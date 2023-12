• Auto123 met à l’essai le Mini Countryman SE ALL4 PHEV 2023.

Le Mini Countryman 2023 se distingue dans le monde des VUS sous compacts grâce à son faciès et à son caractère unique. Ce véhicule attire l’attention, non seulement par son design, mais aussi par sa polyvalence, lui qui est à la fois fonctionnel pour le transport de personnes et de bagages.

On sait que pour 2024, le modèle va connaître de gros changements. Il est donc en fin de cycle.

Le nouveau Mini Countryman SE ALL4 PHEV 2023 Photo : K.Soltani

Le compagnon idéal en ville

Malgré son nom, le Countryman est en fait bien adapté à la vie urbaine. Sa position de conduite légèrement surélevée offre une excellente visibilité, un avantage indéniable dans les rues animées de la ville. Sa taille compacte facilite le stationnement, et son allure chic ne dépareille pas dans les quartiers plus huppés. Sa signature lumineuse, mise en valeur surtout la nuit tombée, vient conforter ce côté très urbain classique.

Un style extérieur bien reconnaissable

Le Countryman arbore des détails Mini typiques à l’extérieur, comme les feux en motif de drapeau britannique et le toit de couleur contrastante, en option. L’édition Untamed de 2023 ajoute des touches esthétiques spéciales, notamment une peinture grise métallisée et des roues en alliage de 18 pouces.

Mini Countryman SE ALL4 PHEV 2023, port de chargement Photo : K.Soltani

Choix et flexibilité

Le Countryman est proposé en plusieurs configurations, y compris une version hybride rechargeable, la SE ALL4 PHEV. Celle-ci est capable de parcourir jusqu’à 27 km uniquement avec l’alimentation de la batterie. Son système à quatre roues motrices le rend adapté à nos conditions climatiques.

Voici un aperçu des différentes motorisations :

Cooper Countryman (PDSF de 44 424 $)

– Moteur : 3-cylindres turbo de 1,5 litre turbo

– Puissance : 134 chevaux

– Couple : 162 lb-pi

– Transmission : automatique à sept vitesses

– Consommation de carburant (ville/route) : 10,2 / 8,1 litres / 100 km (AWD)

Cooper Countryman S (PDSF de 46 942 $)

– Moteur : 4-cylindres turbo de 2,0 litres

– Puissance : 189 chevaux

– Couple : 207 lb-pi

– Transmission : automatique à sept vitesses (FWD) ou huit rapports (AWD)

– Consommation de carburant (ville/route) : 10,2 / 8,4 litres / 100 km (AWD)

John Cooper Works Countryman ALL4 (PDSF de 55 442 $)

– Moteur : 4-cylindres turbo de 2,0 litres

– Puissance : 301 chevaux

– Couple : 331 lb-pi

– Transmission : automatique à huit vitesses

– Consommation de carburant (ville/route) : 10,2 / 8,1 litres / 100 km

Countryman SE ALL4 PHEV (PDSF de 57 732 $)

– Moteur : 3-cylindres turbo de 1,5 litre et moteur électrique

– Puissance combinée : 221 chevaux

– Couple combiné : 284 lb-pi

– Transmission : automatique à six vitesses

– Autonomie en mode électrique : environ 27 km

– Consommation de carburant combinée : environ 3 litres / 100 km en mode hybride rechargeable

Design extérieur du Mini Countryman SE ALL4 PHEV 2023 Photo : K.Soltani

Conduite du Mini Countryman SE 2023

Le Countryman offre une expérience de conduite amusante, typique des produits Mini, grâce à sa réactivité et à son agilité. Nous avons conduit plusieurs Countryman et l’agrément de conduite est toujours présent. Le moteur de la version John Cooper Works offre beaucoup de puissance et de sensations, même si parfois la suspension est trop ferme pour nos routes.

Nous avons conduit pendant presque une semaine la version Countryman SE ALL4 PHEV qui offre des performances vives, en particulier en ville grâce à sa réactivité. Bien qu’elle ne soit pas aussi agile et sportive qu’une déclinaison John Cooper Works, elle propose tout de même une expérience de conduite plaisante.

À noter que le passage de la propulsion électrique à l’essence est très fluide, contribuant à une expérience de conduite sans heurts.

L'intérieur du Mini Countryman SE ALL4 PHEV 2023 Photo : K.Soltani

Le véhicule offre un confort de conduite satisfaisant en considération de sa taille. L’intérieur élégant et bien construit isole bien de l’extérieur. On reconnaît tout de suite l’héritage de BMW. D’ailleurs, le Countryman représente un bon équilibre entre le caractère ludique d’un produit Mini classique et la sophistication d’un BMW​​… de précédente génération, tout de même.

Nous avons été étonnés par l’habitacle du Countryman qui est très bien fini, spacieux et fonctionnel avec un design unique et une ergonomie bien pensée. On n’a aucun mal à imaginer une famille de quatre l’utiliser au quotidien.

La finition Untamed se démarque particulièrement avec des tons de vert et de bleu inspirés de la nature, offrant une atmosphère à la fois frappante et sobre​.

Bien que le Countryman offre des équipements technologiques de série comme des feux à DEL, la navigation et Apple CarPlay/Android Auto (branchement avec fil), on commence à sentir l’effet de l’âge sur les éléments de sécurité. Mini en offre moins que BMW.

Pour ce qui est de l’autonomie, c’est ici que nous avons été pas mal déçus. Comment, en 2023, peut-on offrir un véhicule à plus de 57 000 $ avec une autonomie de 27 km ? En mode hybride, l’efficacité est bien, mais absolument pas en mode purement électrique.

Mini Countryman SE ALL4 PHEV 2023 de couleur blanche Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Parmi les VUS sous compacts sur le marché au Canada, le Mini Countryman 2023 continue d’être un choix intéressant (avec ce bémol dans le cas de la version PHEV). Le modèle offre un mélange unique de style, de fonctionnalité et de plaisir de conduite. Il est idéal pour ceux à la recherche d’un véhicule qui se démarque tout en offrant la praticité nécessaire pour la vie quotidienne.

Nous conseillerions idéalement la version de base qui permet d’accéder au modèle Countryman ou encore à l’explosive John Cooper Works qui reste parmi mes préférés.