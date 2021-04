Francfort, Allemagne - Considérés comme les plus sportifs de la famille Mini, les modèles JCW (John Cooper Works) avaient l’allure, mais pas vraiment la chanson. Mini a décidé de régler ce problème une fois pour toutes en 2020 en injectant une sérieuse dose d’adrénaline sous le capot. Tant le modèle Clubman que la Countryman vont recevoir une nouvelle mécanique qui fait passer la puissance de 228 à 301 chevaux. La Clubman pourra maintenant tenir la tête haute face à des modèles comme la Volkswagen Golf R, l’Audi S3, la Mercedes AMG A35, la Honda Civic Type R ou la Hyundai Veloster N.

Quelques retouches esthétiques

Il n’y a pas que le moteur qui a fait les frais de changements. Mini en a profité pour revoir la silhouette de la Clubman. Vous avez toujours le style unique à six portes avec les deux portes à battants à l’arrière qui s’ouvre sur un coffre de 360 à 1250 litres, selon vos besoins. La calandre de radiateur s’étend désormais à l’ensemble du pare-chocs et est bordée par un cadre mince fabriqué en une seule pièce. Vous avez des entrées d’air de plus grandes dimensions pour fournir plus d’oxygène au moteur plus puissant.

Les contours de phares à DEL à l’avant sont en piano noir. La section avant se caractérise par le quadrillage hexagonal au lieu des entretoises horizontales. Vous avez également des feux à DEL à l’arrière qui sont désormais intégrés dans les ailes de la porte à deux battants. La structure graphique de leurs sources de lumière retrace le motif abstrait de l'Union Jack.

Avec ses lignes marquantes, le motif du drapeau constitue une forme d'identification distinctive, aussi bien de jour que de nuit. Le feu de freinage est maintenant généré à partir de cette unité de lumière nouvellement conçue. Parmi les caractéristiques spécifiques à la version JCW, citons la peinture contrastante optionnelle rouge pour le toit et les caches de rétroviseurs, un design individuel pour les custodes et le logo John Cooper Works sur la calandre et le hayon. L'entrée d'air centrale présente une structure en nid d'abeille. Une croix rouge divise la nouvelle calandre.

Qu’avez-vous pour 41 000 $ ?

L'équipement de série comprend un démarreur à bouton-poussoir, un écran de 6,5 pouces avec fonction tactile et un affichage graphique redessiné avec un halo en plusieurs couleurs. Vous avez aussi un choix de modes de conduite qui comprend eco, normal et sport, mais pas de fonction individuelle. Ces dernières permettraient, par exemple, de mettre le moteur en mode sport ainsi que la direction, mais la suspension en mode confort si vous faites de l’autoroute.

L'équipement intégré de média connecté permet d'accéder à de nombreux services en ligne avec l’application Mini Connected et l’utilisation du système Apple CarPlay. Vous avez également le choix entre des équipements spéciaux offerts en option, notamment la navigation connectée avec sa fonction de routage conviviale et des options multimédias supplémentaires, ainsi que la navigation connectée plus avec un écran plus grand de 8,8 pouces. Les sièges sport procurent un très bon confort avec une position de conduite idéale.

Plus de 300 chevaux

Si le moteur est toujours un 4-cylindres turbo de 2 litres, la puissance a considérablement augmenté. En fait, vous avez 73 chevaux de plus dans la nouvelle version du Clubman JCW pour un total de 301. Même chose en ce qui concerne le couple qui passe de 258 à 331 livres-pieds. Vous serez en mesure de faire un 0-100 km/h en 5 secondes.

Pour accompagner cette puissance, Mini a aussi un nouveau système d'échappement aux caractéristiques sonores plus poussées qui ajoute à ce tempérament plus bouillant. La transmission Mini ALL 4 est de série pour contribuer à une tenue de route à la hauteur des prestations de la voiture. Vous avez aussi une nouvelle transmission sportive Steptronic à 8 vitesses avec blocage de différentiel mécanique intégrée pour la roue avant. Il n’y a pas de boîte manuelle, mais un mode manuel de la transmission automatique avec changement de vitesse via les palettes au volant est présent, un genre de prix de consolation.

Avec le surplus de puissance, Mini a aussi revu le système de freinage qui est plus grand et plus efficace. Toute la structure du châssis a aussi été révisée avec des raccordements moteurs et fixations extrêmement rigides.

S’amuser sur l’Autobahn

Rares sont les routes publiques où l’on peut mettre à l’épreuve les affirmations des constructeurs à propos des prestations de leurs voitures sport. L’Autobahn, en Allemagne, est l’un de ces rares endroits. Nous avons donc quitté la ville de Francfort pour aller tester les nouveaux chevaux-vapeur de cette Clubman JCW. Avant de lancer la voiture, nous avons été en mesure de constater le renforcement systématique de la structure de la carrosserie et de la grande rigidité qui garantissent une précision de conduite maximale. Il faut aussi mentionner le son de l’échappement via les deux turbos qui sonnent un peu comme les voitures de rallye, ce qui ajoute à l’expérience.

Une fois sur la route, le moteur 4-cylindres pousse fort et nous n’avons eu aucun problème à nous rendre rapidement à 150 km/h pour y rester pendant quelques minutes constatant que tout était tranquille à bord. Il y avait peu de gens sur la route par ce samedi matin alors nous avons poussé la note à plus de 200 km/h, puis à 220 en maintenant toujours un bel aplomb. La structure très rigide, la carrosserie abaissée de 10 mm et la configuration de suspension plus rigide avec nos pneus en option de 19 pouces, ainsi que le rouage intégral, s’assurent de vous garder bien planté au sol.

Ce sont tous ces petits détails de performance, qui manquaient à la version JCW, qui rendent maintenant le véhicule beaucoup plus pertinent. La direction est rapide et précise et la puissance est présente à tous les niveaux. La boîte automatique, avec sa configuration sport, est plus réactive et suit le rythme du moteur. Même les palettes au volant ajoutent beaucoup de plaisir. L’offre d’une boîte manuelle aurait tout de même été intéressante.

Conclusion

Mini vient de jeter un pavé dans la mare des petites sportives avec des prestations qui sont maintenant de taille avec tout ce qui se trouve sur le marché, le tout dans une présentation toujours aussi ludique. Souhaitons maintenant que cette nouvelle mouture soit plus fiable que sa devancière.

Le prix de base de 41 000 $ est comparable à ceux de la concurrence. Les premiers modèles arriveront en concession cet automne.

On aime

Amusante et puissante

Tenue de route

Style accrocheur

On aime moins

Fiabilité inconnue

Peu de coffre avec quatre personnes à bord

Pas de boîte manuelle

