Auto123 y va d’un premier essai de la Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022.

San Francisco, Californie - La Mercedes-EQ EQS 580 - pas la Mercedes-Benz EQS, mais bien la Mercedes-EQ EQS - est le premier véhicule vendu en Amérique du Nord qui porte la désignation " EQ ", que porteront les modèles électriques de Mercedes à l'avenir. Nous avons déjà vu les modèles EQA, B et C en Europe (il y a aussi une fourgonnette), mais pour l'Amérique du Nord, on débute avec l'EQS, une berline de la taille de la Classe S qui, il faut bien l'admettre, ne ressemble pas du tout à une Classe S.

La Classe S est à peu près la norme de l'industrie en matière de grandes berlines de luxe, alors si Mercedes veut faire un tabac dans l’univers du luxe électrique, elle se doit de produire une grande berline de luxe électrique de grande qualité. Elle a des chaussures énormes à remplir.

Par contre, le lieu du lancement, juste à l'extérieur de San Francisco, dans la Silicon Valley, indique bien que la clientèle visée par Mercedes soit d'un autre acabit que les artistes hip-hop et les PDG aux cheveux blancs que la Classe S a toujours visé. En effet, l'EQS s'adresse aux jeunes cadres de la technologie, c'est-à-dire à la clientèle Tesla.

Photo : D.Heyman Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022, avant

L’extérieur

Pour commencer, elle ne ressemble pas aux Mercedes qu’on connait, à part quelques concepts farfelus. On pourrait prétendre que c'est une version très futuriste du coupé quatre portes CLS ou du coupé quatre portes AMG GT, mais c'est un peu exagéré.

Ni l'une ni l'autre de ces voitures n'a la face avant complètement lisse de cette voiture, dépourvue de calandre traditionnelle ou de lignes de fermeture. Même que, ouvrir le « capot » de l'EQS signifie en fait retirer un panneau avec un outil. Ce genre de choses explique pourquoi, dans le cas d'une voiture électrique, les coûts d'entretien sont moindres, et les opérations courantes que les propriétaires de VÉ doivent effectuer - remplir le liquide de lave-glace, par exemple - peuvent être réalisées via un panneau situé devant l'aile avant gauche. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir le capot par eux-mêmes. Par ailleurs, les lentilles des phares sont très futuristes et reliées par une barre lumineuse sur toute la longueur. Pas très typique pour une Mercedes.

Ensuite, il y a les roues. Il existe de nombreux designs qui sont tous uniques à l'EQS, mais ils ont tous été développés dans un souci d'aérodynamisme. Les roues de 21 pouces que l'on voit ici sont parfaitement adaptés à leur environnement. Elles sont tout simplement spectaculaires.

Photo : D.Heyman Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022, profil et roues

Les roues et le bouclier avant, ainsi qu'un soubassement complètement plat, contribuent tous à un coefficient de traînée de 0,20, ce qui fait de cette voiture la plus aérodynamique que vous puissiez acheter aujourd'hui. En effet, si vous connaissez un tant soit peu les VÉ et leur autonomie, vous savez qu'en plus des grosses batteries, une forme glissante pour une faible résistance au vent est cruciale pour maximiser l'autonomie. L’EQS offre environ 545 km, et ceci paraissait, lors de notre parcours à travers les embouteillages urbains et les paysages pittoresques de la côte et de la campagne californienne, parfaitement atteignable selon notre ordinateur de bord.

Nous aurions probablement pu faire encore mieux si nous avions utilisé davantage les palettes fixées au volant qui peuvent modifier la quantité de puissance récupérée lorsque les freins sont appliqués.

En parlant de notre ordinateur de bord, il s'agit de l'un des quelque 500 systèmes embarqués dans l'EQS, l'un des véhicules les plus avancés sur le plan technologique à avoir vu le jour.

Photo : D.Heyman Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022, intérieur

L'intérieur

Si une grande partie de la magie technologique se passe sous la peau, la magie la plus évidente se produit à la vue de tous dès qu’on entre dans le véhicule, et elle s'appelle MBUX Hyperscreen, qui est livré de série sur l'EQS 580. (Le marché américain reçoit un EQS 450+ à propulsion et au tableau de bord plus traditionnel, mais ce modèle n'arrivera pas au Canada avant qu'on décide d'y ajouter la traction intégrale 4Matic plus tard dans le cycle de vie du modèle).

En gros, le tableau de bord semble être un seul grand écran numérique de 56 pouces, bien qu'il soit composé de trois écrans distincts : un pour le groupe de jauges, un pour le passager avant et un pour le système d'infodivertissement.

Personne ne sera surpris de constater que presque toutes les commandes de la voiture se font via un écran tactile avec retour haptique, par exemple les commandes de la climatisation et celles du toit ouvrant, entre autres. Bien sûr, beaucoup déploreront l'absence d'un bouton de volume, mais sachez qu'une grande partie de ces fonctions est également commandée par la voix, et que vous pouvez ajouter une option - oui, même avec un prix de base de 144 200 $, il y a toujours des options supplémentaires - pour contrôler certaines de ces fonctions avec des commandes gestuelles.

Je suis de ceux qui déplorent l'absence de boutons durs dans les voitures d'aujourd'hui, mais j'ai été surpris de voir à quel point cette interface particulière permettait de passer outre. Les « boutons » sur les écrans sont tous réactifs et, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, une conversation et une démonstration de 20 minutes avec l'un des responsables du projet m’ont rassuré que ce n'était pas aussi intimidant que cela pouvait paraître.

