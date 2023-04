• Le Mercedes-Benz Classe GLS 2024 fait ses débuts officiels.

• Toutes les versions du VUS à trois rangées sont mises à jour pour 2024.

• Les modèles Mercedes GLS 2024 arriveront dans les salles d'exposition en septembre 2023.

Tuscaloosa, Alabama - Les gammes de VUS intermédiaires et pleine grandeur de Mercedes-Benz font l'objet de nombreuses mises à jour depuis deux ans. Voilà que deux autres ont été mises sous les feux de la rampe cette semaine. Quelques jours avant que nous n'ayons goûté à la nouvelle Classe GLE 2024, Mercedes a dévoilé le VUS à trois rangées Classe GLS 2024 lors d'une présentation à Tuscaloosa, en Alabama.

Notez que les GLS 450, GLS 580, AMG GLS 63 et Maybach sont tous mis à jour.

Mercedes-Benz Classe GLS 2024 - Design extérieur Photo : D.Heyman

À l’exterieur

Le changement le plus visible est la modification de la calandre des modèles autres que la Maybach, qui reçoivent désormais une nouvelle calandre plus large à quatre lamelles, finie dans une option Silver Shadow. On retrouve ce motif également dans certaines parties de l'habitacle, comme autour des bouches d'aération du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Le pare-chocs avant est également plus proéminent et intègre désormais des entrées d'air.

On note en plus un nouveau design pour les jantes de 20 pouces (derrière lesquelles se trouvent de nouveaux disques de frein à perçage croisé sur les modèles équipés du pack AMG) et des feux arrière redessinés. La variante Maybach reçoit un nouveau design de jantes de 23 pouces avec un enjoliveur de roue forgé.

Le modèle AMG, quant à lui, reçoit deux nouvelles couleurs extérieures - gris non métallisé et bleu sodalite - ainsi qu'un nouvel emblème AMG sur le capot et une signature lumineuse arrière à LED.

Tous les modèles GLS bénéficient d'un bouclier inférieur redessiné, la Maybach étant dotée de grilles d'entrée ornées du logo Maybach.

Mercedes-Benz Classe GLS 2024 - Intérieur Photo : D.Heyman

À l'intérieur

Deux nouvelles couleurs sont proposées : Catalana beige et Bahia brun (le GLS 63 AMG reçoit également de nouvelles options Bahia/marron/noir et macchiato/beige/noir). Les boiseries en tilleul noir brillant sont également de série et les garnitures en laque piano, qui n'étaient auparavant disponibles que sur le modèle Maybach, sont désormais disponibles sur l'ensemble de la gamme GLS.

À l'intérieur de la Maybach, nous trouvons un nouveau design pour les housses de sièges ainsi qu'un éclairage d'ambiance de série conçu pour rappeler l'insigne Maybach. Elle reçoit également la dernière version du volant de la marque avec des commandes tactiles actualisées.

Mercedes-Benz Classe GLS 2024 - Sièges Photo : D.Heyman

Les occupants des sièges arrière n'ont pas été oubliés lors des mises à jour de la Maybach, puisqu'ils ont désormais accès à trois écrans tactiles distincts et peuvent utiliser les commandes vocales « Hey Mercedes ». Les conducteurs bénéficient désormais de série des technologies sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que de la musique iTunes en lecture continue.

Les différents modèles de jauges intérieures - classiques, sportives et discrètes - des deux modèles ont également été redessinés, offrant sept combinaisons de couleurs différentes en fonction du réglage de l'éclairage d'ambiance de série.

À l'intérieur de l'AMG GLS 63, le cuir Nappa orne désormais le tableau de bord et l'infodivertissement MBUX de dernière génération est désormais de série. Les autres équipements de série comprennent un toit ouvrant électrique, des sièges avant chauffants et refroidissants, un système audio Burmester et l'assistance adaptative aux feux de route.

Mercedes-Benz Classe GLS 2024 - Trois quarts avant Photo : D.Heyman

Le GLS 63 est toujours propulsé par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, complété par un système d'alimentation auxiliaire de 48 V pour une puissance de 612 chevaux et 627 lb-pi de couple. Pour que tout reste sous contrôle, la stabilisation antiroulis et la suspension pneumatique ont été réglées pour mieux répartir le dynamisme et le confort dans les modes de conduite disponibles.

Les chiffres de puissance pour les autres modèles comprennent 375 chevaux et 369 lb-pi pour le GLS 450, 510 chevaux et 538 lb-pi pour le GLS 580 et 550 chevaux et 538 lb-pi pour la Maybach 600.

Les modèles Mercedes GLS redessinés arriveront dans les salles d'exposition en septembre 2023.