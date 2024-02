• Auto123 effectue un premier essai du Mini Countryman JCW 2025.

Ingénieur britannique, John Cooper est devenu célèbre dans l’histoire du sport automobile pour avoir réintroduit le concept du moteur en position centrale-arrière en Formule 1. C’est aussi lui qui a rendu les petites Mini célèbres en rallye en donnant son nom aux versions les plus sportives de la marque, les John Cooper Works (JCW).

Mini a conservé cette légende bien vivante avec le Countryman JCW, qui nous arrive avec 312 chevaux pour 2025.

Mini Countryman JCW 2025 noir Photo : B.Charette

Design du Mini Countryman JCW 2025

Le Mini Countryman, qui mesure 4433 mm de long (contre 4310 mm auparavant), 1843 mm de large (1822 avant) et 1656 mm de haut (jadis 1557), a aussi vu son empattement être porté à 2692 mm (contre 2670 jusqu’à l’année dernière).

Le nouveau style extérieur se caractérise par une silhouette plus droite et minimaliste. Le logo John Cooper Works a également été redessiné avec une allure moderne et épuré, utilisant pour la première fois les couleurs classiques noir, rouge et blanc. Le design est aussi efficace. La ligne affiche un coefficient de traînée de seulement 0,26, ce qui en fait l’un des véhicules les plus aérodynamiques de sa catégorie.

La version JCW se caractérise aussi avec certains éléments aérodynamiques comme des réflecteurs verticaux à l’avant, soulignant sa largeur, tandis que les nouveaux phares à DEL avec des barres horizontales JCW Signature lui donnent un aspect plus expressif.

Vous avez aussi des options de phares arrière qui fonctionnent selon différentes séquences pour imiter le drapeau britannique.

L'habitacle de Mini Countryman JCW 2025 Photo : Mini

Présentation intérieure

L’intérieur offre un style épuré. Le poste de conduite est divisé en deux sections, avec des poignées de porte verticales et des bouches d’aération dans la partie supérieure. Tous les éléments de design tels que les buses d’aération et les poignées de porte sont alignés verticalement, soulignant ainsi le caractère du véhicule, y compris à l’intérieur.

Le schéma de couleurs rouge et noir au niveau du tableau de bord, des panneaux de porte et des sièges sport est un clin d’œil à l’héritage sportif de Mini. Le tableau de bord présente un textile bicolore en polyester recyclé.

C’est surtout aux places arrière que l’on voit à quel endroit Mini a voulu plaire. La rangée peut être ajustée en longueur jusqu’à 13 cm. Avec les sièges arrière rabattus, même les objets volumineux peuvent être facilement transportés dans le compartiment à bagages, qui offre un volume allant de 460 à 1450 litres.

Sièges de Mini Countryman JCW 2025 Photo : B.Charette

Technologie et sécurité

L’écran à DEL rond de 9,4 pouces est le centre d’intérêt de l’habitacle. Son système d’exploitation MINI 9 réunit toutes les fonctions du véhicule et ces dernières peuvent être commandées par le toucher ou la voix. L’écran a été rapproché des deux sièges avant pour être plus facile à atteindre. La zone supérieure contient des informations pertinentes relatives au véhicule. Dans la partie inférieure, les éléments des menus Navigation, Média, Téléphone et Climat peuvent être sélectionnés directement et à tout moment.

Mini a équipé cette version JCW de fonctionnalités utiles d’aides à la conduite, mais l’aide au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts font défaut. Le nouveau Mini JCW Countryman est équipé de douze capteurs ultrasoniques et de quatre caméras à vue panoramique. Ils soutiennent les systèmes d’assistance au conducteur et permettent une conduite partiellement automatisée de niveau 2 dans le cadre du groupe d’options d’assistance au conducteur.

L’assistant au stationnement peut détecter les espaces nécessaires dans la circulation pour changer de voie en direction d’une sortie et amener le véhicule à la vitesse optimale pour le changement de voie assisté.

Les principales caractéristiques de sécurité incluses de série sont l’avertissement de collision avant et le freinage d’urgence automatisé. Le régulateur de vitesse adaptatif est livrable.

Mini Countryman JCW 2025, profil Photo : Mini

La mécanique du Mini Countryman JCW 2025

Le Countryman JCW affiche des performances impressionnantes. D’abord, son moteur 4-cylindres turbo développant 312 chevaux et sa transmission intégrale de série en font une petite créature vive dès le départ, malgré les 1660 kg qui font que la direction nous laisse un peu sur notre faim, si on la compare avec celle du modèle d’ancienne génération.

Le modèle repose sur la même plateforme que le BMW X1, ce qui lui confère une excellente dynamique de conduite. Une transmission automatique à double embrayage à sept vitesses est de série. Viennent ensuite les modes de conduite, au nombre de huit. Le tableau de bord s’illumine ainsi de différents motifs et couleurs avec des graphiques lumineux uniques, selon le choix du mode d’expérience. Les couleurs de l’éclairage d’ambiance dans tout le véhicule sont basées sur les motifs lumineux projetés.

Un système de freinage haute performance avec des étriers de frein rouge assure une décélération puissante et précise. Le son caractéristique du système d’échappement fait également partie de l’expérience en soulignant que le son du moteur généré en temps réel dans l’habitacle améliore l’expérience de conduite sur le plan émotionnel.

Aperçu de Mini Countryman JCW 2025 de l'intérieur Photo : Mini

Conduite du Mini Countryman JCW 2025

Les ingénieurs avaient un gros mandat avec ce nouveau modèle JCW. Il fallait conserver l’aspect sportif débridé du produit avec une version qui souffre d’un embonpoint encore plus sévère. À 1660 kg, on ne parle pas d’un poids plume.

La première impression est mixte. D’une part, la capacité de franchir la barrière des 100 km/h en 5,6 secondes est impressionnante. D’autre part, on sent le poids dans la direction. Outre ce petit bémol, dans l’ensemble, la performance hors norme rend la conduite dynamique plaisante. Le système de traction intégrale distribue sa puissance de manière précise et fiable dans toutes les situations de conduite.

Vous avez pas moins de huit modes de conduite à votre disposition, y compris un mode hors route.

Aperçu de Mini Countryman JCW 2025 de l'arrière Photo : B.Charette

Les prix du Mini Countryman JCW 2025

Le nouveau Mini John Cooper Works Countryman s’affichera à un prix de départ de 56 290 $ au Canada. La production pour le marché canadien devrait commencer en mars 2024 et les premières unités devraient arriver chez les concessionnaires au début du mois de mai 2024.

À ce prix, il n’y a aucune option, ni de taxes ni de transport. On peut donc affirmer, sans se tromper, qu’il sera facile de débourser plus de 65 000 $, sans trop d’efforts.

Mini Countryman JCW 2025 mise à l'essai Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Notre premier contact n’a duré que quelques heures. Il faudra prendre ce véhicule en main plus longtemps pour avoir une impression plus durable. Chose certaine, son format plus généreux va faire l’envie de bien des familles qui veulent sortir de la grisaille des VUS. Ce Countryman plus expressif ne manquera pas de faire plaisir aux amateurs de conduite.