Photo : D.Heyman Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022, écran principal

En plus de toutes les fonctions traditionnelles (navigation, modes de conduite, infodivertissement, Apple CarPlay, etc.), le système propose également des mini-jeux (un excellent moyen de passer le temps pendant la charge, même si vous utilisez un chargeur de niveau 3 qui peut restituer une charge de 80 % en 30 minutes environ) et un système d'égalisation qui remplace les curseurs traditionnels par une interface plus conviviale. Cela permet vraiment de tirer le meilleur parti du spectaculaire système audio Burmester.

Et puis, il y a le système de navigation à réalité augmentée.

D'habitude, je branche CarPlay et j'utilise Google Maps pour ma navigation, mais ce système est tellement avencé et intelligent que c'est la voie que je choisirais, à chaque fois. Ce système affiche une image vidéo de la route devant vous lorsque vous arrivez à votre prochaine instruction, et dépose sur l'écran des flèches et des panneaux de signalisation qui se trouvent juste devant le virage que vous devez prendre. Ainsi, la seule façon de manquer le virage serait de conduire « à travers » les flèches numérisées. Celles-ci apparaissent également sur l'énorme affichage tête haute, comme si l'Hyperscreen ne suffisait pas.

Ensuite, il y a les aides à la conduite, au premier rang desquelles un système de conduite mains libres qui peut se faufiler dans le trafic, rester centré dans la voie (avec des ajustements presque imperceptibles de la direction pour y parvenir) et changer de voie pour vous une fois que vous avez activé votre clignotant. Il vous demandera occasionnellement de poser vos mains sur le volant, mais ce n'est pas très invasif et nous avons passé de nombreux kilomètres à laisser la voiture faire le travail. En revanche, elle vous poursuivra si vous quittez la route des yeux, et vous rappellera même d'ajuster le volant pour mieux voir le groupe de jauges. C'est vrai, elle peut savoir si le volant vous empêche de voir les jauges.

Tout aussi étonnant est le système de direction des roues arrière, qui peut tourner les roues arrière jusqu'à 10 degrés pour réduire le rayon de braquage. Il le fait au point que le rayon n'est pas plus grand que celui de la Classe A compacte. La sensation de l'arrière qui se balance indépendamment de l'avant en est une que j'ai déjà ressentie, mais jamais à ce degré, et elle rend la conduite et le stationnement en ville beaucoup plus faciles.

Photo : D.Heyman Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022, trois quarts avant

Sur la route

Bien sûr, si toute cette technologie de pointe ne vous suffit pas et que vous êtes plus intéressé par la conduite, eh bien, l’EQS en offre quand même à ce niveau-là aussi.

La puissance de la EQS 580 est évaluée à 516 chevaux et 630 lb-pi de couple, et puisqu'il n'y a aucun délai dans la livraison de la puissance, cette grande berline électrique (pesant 5 500 lb) se met en marche instantanément, franchissant le 0 à 100 km/h en environ 4 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. Ces chiffres ne sont pas tout à fait ceux d'une S63 AMG, par exemple, mais ils sont suffisamment rapides pour tout ce que l'on peut faire dans l'EQS 580. Si cela ne suffit pas, il y a une version AMG à l’horizon.

Mais franchement, la vitesse à tout crin n'est pas le but recherché ici. Ce que vous attendez d'une voiture comme l'EQS, c'est une conduite sereine et confortable qui vous donne l'impression de conduire quelque chose d'un autre monde. L'EQS 580 est équipée d'une suspension pneumatique, d'amortisseurs adaptatifs en continu et de sièges incroyablement souples et confortables (avec une multitude de fonctions de massage) afin que vous ne ressortiez pas fatigué d'un long trajet.

Un mot d'avertissement, cependant : si vous vous attendez à des niveaux d'espace aux places arrière dignes de la Classe S, détrompez-vous. Ce toit agressivement incliné réduit la garde au toit des sièges arrière et les dossiers des sièges ne sont pas réglables non plus. Un ensemble de sièges arrière qui ajouterait tout cela pourrait être proposé ultérieurement, mais pour l'instant, assurez-vous de passer du temps sur la banquette arrière si vous envisagez d'acquérir l'une de ces voitures.

Photo : D.Heyman Mercedes-EQ EQS 580 4Matic 2022, profil

Conclusion

En fin de compte, la vraie question avec ce modèle est la suivante : « Pourquoi effectuer son entrée dans l’univers de l’électrique avec une berline, plutôt qu'avec les VUS que nous aimons tant en Amérique du Nord ? »

Tout d'abord, sachez que les VUS EQS et EQE sont tout proches, alors ne vous inquiétez pas, Mercedes-EQ aura une place à cette table. Mais voici ce qu'il en est : peu importe la popularité des VUS ici, Mercedes est toujours perçue comme une marque qui fabrique des berlines incroyablement puissantes, technologiques et luxueuses. Demandez à ses employés - comme je l'ai fait - et ils vous diront que la meilleure façon de se mettre en avant est d'avoir une berline phare. C'est donc ce qu'ils ont fait, et ils ont réussi de manière spectaculaire avec l'EQS.

On aime

Ultra futuriste à tous points de vue

L'infodivertissement à écran géant est inégalé dans l'industrie

Conduite vraiment, mais vraiment sereine

Les roues arrière directrices



On aime moins

Siège arrière étroit



La concurrence principale

Audi e-tron GT

Lucid Air

Porsche Taycan

Tesla Model S