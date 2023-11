• Mini dévoile officiellement la version JCW de la nouvelle génération de Mini Countryman

Le constructeur Mini a déjà montré la nouvelle génération de son modèle Countryman en version JCW (John Cooper Works), mais la présentation officielle du véhicule a eu lieu hier soir. Ce qui retient l’attention, c’est ce gain en puissance, mais aussi cette perte à la hauteur du couple.

Mécaniquement, on retrouve le même moulin au travail, soit un 4-cylindres turbo de 2,0 litres. Il est associé à une transmission automatique à huit rapports et la traction intégrale est de la partie. La puissance, qui était de 301 chevaux avec le modèle sortant, grimpe à 312 forces. Étrangement, le couple subit une baisse importante, passant de 331 à 295 lb-pi. La compagnie n’a pas fourni un graphique montrant les plages de puissance, si bien qu’on ne sait trop comment ça va se traduire à l’usage.

On peut imaginer une meilleure répartition de la puissance, parce que Mini annonce un temps plus rapide de 0,5 seconde au 0-97 km/h ; il est maintenant de 5,4 secondes.

Mini John Cooper Works Countryman 2025, de profil Photo : Mini

Comme toutes les autres versions JCW l’ayant précédé, le nouveau Countryman JCW profite de freins et d’une suspension améliorés, ainsi que d’un système d’échappement adaptatif. Le modèle est désormais équipé de pneus plus larges (245 mm contre 225 mm pour l’ancien modèle). On peut donc s’attendre à un comportement routier plus sportif, plus tranchant.

Nous le saurons lorsque nous aurons l’occasion de prendre le volant du modèle.

Esthétiquement, on a apporté les modifications nécessaires pour refléter le niveau de performance accru. La version JCW du Countryman hérite de pare-chocs avant et arrière différents. La grille est plus massive, aussi. L’éclairage a aussi été revu pour plus d’efficacité. L’acheteur a le choix entre des jantes de 19 ou de 20 pouces, spécifiques à la version JCW.

L'intérieur du Mini John Cooper Works Countryman 2025 Photo : Mini

À bord, cette version est habillée d’accents rouges et noirs, y compris sur le revêtement du tableau de bord qui est maintenant fait de polyester recyclé. Et bien que Mini n’ait pas donné trop de détails sur les caractéristiques, on devine que l’offre en matière de technologie et de sécurité sera complète, considérant que ce modèle va reposer au sommet de la hiérarchie.

Le prix américain du Mini Countryman John Cooper Works a été fixé à 47 895 $ US, frais de transport inclus. On peut facilement s’attendre à quelque chose autour de 55 000 $ à 60 000 $ chez nous. La production débutera en mars prochain et les premiers exemplaires sont attendus chez les concessionnaires en mai.

Mini John Cooper Works Countryman 2025, de haut Photo : Mini