dans l'habitacle, en particulier sur les magnifiques grilles de haut-parleurs Burmester. Les sièges en cuir bicolore sont un excellent mélange de matériaux de haute qualité et l'éclairage est parfait, quelle que soit la couleur de l'éclairage d'ambiance que vous choisissez (ou qui est choisie pour vous ; l'éclairage change en fonction des thèmes sélectionnables du poste de pilotage).

En revanche, je ne suis pas totalement convaincu par l'intérieur en similibois marron de notre modèle d'essai. Pour moi, il n'évoque pas vraiment « AMG » ou « haute performance ». Des éléments en carbone ou en frêne foncé seraient un meilleur choix.

Mercedes-Benz GLE 2024 - Trois quarts arrière Photo : D.Heyman

La conduite

La puissance est fournie par trois moteurs (quatre si l'on inclut le « tuning » unique d’une des variantes), tous hybrides doux pour 2024.

Le GLE 350 est équipé d'un moteur turbo de 2,0 litres (255 chevaux, 295 lb-pi de couple), le GLE 450 d'un 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 litres (375 chevaux, 369 lb-pi). Viennent ensuite le GLE 53 AMG 3.0L (451 chevaux, 561 lb-pi) et le modèle GLE AMG 63 S, celui que nous avons testé. Ce V8 biturbo hybride léger développe 625 chevaux et une puissance colossale de 812 lb-pi.

Tout cela est transmis aux roues - deux ou quatre, selon les conditions - par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 9 rapports, avec palettes au volant.

En effet, le GLE AMG 63 S dispose d'un très, très bon groupe motopropulseur. La puissance directe est une chose, mais la façon dont le système hybride léger intervient pour aider à décoller et améliorer la puissance au fur et à mesure que vous passez les vitesses est vraiment le point fort. L'interruption de la puissance entre les changements de rapports est pratiquement imperceptible et permet d'accélérer quelle que soit la vitesse à laquelle on se trouve ou le rapport engagé.

Lorsqu'il s'agit de ralentir, il soulage le moteur à essence, ce qui permet d'économiser du carburant.

Et n'ayez crainte, le son du V8 reste absolument féroce, offrant un mélange de « muscle car à l'ancienne » et de « GT racer » à faire frémir les oreilles.

Mercedes-Benz GLE 2024 - Profil Photo : D.Heyman

Sans surprise, le GLE 63 est très maniable. Oui, ce véhicule pèse plus de 2 500 kg, et oui, on le sent lorsque les virages s'accumulent alors que la carrosserie commence à bouger davantage, mais il en faut beaucoup pour le déstabiliser en matière de maniabilité. Un peu plus de sensations au volant serait le bienvenu, mais la crémaillère est réactive, et vous pouvez la rendre plus lourde en utilisant le mode de conduite individuel. Cela vous permet de définir des paramètres spécifiques pour le groupe motopropulseur et le châssis.

Personnellement, je me suis contenté d'une direction plus lourde et d'un groupe motopropulseur plus détendu, même si le GLE 63 est le modèle à haute performance. Souvent, j'avais envie de rouler sereinement plutôt que pousser la machine à fond, et c'est difficile à faire car les commandes sont plus lourdes dans le GLE 63. Néanmoins, le véhicule offre un excellent contrôle des roues et maintient la carrosserie bien horizontale dans les longues courbes. Mis à part quelques secousses sur les imperfections de la route (qui tordent un peu le châssis), ce véhicule offre les niveaux de luxe et de confort qu’on attend d’un VUS Mercedes coûtant environ 90 000 $.

Voici quelques-unes de vos questions sur le Mercedes-Benz GLE 2024 :

Les modèles Coupé et VUS ont-ils les mêmes finitions ?

Oui. Tout ce que vous pouvez obtenir avec le VUS, vous pouvez l'obtenir avec le Coupé et vice versa.

D'autres marchés proposent une version hybride rechargeable du GLE 450. Cette version arrivera-t-elle au Canada ?

Au moment d'écrire ces lignes, il n'est pas prévu de commercialiser ce modèle - officiellement appelé GLE 450e - sur les marchés canadiens.

Mercedes-Benz GLE 2024 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Le 63 est ridiculement rapide. En ce qui concerne son groupe motopropulseur, on peut parler de l'apogée du moteur à combustion interne, mais avec juste un peu d'électrification pour le mettre au diapason des tendances actuelles du marché.

La question est donc de savoir si vous optez pour le coupé ou le VUS. Je n'ai pas conduit le coupé lors de cet événement, mais c'est un véhicule que j'ai déjà essayé dans le passé. Honnêtement, je ne vois pas l’avantage d’opter pour ce format. Même en version AMG, je préfère le style et l'aspect pratique du VUS, car la seule différence entre les deux, c’est au niveau du style. Le coupé est donc le modèle pour ceux qui aiment ce style plus agressif.

ÉVALUATION 77 % Performance 9/10 Design 7/10 Espace à bord 8/10 Technologie/Sécurité 8,5/10 Économie 6,5/10 Rapport qualité / prix 7/10

Mercedes-Benz GLE 2024 - Arrière Photo : D.Heyman